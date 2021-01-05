Выплачивая иностранным футболистам огромные гонорары, мы субсидируем другие государства.

Как сообщила на днях петербургская интернет-газета «Интерессант», футбольный клуб «Зенит» обязан ежегодно выплачивать 500 тысяч евро немецкому «Гамбургу», откуда в питерскую команду перешел Дуглас Сантос, за каждое чемпионство и выход в плей-офф Лиги чемпионов вплоть до 2024 года. По мнению издания, таким образом «Газпром», который является спонсором «Зенита», фактически «субсидирует Германию».

Сантос, как известно, был куплен «Зенитом» летом 2019 года за 15 миллионов евро. Контракт заключен на пять лет. Пункт о дополнительных бонусах, сообщают СМИ, содержится в договоре с немцами. «Таким образом, – спрашивает «Интерессант», – закономерен вопрос: неужели “Газпром”, который возглавляет Алексей Миллер, в период кризиса оказывает финансовую помощь Германии? Ведь каждая победа в чемпионате “Зенита” очень выгодна “Гамбургу”, поскольку может принести ему дополнительные барыши». По мнению издания, наш газовый монополист, терпящий сейчас убытки из-за падения стоимости нефти и непомерных расходов на свой топ-менеджмент, мог бы направить эти деньги, например, на поддержку российских врачей, борющихся с ковидом, вместо того, чтобы столь щедро финансировать иностранный футбольный клуб.

Нашествие легионеров

Но «Зенит» – далеко не единственный в нашей стране футбольный клуб, который тратит баснословные деньги на иностранных футболистов. Так, только в летнюю трансферную кампанию 2019 года российские клубы совершили сделки по покупке-продаже игроков на 237 миллионов евро, львиная доля из которых ушла на легионеров – около 200 (!) миллионов.

А началась эта вакханалия с распадом СССР. Первым иностранцем, который приехал в нашу страну еще в 1989 году, был болгарский футболист Теньо Минчев, он провел сезон в команде «Крылья Советов» из Куйбышева. Спустя несколько лет после развала СССР, в 1995 году, началась эпоха массового импорта футболистов.

Валерий Овчинников, тогдашний главный тренер нижегородского «Локомотива», привез в Россию первых бразильцев – Жуниора и Да Силву. Правда, те оказались не на высоте, и в следующем сезоне их в команде уже не было. Но с того момента многие российские клубы стали массово закупать игроков за границей – тогда это выходило дешевле, чем ждать воспитанников собственных школ.

И с каждым годом иностранных футболистов в российских клубах становилось все больше. Так, в одном из матчей чемпионата-2005 московское «Динамо» не включило в стартовый состав ни одного (!) игрока с российским паспортом. Костяк многих российских команд тех лет составляли заезжие гастролеры-иностранцы. В конце концов, схватились за голову, и число легионеров стали ограничивать. Лимит на их число начал действовать с 2005 года. За 14 лет в чемпионате страны применялись три различные схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно.

Стартовавший чемпионат России по футболу 2020/21 станет последним, где действует лимит на легионеров, при котором одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. С сезона-2020/21 формат изменится на «8+17» в заявке, то есть команды смогут вносить в заявку из 25 человек не более восьми зарубежных футболистов.

При этом зарплаты легионеров поражают количеством нулей, суммы, которые подавляющее большинство простых русских граждан не может даже себе вообразить.

Да и российские футболисты на зарплаты не жалуются. В начале еще трудных для страны нулевых одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата был капитан «Спартака» Егор Титов с годовым жалованьем в 1 млн евро. А в 2014 году средняя зарплата футболистов сборной России составляла около 2 млн евро. В командах Европы им такого щедрого содержания предложить не могли. Так, после чемпионата мира-2014 нападающий Артем Дзюба, по информации агента Алексея Сафронова, получил предложение от французского «Лилля». Однако 1,5 млн евро в год оказались для нашего форварда недостаточной, чтобы покинуть российский «Спартак» (там он зарабатывал 1,2 млн евро плюс бонусы). А в феврале 2015-го Артем перебрался в «Зенит» на зарплату в 3 млн евро (плюс подписной бонус в 3 млн евро и премиальные). А в среднем наши футболисты получают сегодня от 700 тысяч до 2,5 миллиона евро.

К тому же налоги у нас для богатых – самые льготные в мире. Для иностранных же футболистов 13 процентов в виде налоговых отчислений – вообще смехотворная сумма, поэтому они охотно едут к нам играть, несмотря на все их жалобы на «плохой климат» и «угрюмых русских». В европейских клубах налоговая ставка куда выше – от 35 до 52 процентов. В скандинавских странах налоги вообще составляют 60 процентов.

В СССР футболисты выступали успешнее

В оправдание массового импорта легионеров наши спортивные менеджеры глубокомысленно твердят, что участие в чемпионатах России иностранных футболистов и тем более звезд футбола должно-де повысить интерес зрителей к состязаниям, увеличить доходы клубов от продажи билетов и вообще улучшить качество российского футбола. На самом деле ничего подобного не произошло и не происходит.

Во времена СССР, когда никаких легионеров не было и в помине, наполняемость стадионов в стране была куда выше, и на международных состязаниях советские футболисты выступали куда успешнее, чем сегодня.

Вот всего лишь несколько примеров. 21 августа 1955 года в Москве сборная команда СССР встретилась с чемпионом мира сборной командой ФРГ и выиграла со счетом 3:2. Спустя год 15 сентября 1956 года в Ганновере сборная СССР снова выиграла у мощной сборной ФРГ со счетом 2:1. Было и «золото» Олимпиады 1956 года в Мельбурне с победой над сильнейшей тогда командой Югославии в финале со счетом 1:0. Было и «золото» Олимпиады 1988 года в Сеуле с победой над командой футбольных виртуозов Аргентины со счетом 2:1 в группе «С», над командой Италии со счетом 3:2 в полуфинале и над командой Бразилии со счетом 2:1 в финале. Была и «бронза» в 1976 году на Олимпиаде в Монреале в результате победы над теми же «королями футбола» бразильцами со счетом 2:0.

Были и отличные результаты на чемпионатах Европы. В 1960 году сборная СССР стала чемпионом Европы. В 1964 и в 1972 годах занимала второе место. А сейчас? На недавнем чемпионате мира по футболу, который проходил в нашей стране, выход сборной России в четверть финал уже рассматривался как грандиозный успех. А о ее последнем поражении со счетом 0-5 команде крохотной Сербии без пяти основных игроков и вообще стыдно вспоминать… В результате в рейтинге ФИФА за декабрь 2020 года сборная России по футболу занимает… 39 место!

Главный стимул для побед

Получается, что ни бешеные зарплаты футболистам, ни дорогостоящие заморские легионеры и тренеры, даже с российскими паспортами нисколько не помогают нам побеждать. А зачем же тогда мы им столько платим, зачем выкладываем громадные деньги на иностранных игроков и тренеров, если толку от этого так мало или вообще нет?

Ведь ясно же, что заезжие гастролеры занимают в командах высшей лиги место молодых талантливых российских футболистов, которые в результате их засилья не могут выйти на поле, чтобы превратиться в настоящих мастеров.

Но есть еще и другое. Как пишет спортивный сайт pro.футбол, «почти все футбольные команды в России спонсируются госкомпаниями, предприятиями с государственным участием или вообще правительствами регионов. Проще говоря, клубы финансируются из нашего с вами кармана».

Бурные споры насчет того, каким должен быть у нас большой футбол, да и спорт вообще, идут в нашей стране давно. Многие говорят о том, что громадные деньги, которые тратятся на зарплаты всякого рода спортивных звезд, ведут к тому, что спорт фактически превращается в кровососа на теле национальной экономики и всего населения, поскольку перестает служить своей главной цели – помогать укреплению здоровья граждан России, как это было в СССР. В этой связи предлагают законодательно резко снизить размеры гонораров игроков, допускать до участия в национальных сборных только граждан нашей страны и запретить государственным корпорациям спонсировать футбольные клубы. Пусть зарабатывают на продажах билетов и рекламе, как и повсюду в мире.

Еще в 2017 году президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам спорта, на котором поддержал предложение запретить иностранным футболистам играть в футбольной премьер-лиге России, призвав создать понятную и эффективную систему детских школ для развития собственных элитных спортсменов.

В ответ на предложение устроить полное «импортозамещение» в российском футболе, то есть запретить иностранным футболистам выступать в Российской футбольной премьер-лиге, президент сказал «да». Но что именно сделали для реализации этого требования спортивные чиновники, пока не понятно.

А ведь все то, что происходит в спорте сегодня, еще раз подтверждает старую истину, которую после развала СССР уже стали забывать. Главный стимул для спортивной победы – желание добиться успеха для своей Родины, гордость за свою страну и ее народ, патриотизм. Всего этого никакие деньги не заменят. Может, пора перестать тогда выбрасывать их на ветер?

По материалам сайта Столетие

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