Спорт и физкультура: что полезнее народу?

О физкультуре и спорте: это не одно и то же, по разному сказывается на людях, на жизни общества, его перспективах.

«Счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения и СПОРТ » — П.Ф.Лесгафт — тот самый, именем которого назван Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья.

Начнём с того, что в 1979 г. на выпускном курсе вуза перед поездкой на военные сборы перед получением офицерских званий по линии военной кафедры мы проходили медкомиссию. Несколько человек пройти медкомиссию и получить разрешение на прохождение военных сборов не смогли, а в группе не допущенных медиками наиболее ярко выделялись члены институтских сборных команд по различным видам спорта.

Потом попалась публикация в СМИ о том, что средняя продолжительность жизни выдающихся спортсменов на 10 и более лет меньше , нежели средняя продолжительность жизни болельщиков, и это при том, что изрядная доля болельщиков ведёт нездоровый образ жизни, предпочитая «спорт-бар» тренажёрному залу, бассейну, прогулкам на природе.

Спорт высоких достижений в наши дни это: берём малолетнего ребёнка, которого не жаль родителям, и начиная с возраста 5 — 6 лет его «дрессируем», загружая 6-ти и более часовыми ежедневными тренировками на протяжении всего детства и юности, не оставляя времени ни на что иное, что необходимо для того, чтобы человеческий детёныш вырос действительным Человеком. Кто не сломался или чьи родители не поумнели — становится к 15 — 22 годам (в зависимости от вида спорта) чемпионом; к 25 — 35 годам (в зависимости от вида спорта) спортивная карьера заканчивается, после чего человеку предлагается жить по способности, к чему он в большинстве случаев не готов: нет каких-либо профессиональных знаний, а интеллект и кругозор не развиты настолько, чтобы войти в какую-либо профессию, не связанную со спортом.

Кроме того, организм изношен даже в том случае, если в спортивной карьере не было травм, оставивших после себя сколь-нибудь серьёзных последствия. Если же к тренировкам добавляется «биохимия», то к 35 годам к изношенности организма добавляются медицинские проблемы, вызванные «биохимией». Вопрос о том, как спортивная «биохимия» сказывается на психике — редко когда вызывает интерес, хотя есть публикации, авторы которых утверждают, что препараты «спортивной биохимии» могут вызывать немотивированную агрессивность и антисоциальное поведение.

Переход же от образа жизни спортсмена высоких достижений к образу жизни обычного человека не всегда возможен вследствие необратимости структурных изменений в организме и невозможности перестройки физиологии в зрелом возрасте.

Всё это в совокупности приводит к тому, что если оценивать статистику состояния здоровья представителей спорта высоких достижений, то профессиональный спорт высоких достижений можно охарактеризовать словами — индустрия производства инвалидов, даже если исключить из рассмотрения тех, кто стал инвалидом в результате получения тяжёлых травм на тренировках или соревнованиях .

Но спорт высоких достижений это не только извращённый смысл жизни, навязанный спортсменам культурой общества, родителями и тренерами, но и социальное явление, затрагивающее так или иначе всех членов общества. В этом социальном явлении на публику выносится так называемая «честь страны»:

• наш спортсмен на пьедестале почёта, государственный флаг под потолком спортзала или на флагштоке стадиона, звучит гимн страны — фанаты в слезах восторга;

• фанаты проигравших — в слезах переживания поражения;

• кареты скорой помощи спешат к тем, кто не смог безболезненно пережить восторга или разочарования.

Но возникают вопросы: стала ли жить страна-победительница лучше, стала ли жить проигравшая страна хуже?

Ответ на оба эти вопроса отрицательный: эмоции, связанные со спортивным событием, для психики подавляющего большинства болельщиков значимы на протяжении не более двух недель с момента события. Но ни экономика, ни наука, ни системы образования и здравоохранения ни в одной из стран в результате победы спортсменов, а равно поражения в спортивных состязаниях ни лучше, ни хуже не становятся.

Но график соревнований охватывает весь год, и соответственно наличие профессионального спорта высоких достижений надо рассматривать как постоянно действующий социальный фактор, который оказывает постоянное воздействие на жизнь общества. И это воздействие многопланово:

Финансово-экономический аспект — большой спорт, став разновидностью шоу-бизнеса, самоокупается. Но это не означает, что он полезен для развития экономики, поскольку сбыт наркотиков (включая табак и алкоголь) и порнобизнес тоже самоокупается — причём при гораздо меньшем объёме инвестиций, нежели это имеет место в спорте. Источники самоокупаемости в ряде случаев даже не доходы от продажи зрителям билетов на спортивные соревнования, а деньги спонсоров-рекламодателей, которые вкладываются в рекламу продукции своих фирм среди фанатов соответствующего вида спорта, предполагая компенсировать издержки на спорт, которые непосредственно никогда не окупятся, — опосредованно: за счёт увеличения сбыта своей продукции среди зрителей и, в особенности, телезрителей спортивных мероприятий . Но спорт может наносить и прямой ущерб обществу. Примером тому «футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом с 14.06 — 20.06.1969, поводом к которой стало поражение сборной Гондураса сборной Сальвадора на отборочном этапе чемпионата мира, унёсшая несколько тысяч жизней; а также ставшее обычным явлением буйство фанатов . Соответственно, говорить о пользе для решения проблем общества инвестиций в профессиональный спорт — не приходится: все эти «инвестиции» могли бы принести действительную пользу обществу, если бы они были вложены в решение социально значимых проблем напрямую.

Политический аспект — он прост: чем больше населения «фанатеет» от того или иного вида спорта — тем больше времени и ресурсов их психики прикованы к спорту и тем меньше у людей интереса к политике, к тому, как политическая «элита» помыкает их жизнью и жизнью их близких, и к действительным проблемам, угрожающим жизни общества, и соответственно — тем проще творить политику бесконтрольно по отношению к обществу.

Нравственно-этический — это вопрос о соотношении в жизни общества: 1) вклада каждого из людей в созидание тех или иных действительных (а не иллюзорных) благ (как материальных, так и духовных) и 2) доли природных благ и общественного продукта, которую он потребляет в совокупном потреблении общества. В нравственно-этических вопросах спорт развращающее воздействует на общество и, прежде всего, — на подрастающие поколения.

 Во-первых, самим спортсменам свойственны высказывания типа «человек хочет играть в футбол, а его заставляют точить гайки» , в которых выражается желание в своё удовольствие заниматься спортом ради иллюзорной «чести страны» или тупого самоудовлетворения и жить при этом на всём готовом, созданном другими. Т.е. в аспекте созидания действительно полезных благ спортсмены высоких достижений — в последних рядах (если вообще соучаствуют в этом), а в аспекте потребления и прожигания жизни — в первых рядах так называемого «среднего класса». И далеко не все из них отдают свои долги обществу, хотя бы став тренерами и приобщая к физической культуре, а не к спорту высоких достижений детей, не говоря уж о том, чтобы проявить себя на благо общества в каких-либо иных профессиях и сферах деятельности, а не в спорте (см. фото ниже).

 Во-вторых, спорт оказывает развращающее воздействие на подрастающие поколения в том смысле, что сеет в их психику иллюзию роскошной жизни спортсменов-профессионалов, которая может быть достигнута гораздо легче и проще, нежели освоением знаний в процессе учёбы и личностной ориентации на созидательную деятельность в реальном секторе экономики . Многие дети, родители которых мечтают о чемпионских титулах своих чад, другой жизни уже не мыслят и считают себя особенными, «элитными», и таким образом ломают себе жизнь.

 В третьих, реализовывать свой творческий потенциал для того, чтобы спортсмены-профессионалы роскошествовали на всём готовом, как и другие паразитические социальные группы, которые делают деньги, но не делает дела, труженикам смысла нет: и это не «социальная зависть» к более успешным, как то пытаются представить делатели денег, а отказ поддерживать субкультуры паразитизма, а также — государственность, которая культивирует паразитизм в обществе как системообразующий фактор.

Кроме того, если затрагивать управленческий аспект, то:

• в советские времена в спорткомитеты и федерации различных видов спорта приходили лучшие заслуженные спортсмены той эпохи, ветераны спорта, которые работали не столько на олимпийский результат, сколько на вовлечение в секции подростков (насколько это позволяла экономика страны и Госплан);

• то в постсоветские времена в руководство спорткомитетов и федераций приходят либо чиновники от спорта, либо вообще случайные люди (массажисты, бизнесмены, присосавшиеся к спорту и т.п.). Приходят, не для того, чтобы работать на массовость вовлечения детей в секции, не для того, чтобы работать на олимпийский результат, а для того, чтобы «пилить» бюджет и гранты спонсоров. Вариантов «пиления» много, и можно только удивляться фантазии чиновников от спорта.

Т.е. факты жизни обязывают сделать вывод:

Профессиональный спорт высоких достижений — реальная угроза будущему общества и государства.

Пётр Францевич Лесгафт (1837 — 1909), именем которого назван по сути университет спорта, а не физической культуры , ещё в XIX — начале ХХ века видел различие массовой физической культуры и спорта как в воздействии на подрастающие поколения, так и в воздействии на жизнь общества:

• с одной стороны он видел полезность массового физического воспитания детей (физкультуры), безальтернативно необходимого для формирования здорового организма и становления психики личности: только полноценно развитый организм может быть носителем полноценной в аспекте нравственности и реализации творческого потенциала личностной психики.

• с другой стороны он видел вредоносность спорта как по отношению к вовлечённым в него спортсменам, так и по отношению к обществу.

И в своих оценках П.Ф.Лесгафт был по существу прав, что бы ни болтали приверженцы «чести страны» в спорте высоких достижений.

По материалам аналитической записки ВП СССР “О физической культуре и спорте: это не одно и то же, и по-разному сказывается на людях, на жизни общества и его перспективах”