Очень честно про футбол

Автор сего признания был честным скептиком вплоть до начала самого ЧМ. Повествование от его лица.

Как человеку, откровенно далекому от спорта и фанатства, мне было действительно не просто понять, почему бразильцы взрываются счастьем даже в аэропорту, почему для португальцев и мексиканцев праздник начинается еще до первой победы, почему люди по ТВ такие радостные.

Почему, наконец, чемпионат называют чем-то феерическим, деньги льются рекой, а любые границы просто стираются.

Это же всего лишь футбол.

Один за одним мои так же скептически настроенные знакомые начинали сдаваться, а те, кто не сопротивлялся чемпионату с самого начала, и вовсе не думали ни о чем другом.

А потом случились пенальти в матче с Испанией, триумфальный (для России) выход в 1/4. Все каналы, все СМИ, вообще все вокруг говорили только о футболе. Сдался и я, пошел в центр большого города смотреть матч с Хорватией. Признаюсь, из чистого любопытства. Можете называть это стадным чувством - не обижусь.

Кстати, в центре большого города не было ни одного свободного стола - всё было забронировано чуть ли не за неделю до игры.

И когда я увидел толпу, скандирующую "Россия", людей, который прямо на ходу на экранах телефонов смотрели первые минуты матча, болельщиков, а им был без исключения каждый, не жалеющих голосов, рук, ног и вообще ничего, когда сам почувствовал, что вот здесь и сейчас за этих ребят я переживаю, как за себя, тогда да, я понял, что такое чемпионат, и любые вопросы отпали сами собой.

Нет логического объяснения происходящему. Есть только ощущения и эмоции. И они не требуют логики.

Мой словарный запас, оказывается, недостаточен, чтобы описать глаза людей, смотрящих на уходящее время овертайма, чтобы описать искренность улыбки и свет счастья после того, как команда сравняла счет.

И нет в природе таких слов, чтобы описать тишину во время пенальти, чтобы объяснить, чем заряжен воздух, когда по ТВ показывают кадры с командой, собравшейся в круг и настраивающейся к последней (сейчас будет пафосно) битве.

А потом я вышел на улицу. Признаюсь, были навеянные воспоминаниями мысли о возможных беспорядках, о вероятных погромах, которые могли бы устроить расстроенные фанаты.

Но тут меня ждало самое большое, даже не удивление, а восхищение.

Не было ликования, которое было бы свойственно победе. Но были тысячи, наверное, десятки тысяч лиц, которые были просто рады тому, что могли с гордостью болеть за свою страну. Люди, которые несколько часов пили успокоительное, сжимали кулаки, кричали, надеялись, верили, скандировали, просто остались довольны тем, что был повод для таких эмоций.

Атмосфера чуда, потрясающего единения, праздника спорта - это на самом деле про этот чемпионат.

Теперь же тем, кто, как и я, не до конца понимал, в чем же заключается магия таких турниров, наконец, стало очевидно, чего стоят такие эмоции. Что это за ощущение - когда каждый, все до единого на территории огромной страны искренне переживают за любое движение футболистов, пристально следят за траекторией мяча.

Даже те, кто не понимает смысла слова "оффсайд", не отличают угловой от штрафного, те, кто в начале матча спрашивает: "а наши в красном или черном?", даже они знают, что такое большая футбольная радость.

Дело то не только в спорте.

Да, страна вышла на мировой уровень, да, игроки (а это я уже читал в компетентных источниках) показывают хорошую форму, Черчесов - молодец.

Но то, что я вижу своим очень далеким от спорта взглядом - это команда, это тренер, который сжимает зубы от нервов, а не считает премиальные, футболисты, которые не валяются на поле от безделья и не позируют в ожидании рекламных контрактов.

В России много лет говорили о том, что футбол начинается во дворе - там пацаны рубятся на убой. И вот эти пацаны, подготовленные и натренированные, с тем же задором и желанием биться, должны выходить на поле. Чтобы шумели трибуны, чтобы был азарт, чтобы не благодаря, а вопреки.

Может, что-то стало получатся. Может, профессиональное мастерство и дворовой задор, наконец, соединятся в российском футболе.

А тем, кто в эти дни не чувствовал переживания, радости, грусти и ожидания, просто не повезло. Они немного обделенные люди и не знают, что такое - ветер надежды.

А мы знаем.

Источник: glav.su