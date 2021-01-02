Главная » Мировоззрение, Творчество

Как не писать фигню в интернете по пьяни по Wi-Fi или проводному соединению

88 2




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6443560.html
Метки: Интернет, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ОТКАЗ ОТ ОФОРМЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ - не так это просто, но знать надо.
Итоговое видео по 1 части Явь Навь Правь тренинга Сказочная интуиция
Евреи - жертвы всемирного заговора
ВОСЕМЬ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Государству выгодны проституция, педофилия и наркомания
Арест и "репрессии" за репост. Обращение Оксаны
Русь - Великая Тартария! Во всех источниках есть!
Война в России УЖЕ СЕЙЧАС!!! Сотни погибших ежедневно!
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru