Если кому-то еще были нужны доказательства полной, абсолютной и системной продажности Запада, то в канун Нового года они были получены

Местные прозападные «СМИ» распространили эту информацию в качестве ключевой и самой жизнерадостной новогодней сенсации.

«Всемирная организация здравоохранения одобрила применение первой вакцины от коронавируса. Препарат от Phizer/BioNTech первая вакцина, официально одобренная организацией. В ВОЗ подчеркнули, что исследования доказали его безопасность и эффективность. Одобрение ВОЗ позволит легче закупать препарат для бедных стран. Вакцина производства Phizer/BioNTech от COVID-19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных случаях с момента начала вспышки заболевания», — говорится в сообщении. В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах», — отмечается в релизе.»

Само собой разумеется, никто и никогда не признается нам в том, сколько именно денег было заплачено высшим функционерам ВОЗ за их «историческое решение» в пользу весьма сомнительной американской вакцины. Тем не менее, вполне очевидно, что эта вакцина едва вышла из стадии клинических испытаний, да и то с грехом пополам – у вакцинированных были отмечены неоднократные смертные случаи. И она просто физически не могла наработать необходимую для такого фундаментального вывода практику массового применения.

Обоснованность подозрений в полностью коррупционном характере такого решения ВОЗ только усиливается тем фактом, что эта организация фактически проигнорировала все остальные вакцины, созданные в других странах, в том числе в России. Никаких подлинно независимых и, при этом, научно состоятельных международных сравнительных исследований по этому поводу вообще не проводилось. Да их и не могло быть, поскольку указанное решение явно принималось в явной спешке.

Причем в спешке, вызванной не столько заботой о здоровье людей, чему она в принципе противопоказана, сколько крайней необходимостью как можно более оперативно распорядиться теми десятками миллиардов долларов, которые страждущее человечество готово немедленно выложить за «лучшую в мире вакцину».

Тем более, что уже целый ряд стран, не дожидаясь этого «исторического решения» ВОЗ, стали заключать контракты на поставку российской вакцины Спутник V. То есть потенциальные американские клиенты стали разбегаться буквально на глазах. А допустить такое было никак нельзя.

Не случайно даже в вышеуказанном заявлении ВОЗ, без лишних экивоков отмечено, что признание американской вакцины лучшей «позволит легче закупать препарат для бедных стран». Именно в этом и зарыта собака. Фактически теперь все гигантские деньги от борьбы с пандемией потекут в карманы американского фармацевтического бизнеса и, в виде налогов, в бюджет США.

И знаете, почему это особенно интересно? Потому что «бедные страны», по определению, неплатежеспособны. И платить за самую дорогостоящую в мире американскую вакцину они, разумеется, не смогут. Соответственно, деньги на это будут выделяться и перераспределяться через «международные организации», типа той же ВОЗ. А бюджеты этих организаций формируются за счет взносов-государств-членов ООН. А российский взнос в казну ООН, между прочим, один из самых крупных. Таким образом, Россия будет фактически оплачивать из своего кармана всемирное триумфальное шествие американской вакцины!

В том, что «лучшей вакциной» будет признан именно препарат производства США, мог сомневаться лишь тот, кто ничего не смыслит в том, как на самом деле устроен современный, полностью контролируемый Западом «глобальный мир». Где решительно всё – от так называемого гаагского суда до международного олимпийского комитета и прочих якобы «международных» структур, насквозь пропитано духом коррупции и стяжательства, жаждой личного обогащения неисчислимой рати так называемых «международных чиновников». Которые всегда принимают решения, в том числе и политические, исключительно в пользу своего фактического хозяина, то есть того же Запада. Где они, в своем подавляющем большинстве, комфортно проживают и полностью от него зависимы.

И это не говоря уже о том, что штаб-квартира той же ВОЗ находится не где-нибудь, а в Швейцарии. Стране известной, как всемирная «Мекка» всевозможных валютных махинаций самого безобразного свойства. Там даже нацистское золото, похищенное у жертв Освенцима, считается законным средством платежа. И это не говоря уже о том, что вся эта швейцарская банковская клоака находится под неусыпным контролем западных спецслужб, которые держат в своих руках все приводные ремни этих финансовых механизмов. А еще «держат за гланды» всех, кто к ним причастен. Было бы странно, если бы находящаяся в таком «рыбном» месте контора отбилась от их рук.

Впрочем, она, похоже, и не думала отбиваться. Уж больно внушительным, вероятно, был «откат» за «правильно» принятое решение.

Которое лишний раз наглядно продемонстрировало, что так называемая «западная цивилизация» это, в действительности, насквозь пронизанное духом тотальной продажности исчадие преисподней, реальная материализация дьявольских сил, прорвавшихся на поверхность земли и пытающихся окончательно обустроить здесь царствие сатаны.

Продавший свою душу Мефистофелю в незапамятные времена, Запад продолжает насаждать в этом мире беспросветное зло, стремясь подчинить своей смертоносной воле все людские души без исключения. И с учетом этого факта, я бы не стал полностью исключать даже возможность того, что американская вакцина получила всемирный карт-бланш именно потому, что и она является орудием тех же темных сил. И несет в себе не столько спасение от пандемии, сколько ловко встроенный в неё генетический инструмент окончательного порабощения всего человечества.

Юрий Селиванов, специально для News Front