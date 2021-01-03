Современное сетевое рабовладение — необходимое преддверие и действующая модель будущей всемирной деспотии западных триллионеров в духе владык Древнего Египта и Вавилона

1 января нового 2021 года Фейсбук первым делом «забанил» автора этих строк сроком сначала на 24 часа, а через пять минут(!) уже на одну неделю. В который раз! Надеюсь, никто не расценит это сообщение как злоупотребление служебным положением в личных целях. .Сегодня, разве что, последнему остолопу неясно, что речь идет о крупнейшей социально-политической проблеме, касающейся не только лично Селиванова Ю.Б., но и, в сущности, всего остального Человечества, прочно увязшего в виртуальной трясине.

Во-первых, потому что, к гадалке ходить не надо, одновременно со мной аналогичные «новогодние подарки» от Фейсбука получили и сотни тысяч других неугодных пользователей по всему миру.

Во-вторых, потому что только у этого детища Цукерберга пользователей уже два миллиарда. А таких якобы «общественных» сетей со всемирным покрытием та же Америка наплодила великое множество.

И, в-третьих, та мера низкопробной вкусовщины, откровенной пристрастности и дикарского произвола, которая характерна для этих виртуальных диктаторов Человечества, настолько безмерна, что сама по себе порождает самые худшие опасения насчет, ни много ни мало, дальнейшей судьбы всей земной цивилизации.

Еще одним свидетельством фейсбучного произвола стало полное блокирование в той же сети и в те же новогодние дни, аккаунтов еще одного российского журналиста антинацистских взглядов Дмитрия Родионова.

Давайте не спеша и последовательно, пункт за пунктом разберем эту крайне тревожную и опасную ситуацию. Причем, опасную не только на мой взгляд. Не случайно же аккурат перед Новым годом Президент России Владимир Путин подписал закон о пресечении иностранной цензуры в российском сегменте интернета.

Итак, пункт первый. Всегда хорошо иллюстрировать тему не общим трепом, а конкретными, живыми примерами. Мой личный случай вполне можно рассматривать как своего рода маркер беспредела данной «социальной» сети.

Поводом для очередного «бана» стал «пост» о назначении женщины командиром авианосца ВМС США. Я отреагировал на него в шутливо-ироническом тоне, копируя, в частности, тот истерический стиль, который характерен сегодня для раздувания в США так называемой «негритянской проблемы»: «Проклятые расисты! Кого угодно назначат, лишь бы не негра!»

Между тем, накануне Нового года в тех же Штатах, где находится штаб-квартира Фейсбука, по требованию осатаневших от полной безнаказанности «афроамериканских активистов» в городе Бостон снесли памятник великому президенту США Аврааму Линкольну. Тому самому, который вошел в историю как освободитель американских негров от рабства. И только лишь потому снесли, что малограмотным вандалам от БЛМ не понравилось коленопреклоненная поза раба. На таком шизофренической фоне американской действительности мой пост в ФБ просто белоснежная вершина политкорректности.

Честное, благородное слово, я так и не понял, за что был репрессирован! Может быть им выражение «Проклятые расисты!» показалось экстремистским? Но ведь именно под этим лозунгом проходят в США все акции движения БЛМ, которые те же Гугл и Фейсбук рекламируют как самое светозарное явление нашего времени! Если им не понравилось слово «негр», табуированное в современном западном лексиконе, так ведь я не в Америке живу. А в России это вполне обиходное слово, которое используется даже в энциклопедиях. А если причиной «бана» стала фотография с какого-то митинга БЛМ, то, с учетом того, что она выложена на всеобщее обозрение в фотобанке Гугла, американской сети Фейсбук было бы логично подвергнуть наказанию не меня, а тот же американский Гугл.

Будучи в полном недоумении относительно причины данной репрессии, я, как положено, обратился с запросом к администрации ФБ:

« Я так и не понял, за что меня заблокировали на ФБ. За фото, взятое с американского Гугла, или за слово «негр»? И, пожалуйста, сообщите мне полный список слов и фотографий, запрещенных к употреблению, иначе я просто теряюсь какие слова и фото еще не запрещены. Искренне ваш!»

Реакция Фейсбука была примерно такая – «Ждите ответа, как соловей лета!». То есть никакой ответственностью перед пользователем там даже не пахнет.

Таким образом, в моем случае, который, вне всяких сомнений, является типичным для ФБ, ибо воспроизводится одним и тем же программным алгоритмом в миллионах подобных ситуаций, констатируем, что налицо не только полный и совершенно непрозрачный произвол этой репрессивной машины, но еще и отягощенный абсолютным нежеланием объяснять своим пользователям, за что они наказаны. То есть перед нами классический образец рафинированного беспредела, лучше всего сформулированный русским баснописцем Крыловым фразой «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!».

И это уже не говоря о том, что в «лучших демократических традициях» гитлеровского «правосудия» Фейсбук повадился назначать цензорами «контента» представителей тех территорий, на которых культивируется наиболее патологическая и примитивно-дикая форма русофобии.

Так, например, для миллионов пользователей ФБ в России такими «»жрецами истины» назначены оголтелые нацисты-бандеровцы из Украины. Не правда ли – очень политкорректно и толерантно! Примерно в той же мере, как назначение в свое время фашистских зондеркоманд решать судьбы людей на оккупированных территориях СССР. А ежели кто пытается возражать, то ему моментально и предельно «демократично» затыкают рот.

Сами же киевские питекантропы, которые милостью Марка Цукерберга стали «духовными пастырями» российского интернета, не скрывают своей злобной радости по поводу того, что они теперь полные хозяева содержимого мозгов «этих клятых москалей». Переводить не буду, потому что зело противно.

Такова базовая основа отношений крупнейшей в мире «социальной сети» с двумя миллиардами своих клиентов. Заметим попутно, что этот высокотехнологичный продукт принадлежит не дикарям из племени мумба-юмба, ничего не смыслящих в правах человека, а представителям США — страны, неизменно козыряющей своей богоравностью в вопросах именно уважения к правам человеческой личности. Ничего более смешного и нелепого даже представить себе нельзя!

И эти миллиарды клиентов настойчиво и неуклонно приучают таким гестаповским обращением к одной единственной мысли – в пространстве данного сервиса вы никто и звать вас никак! А все права на вашу интеллектуальную собственность здесь принадлежат исключительно хозяевам Фейсбука. И все решения, в том числе абсолютно произвольные, в отношении пользователей принимает исключительно он сам.

Только не надо мне сейчас начинать рассказывать про то, что «никто вас на этом Фейсбуке не держит» и не запрещает пользоваться другими сетями интернета. Все это чушь собачья по одной простой причине. Практически все эти сети принадлежать одному хозяину — США. То есть, хрен редьки не слаще. Просто ФБ наиболее продвинутая по части подавления инакомыслия платформа, «передовой опыт» которой может быть в любой момент передан всем остальным.

Таким образом, поскольку мы, в случае с ФБ, имеем дело со стопроцентным произволом и таким же рафинированным, фашистского толка, презрением его хозяев к фундаментальным принципам свободы, демократии и прав человека, а также в связи с принятым в РФ законом о борьбе с иностранной цензурой в российском сегменте интернета, прошу считать данный текст обращением в правоохранительные органы РФ с просьбой о пресечении явно противоправной деятельности данной «социальной сети» на российской территории. Или, как минимум, обязать Фейсбук и других подобных иностранных агентов отвечать в российском суде и по российским законам на каждую претензию пользователя об ущемлении его неотъемлемых прав.

Но и всё вышесказанное только цветочки. А сейчас время поговорить о вполне вероятных ягодках, ждать которых осталось, скорее всего, недолго. Как уже было отмечено выше, главным и возможно единственным смыслом подобных произвольных массовых репрессий является приучение огромных человеческих общностей к ситуации их полной и непреодолимой зависимости от хозяина той или иной мегаструктуры. Пока речь идет о фактически диких и первобытных нравах, насаждаемых, в основном, в виртуальном пространстве. Но современный мир крайне «волатилен», как теперь принято выражаться. И переток его сущностей и структур из электронной сети в реальную действительность уже идет полным ходом. А такие транснациональные корпорации, как Гугл и Фейсбук уже сегодня располагают реальными рычагами власти для контроля ситуации в некоторых ключевых странах и в целом на земном шаре.

Так что популярные нынче среди задержавшихся в умственном развитии сорокалетних детишек, сказочки насчет того, что все это, дескать, вполне безобидные и чисто виртуальные шалости, здесь не проходят. Все обстоит на порядок более серьезно.

Иначе говоря, эти мегаструктуры, уже сегодня приучающие своих пользователей, то есть, фактически, все человечество, к состоянию полного виртуального рабства и бесправия, уже в самом недалеком будущем могут перейти к управлению человеческими массами ровно теми же методами в физическом мире. А почему бы и не перейти, если даже потенциальная готовность этих масс к сопротивлению такому тотальному диктату и принуждению будет парализована многолетним приучением к рабскому повиновению, что сейчас идет полным ходом в интернете. И основой чего является система произвольных, в том числе и совершенно диких, беспричинных репрессий, превращающих некогда свободных людей в лишенных человеческого достоинства, покорных чужой воле баранов, повинующихся любому удару хлыста. Неважно какого — виртуального или реального. И твердо знающих, что хозяин всегда прав, а ты сам никто и звать тебя никак.

Юрий Селиванов, специально для News Front