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Юрий Селиванов: Экономика глобального растранжиривания

22:09. 5 октября 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Юрий Селиванов: Экономика глобального растранжиривания

«Невидимая рука рынка» не оставляет Человечеству никаких шансов на рациональное и планомерное использование все более ограниченных ресурсов нашей планеты

В силу какой-то необъяснимой странности, ни один из западных «корифеев экономической мысли», увенчанных Нобелевскими премиями и прочими высокими отличиями за труды на поприще продвижения земной популяции к безбедному будущему, ни разу и не единым словом не обмолвился о том, сколько это будущее продлится. Особенно при нынешнем абсолютно первобытном, хищническом способе обращения с отнюдь не бесконечными земными ресурсами. Именно этот способ господствует при так называемой рыночной, то есть, по сути, стихийной и в принципе неуправляемой экономике. Которую в мировом масштабе трясет уже только потому, что Дональда Трампа поднялась температура. И которую, образно говоря, как тот корабль без руля и ветрил несет по воле волн черт знает куда, а возможно и прямо на ближайшие рифы.

Кстати о кораблях. Перед вами фотографии, в которых, как в капле воды, отражена вся античеловеческая сущность капитализма, как абсолютно неэффективной экономической системы.

В Турции массово превращают в утиль далеко не самые старые и вполне работоспособные гигантские круизные лайнеры со всего мира, оказавшиеся ненужными их владельцам из-за пандемии КОВИД-19.

В социалистическом Советском Союзе, экономившем каждую народную копейку и любой гвоздик, их бы, наверняка, законсервировали на год-два до лучших времен. А потом снова пустили в эксплуатацию. И поступили бы так, в немалой степени, именно потому, что рационально организованному советскому обществу претило расточительство, как таковое. Именно поэтому тогда, кстати, не поощрялось ненасытное потребительство, жажда постоянных и бессмысленных обновок и покупок, из-за которых человек превращался в биоробота, живущего ради постоянной покупки все новых вещей.

 

В стране, где даже кусок черствого хлеба грех было выбросить, не без оснований считалось, что всё сбереженное и накопленное таким образом – за счет рационального потребления ресурсов, будет направлено на дальнейшее созидание. На решение фундаментальных задач нашего бытия и на скорейшее продвижение, таким образом, к эпохе максимального раскрепощения возможностей человека, которую тогда называли коммунистическим будущим.
Но самом же деле, советские люди в этом будущем жили уже тогда, потому что научились управлять экономикой и поставили её на службу всему обществу и его приоритетным потребностям.

То есть сделали именно того, чего не может и чему не хочет учиться до сих пор самая расточительная на этой планете западная антицивилизация. Которая, в сущности, всегда жила грабежом других стран, народов и целых континентов. И потому привыкла жить ни в чём себе не отказывая. В том числе в любой прихоти и капризе. Именно поэтому им ничего не стоит, к примеру, отправлять на слом сотнями абсолютно не старые и вполне работоспособные круизные лайнеры, только лишь потому, что текущая «коньюнктура рынка» не позволяет их какое-то время использовать.

В большой и могучей стране, живущей на основе общегосударственного планирования и рачительного отношения к плодам человеческого труда, материальным возможностям и природным богатствам, их бы наверняка сохранили. В конце концов, сколько той эпидемии длиться – от силы год или два.

Юрий Селиванов: Экономика глобального растранжиривания

Но этим мелким хозяйчикам некогда ждать. Они знают, что никакого экономического планирования нет и не будет, что никто им на помощь не придет и что они остаются один на один со всеми своими проблемами. А они не хотят нести убытки, или даже терпеть банкротство из-за содержания в простое судов, которые, к тому же, наверняка окупили все расходы. Проще их продать на слом и построить новые, когда рынок опять оживится.

Страшно даже представить, сколько труда, дорогих материалов, энергетических ресурсов, денег, в конце концов, было потрачено, чтобы эти роскошные лайнеры построить. И вот теперь всё это совершенно бестрепетно выброшено на ветер. А тамошние корифеи экономики только и могут, что талдычить давно набившие оскомину мантры про «невидимую руку рынка», которая, дескать, «все решает» и все как надо управит. Сегодня уже становится вполне очевидно, что «управить» она может Человечество только на кратчайший путь к могиле.

И что особенно характерно, эти же нобелевские лауреаты льют крокодиловы слезы по поводу «скорого исчерпания ресурсов Земли и катастрофического перенаселения нашей планеты». Да с такой расточительностью, как западная, любая планета в трубу вылетит.

Но мало того, на той же почве поиска виноватых везде, но только не там где надо, буйным чертополохом произрастают на Западе всевозможные «мальтузианские» теории о «целесообразности» резкого сокращения человеческой популяции, практическими исполнителями которых становятся всевозможные гитлеры и прочие тамошние «сверхчеловеки». И они действительно готовы угробить большую часть населения планеты, лишь бы сохранить за собой привычную свободу рук в деле грабежа земных ресурсов и продолжения своего беспробудно расточительного образа жизни.

История с безвременной кончиной круизных лайнеров лишь микроскопическая часть того, что творит по всему миру эта «невидимая рука рынка». Информацию о страшных последствиях чего для всего живого от нас, как правило, утаивают, чтобы не волновать понапрасну исправно пасущиеся стада потребителей. Но реальная действительность от этого становится только хуже. А сроки существования Человечества на этой планете неумолимо сокращаются.

Как говорил Михаил Жванецкий, в этой «консерватории» явно нужно что-то подправить. Пока ещё трамваи ходят…

Юрий Селиванов, специально для News Front
Юрий Селиванов: Экономика глобального растранжиривания

Метки: дональд трамп, мировая экономика, нобелевская премия, последние мировые новости на сегодня, статьи, США

Источник: https://news-front.info/2020/10/05/yurij-selivanov-ekonomika-globalnogo-rastranzhirivaniya/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1829 1513
    Андрей Попов 6 октября 2020 в 1:35

    Вроде бы красиво излагает. Но спрашивается: для кого? Для современной школоты? Я конечно люблю СССР, но когда он начал заливать что в СССР экономили каждый гвоздик, я который жил в СССР – понял, что это очередной платный сторонник неокомустического переворота, под лозунгом СССР 2.0, типа сына олигарха Сёмина или мажора Удальцова. Может на уровне тех кто распоряжался кораблями и экономили, не видел, не знаю, но на низовом уровне говорили: “государство не обеднеет”. СССР каким мы его знаем построили не большевики, сторонники утилизации гоев, а чудесным образом данный нам Богом, наш спаситель от большевиков Сталин. А теперь потомки большевиков и их наёмники, которые тихо подгрызали и потом откуда то вылезли и по команде уничтожили СССР, зовут школоту в СССР 2.0. СССР в котором я жил, не был “голубым эльдорадо”, страной сказкой, из песни Ва-банк, потому что у власти было изрядное количество потомков большевиков и бандеровцев.

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