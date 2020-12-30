Главная » Видео, История, Мировоззрение, Наука, Образование

Кто и когда построил египетские пирамиды? – ЕСТЬ ОТВЕТ!

181 6

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_tdPCERzDek&ab_channel=.
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О чём молчат руины, и шепчут пирамиды
Как возникла Вселенная? Игорь Прокопенко
Загадка пирамид от Эдгара Кейси
Пирамиды не были гробницами фараонов
Кто строил пирамиды?
Предыдущее человечество
Война миров - 22. Тьма египетская. Часть 1.
Загадки китайских пирамид. Вадим Чернобров
6 Комментариев » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru