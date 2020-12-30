Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Пофик пирамиды! Всех поздравляю с Днём Рождения СССР!
Кто о чём а вшивый о бане
Если Сталинского образца, то принимается… И тебя – с ним…
Картавенький Таманский о своей исключительности. Не удивил.
Он действительно исключителен.
На сегодня ЛУЧШИЙ…
Впрочем и Овечкин исключителен он тоже каГтавенький?
А Хабиб?
А Русофил ? )