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Зачем Эрдоган часто видится с Сарраджем

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По подсчетам СМИ, в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес визиты лишь в 14 государств, что значительно меньше, нежели в предыдущие годы. При этом с Фаизом Сарраджем, премьер-министром так называемого Правительства национального согласия Ливии, он провел больше всего встреч – целых шесть. Такое внимание к представителю ПНС неудивительно, ведь у турецкого лидера в Ливии свои интересы.

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Как отметил Востоковед Борис Долгов, Ливия – одно из главных направлений экспансии Турции, такая же как Сирия, Африка и арабские страны, где есть военные базы государства. При этом ливийское направление более приоритетное, так как там уже «договорились» с местным «правительством» и успешно продвигают личные выгоды и интересы.

Выходит, Турция не только получает доход за счет добычи ресурсов в чужом государстве, но и осуществляет контроль над прибрежными землями. Таким образом вся власть как бы находится в руках ПНС, но при этом Турция доминирует на территории Ливии и обогащается за ее счет. 

Также стоит напомнить, что Турция уже на протяжении долгого времени занимается поставкой оружия, техники и наемников, дабы обеспечить влияние триполитанских «властей». Причем все это происходит несмотря на то, что подобные действия противоречат не только оружейному эмбарго Совета Безопасности ООН, но и женевскому соглашению, подразумевающему постоянное перемирие в регионе.

Таким образом, Турция никоим образом не заинтересована в урегулировании конфликта в Ливии, а наоборот, делает и будет продолжать делать все для его поддержания, потому что так она может реализовывать личную выгоду.

 

Рубрики: Новости Ближнего востока
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