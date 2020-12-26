Первый серийный Су-57 отправился в войска
Первый серийный Су-57 отправился к месту службы. Несмотря на все трудности и задержки, машину довели до серийного производства и поставки в войска.
Всего, в рамках гособоронзаказа, в войска в ближайшие годы должно поступить 76 таких машин.
После того, как будут выполнены обязательства перед МО РФ, можно ожидать контрактов на поставку этих машин за рубеж. Учитывая, что рынок самолетов 5-го поколения не очень широк, для многих стран российская машина будет представляться выгодным вариантом в соотношении цена/качество.
Фото NskPlanes
На очереди, доведение до ума ударного БПЛА С-70 "Охотник", который должен действовать в связке с Су-57. Поставки в войска запланированы на 2024-й год.
Ну а где-то далеко, маячит проект перспективного бомбардировщика ПАК ДА, который должен полететь в 2025-м году.
Рубрики: Вооруженные силы, Творчество
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