Будущее американских танков

Проект модернизации американских основных боевых танков M1A2 SEP v.3 был успешно доведен до стадии ремонта и обновления имеющейся техники. На одном из предприятий компании General Dynamics Land Systems была развернута производственная линия, задачей которой является восстановление поступающей техники с параллельной заменой ряда систем. Благодаря этому существующие танки смогут получить новые возможности. Одновременно с этим Пентагон продолжает составлять планы на отдаленное будущее и рассматривает возможные варианты развития бронетанковых войск.

Следует напомнить, что сейчас на вооружении Соединенных Штатов имеется значительное число танков M1 Abrams разных модификаций, часть которых ранее прошла те или иные модернизации. Так, за последние годы около 1600 боевых машин было модернизировано по проекту M1A2 SEP v.2, подразумевавшему замену ряда имеющихся систем и установку некоторых новых агрегатов. То или иное развитие этого проекта продолжается до сих пор: буквально на днях стало известно об оснащении танков версии SEP v.2 комплексами активной защиты.

Дальнейшим развитием имеющихся проектов модернизации стал новый M1A2 SEP v.3. Работы по нему стартовали еще несколько лет назад, а осенью 2015 года был представлен первый опытный танк нового типа. В дальнейшем инженеры и военные испытали опытную технику, после чего было принято окончательное решение о запуске серийного обновления машин. Несколько недель назад разработчик проекта SEP v.3 рассказал о своих последних успехах.

В середине сентября пресс-секретарь компании General Dynamics Land Systems Эшли Гивенс заявила, что уже ведется работа по модернизации первой партии танков, присланных армией. До конца месяца планировалось завершить обновление первого серийного танка. В самое ближайшее время из сборочного цеха должны были выйти еще пять бронемашин. По словам Э. Гивенс, в дальнейшем модернизацию должны будут пройти около 1500 танков.

Проект модернизации M1A2 SEP v.3 (System Enhancement Package version 3 – «Пакет улучшения систем, 3 версия») подразумевает монтаж вспомогательной силовой установки внутри бронекорпуса, замену аппаратуры управления огнем, связи и управления, предусматривает серьезное изменение боекомплекта, а также предлагает использование дистанционно управляемого боевого модуля. Тем не менее, в основе обновленного танка остается сравнительно старый M1A2 с весьма ограниченным модернизационным потенциалом.

Основные танки семейства M1 Abrams, имеющиеся у армии Соединенных Штатов, отличаются сравнительно большим возрастом. Самые старые машины, остающиеся в частях, были построены еще в середине восьмидесятых годов. Техника регулярно отправляется на ремонт, а кроме того, модернизируется в соответствии с новыми проектами. По расчетам командования, все это позволяет сохранять на вооружении даже сравнительно старые танки. В настоящее время задачи обновления парка техники предполагается решать при помощи проекта SEP v.3. В обозримом будущем ему на смену придет следующая программа модернизации SEP v.4

Пентагон уже заказал разработку нового проекта модернизации имеющихся танков. Необходимая документация должна быть подготовлена к началу следующего десятилетия. В 2021 году предполагается начать испытания первых опытных танков M1A2 SEP v.4. Серийная перестройка техники стартует через два года. В 2025 году модернизированная бронетехника поступит на вооружение. Стоимость и сроки выполнения работ, а также количество техники, которой предстоит отправиться на ремонт, пока не уточнялись.

По имеющимся данным, в настоящее время военное ведомство и General Dynamics Land Systems заняты формированием облика танка версии SEP v.4 и еще не успели определить круг необходимых доработок. Впрочем, уже известны некоторые самые общие требования к таким танкам. По результатам следующего обновления «Абрамсы» получат усиленную защиту. Боевые качества будут повышены за счет создания новых боеприпасов и совершенствования системы управления огнем. Значительной переработке подвергнется комплекс средств связи.

Проекты модернизации имеющихся танков M1A2 Abrams позволят сохранять эту технику на вооружении, как минимум, в течение двадцатых годов. В дальнейшем, однако, существующим бронемашинам понадобится замена. Обновление имеющихся танков не может продолжаться вечно и, как минимум, ограничивается ресурсом техники. Как следствие, уже сейчас Пентагону приходится начинать проработку общих положений будущего проекта.

Необходимо напомнить, что задача создания нового танка для замены имеющихся M1 Abrams ставится уже не в первый раз. В прошлом прорабатывались разные варианты перспективной бронемашины, однако все эти проекты не привели к желаемым результатам. Не так давно стартовали новые работы в этом направлении. По имеющимся сведениям, пока специалисты вооруженных сил США прорабатывают общие положения будущего проекта.

Специалисты организации Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TARDEC), отвечающей за создание новых образцов сухопутной техники, сейчас заняты исследованиями в области бронетанковой техники и пытаются сформировать оптимальный облик будущего танка. На данный момент формируются общие требования и рассматриваются разные концепции, позволяющие решить поставленные задачи.

Сообщается, что перспективный танк должен будет поступить на вооружение не ранее конца двадцатых годов, и потому станет заменой для обновленных M1A2 SEP v.4. Как следствие, облик такой техники прорабатывается с учетом особенностей этой версии «Абрамса». Одновременно с этим задачей специалистов является поиск путей повышения основных характеристик при сохранении определенных параметров в разумных рамках.

Так, одной из основных проблем поздних модификаций M1A2 является чрезмерная боевая масса, самым серьезным образом ухудшающая тактическую и стратегическую мобильность. По этой причине к танку будущего должны предъявляться особые требования в части габаритов и веса. Прямым следствием этого станет использование современных и перспективных материалов: несмотря на сокращение массы конструкции, такой танк должен быть защищен, как минимум, не хуже машины M1A2 SEP v.4.

Характерные черты вооруженных конфликтов последних лет делают вопрос защиты танка особенно актуальным. Пентагон планирует усилить защиту будущего танка на всех ракурсах. Внимание будет уделено бортам, корму и днищу. Согласно недавним сообщениям, при строительстве совершенно нового бронекорпуса будут использоваться самые новые материалы, в том числе композиты. За счет этого защита будущего танка, показывая характеристики на уровне брони «Абрамса», будет примерно на 20% легче.

Собственное бронирование будет дополнено вспомогательными системами. Поверх композитной брони можно будет устанавливать блоки динамической защиты. Также не исключается возможность применения комплексов активной защиты. Американские военные уже успели опробовать такое оснащение, и, в целом, остались довольны.

Были оглашены любопытные тезисы о комплексе вооружения. В свое время первая модификация танка M1 Abrams оснащалось 105-мм пушкой, которую впоследствии заменили орудием большего калибра. В новом проекте следует использовать схожие подходы, позволяющие при необходимости усилить «главный калибр» танка. При этом изначально танк будущего, вероятнее всего, будет комплектоваться орудием калибра 120 мм, хотя в дальнейшем не исключается возможность установки иной системы.

Одним из главных методов повышения боевых качеств станут новые боеприпасы повышенного могущества. В актуальном проекте M1A2 SEP v.3 были внедрены новые снаряды разных типов, позволяющие сократить номенклатуру выстрелов без потерь в боевой эффективности. В дальнейшем эти изделия могут получить развитие с соответствующими последствиями для общих характеристик техники.

Очевидным способом повышения характеристик является использование более совершенных систем управления огнем, способным получать данные от бортовых средств связи. Таким образом, особенности разработки бортового комплекса радиоэлектронных средств будут прямо связаны с ходом создания перспективных систем управления войсками.

Одновременно с этим танк должен будет нести значительное число средств наблюдения и обнаружения целей. Как считают в TARDEC, основная роль в этой области сохранится за оптико-электронными устройствами, при помощи которых экипаж сможет искать цели в любое время суток. Также пока не исключается возможность применения радиотехнических и радиолокационных средств обнаружения.

В комплекс вооружения обязательно войдет дополнительное оружие, размещенное на дистанционно управляемом боевом модуле. На данный момент рассматриваются разные варианты модуля и его оснащения. Для атаки «мягких» целей предлагается использовать как пулеметы винтовочного калибра, так и малокалиберные пушки.

В ходе недавних вооруженных конфликтов американским войскам пришлось столкнуться с рядом серьезных проблем. В частности, имеющаяся техника оказывалась неготовой к существующим вызовам, и ее приходилось дорабатывать. На этот случай в перспективном проекте предлагается предусмотреть свободные объемы внутри защищенного пространства, которые можно было бы использовать для монтажа агрегатов того или иного назначения. Там можно будет разместить дополнительную аппаратуру, дополнительные боеприпасы и т.д.

По известным причинам, в настоящее время активно прорабатывается вопрос создания бронетехники с максимальной степенью автоматизации. Очевидно, что те или иные задачи, связанные с управлением боевой машиной или обработкой данных, в новом проекте будут возлагаться на автоматические системы. В то же время, американские специалисты пока не могут с уверенностью говорить о возможности применения необитаемого боевого отделения, обслуживаемого лишь механизмами.

В соответствии с нынешними планами, перспективный основной танк, призванный сначала дополнить, а затем заменить существующие «Абрамсы», появится не ранее второй половины двадцатых годов. На вооружение такая техника поступит лишь в тридцатых. Это позволяет предполагать, что в течение нескольких первых лет серийные танки новой модели будут эксплуатироваться параллельно с обновленными M1A2 SEP v.4 и SEP v.3, которые к тому времени уже приблизятся к максимальному сроку службы.

Впрочем, пока есть определенные основания для сомнений в возможности своевременной и полноценной реализации существующих планов. Дело в том, что США уже не впервые планируют создать замену для танков M1 Abrams. С конца девяностых годов разрабатывался проект GCV, предлагавший строительство боевой бронированной машины массой до 30 т, вооруженной 120-мм орудием. Впоследствии наработки по GCV были перенесены в аналогичный проект MGV, который разрабатывался до 2009 года. По причине отсутствия реальных успехов второй проект был закрыт.

В связи с временным отказом от разработки новых проектов бронетанковой техники Пентагон был вынужден сосредоточить усилия на создании проектов модернизации имеющихся боевых машин. В период с 2017 по 2025 годы предполагается выполнить ремонт и модернизацию танков по проекту SEP v.4, после чего стартуют аналогичные работы в рамках более нового проекта. И лишь после этого возможно долгожданное возобновление строительства полностью новых танков.

Последние проекты модернизации основных танков M1A2 Abrams, созданные в рамках программы System Enhancement Package, позволили заметным образом повысить боевые качества существующей техники, уже не в полной мере отвечающей современным требованиям. Тем не менее, существующие танки имеют ограниченный потенциал, и подобная модернизация не может продолжаться бесконечно. Понимая это, Пентагон строит планы по разработке совершенно новой боевой машины. К настоящему времени специалисты TARDEC приступили к проработке общей концепции будущего танка, и уже смогли сделать первые выводы. Однако до появления реальной опытной бронемашины пока далеко.

По материалам сайтов:

globalsecurity.org

scout.com

armyrecognition.com

army-guide.com

defensenews.com

Использованы фотографии: Globalsecurity.org, Nationalinterest.org

Автор: Рябов Кирилл

Источник: nnm.me