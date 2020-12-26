Место гибели российского Ми-24 в Армении
Военкор Патрик Ланкастер посетил место гибели российского вертолета сбитого 9 ноября азербайджанскими военными.
Относительно наказания виновных, то на днях в Кремле заявили, что этот вопрос сейчас активно решается в рамках "тесного и конструктивного диалога". Но пока какой-то внятной конкретики по этому вопросу нет.
Также стоит отметить, что вскоре после гибели вертолета, жена одного из погибших летчиков потеряла ребенка https://ru.armeniasputnik.am/russia/20201224/25886710/V-tot-moment-pogib-ne-on-a-ya-rasskaz-zheny-letchika-s-podbitogo-VS-Azerbaydzhana-Mi-24.html Еще одна косвенная жертва азербайджанской "случайности".
Роман Федина.
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире
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