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Место гибели российского Ми-24 в Армении

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Военкор Патрик Ланкастер посетил место гибели российского вертолета сбитого 9 ноября азербайджанскими военными.



Относительно наказания виновных, то на днях в Кремле заявили, что этот вопрос сейчас активно решается в рамках "тесного и конструктивного диалога". Но пока какой-то внятной конкретики по этому вопросу нет.
Также стоит отметить, что вскоре после гибели вертолета, жена одного из погибших летчиков потеряла ребенка https://ru.armeniasputnik.am/russia/20201224/25886710/V-tot-moment-pogib-ne-on-a-ya-rasskaz-zheny-letchika-s-podbitogo-VS-Azerbaydzhana-Mi-24.html Еще одна косвенная жертва азербайджанской "случайности".


Роман Федина.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6428643.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире
Метки: армения, вертолеты, Видео, карабах, патрик ланкастер, потери, Россия
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