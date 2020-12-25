Перед зимними праздниками «Артек» решил подарить ребятам с разных уголков мира возможность побывать в лагере. Конечно же, вместить всех желающих МДЦ не в состоянии, поэтому онлайн-проект «Новогодняя сказка «Артека» станет прекрасной альтернативой.

Во вторник, 22 декабря, в МДЦ стартовал очередной онлайн-проект под названием «Новогодняя сказка «Артека». С вожатыми лагеря все желающие смогут дистанционно посетить десять малоизвестных, но от этого не менее впечатляющих дворцов Южного берега Крыма.

Также ребят ждут экскурсии по другим интересным местам России. Кураторы рубрики #ПриветАртек снова принимают видеосюжеты о достопримечательностях разных городов от юных операторов-краеведов. Самые интересные истории обязательно войдут в утренние или вечерние ежедневные эфиры. Трансляции продлятся до 1 января 2021 года.

Рубрика #НовогодниеНеЕлки порадует оригиналов, уставших от традиционной в наших широтах хвойной красавицы. Авторы обещают поделиться альтернативными символами Нового года и Рождества, которые нашли свое место в иных культурах и странах. А если вы еще не придумали, что подавать на праздничный стол, то тут помогут артековские повара.

В рубрике #РецептыАртека местные кулинары, как и раньше, продолжат делиться секретами приготовления простых, но очень вкусных и полезных блюд. В первый день новогоднего онлайн-проекта ребята научились готовить зимний десерт родом из Дании – рисовый пудинг. А еще все ребята, ностальгирующие по артековским угощениям, могут найти рецепты повседневных блюд, которые были предложены ранее – сырников, азу из говядины, витаминного салата, молочной каши и имбирного печенья.

Ждут артековцев физические нагрузки. Каждое утро будет начинаться с веселой зарядки или танцевальной аэробики. Оставят время и для занятий с психологом, где можно будет научиться управлять эмоциями и не только.

Однако по-настоящему повезло тем ребятам, кому удалось попасть в лагерь перед Новым годом лично. Они воочию смогут увидеть украшенные к празднику корпуса и шикарную елку, а также поучаствовать во всех творческих и спортивных мероприятиях, подготовленных педагогами и вожатыми.