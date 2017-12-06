Почта «Артека»: «Танцуйте, вам письмо!»

Большинство из нас уже не помнят, как писать бумажные письма или открытки. Мы предпочитаем звонить, отправлять сообщения в электронном формате, обмениваться картинками. Такое общение занимает мало времени, но оно ничего не дает для души.

Современным детям эпистолярный жанр и вовсе незнаком, в век информационных технологий перо и бумагу заменил компьютер и смартфон. Однако взрослые хотят, чтобы дети не забыли, как приятно писать и получать письма, теплые слова и пожелания, написанные на бумаге. Недавно МДЦ «Артек» и ФГУП «Почта Крыма» инициировали проведение конкурса рисунка зимней открытки «Крым новогодний»

В конкурсе приняли участие 28 крымских ребят со всего полуострова. Керчь, Джанкой, Феодосия, Саки, Севастополь, Черноморское, Симферополь, Красногвардейское – работы прилетали с разных уголков Крыма. Решение было сложным, но всё-таки жюри выбрало лучших из лучших. Победителями стали: Гуцало Анастасия, Кириленко Карина, и Чубурова Вероника – учащиеся крымских школ. Награждение прошло в игровом развивающем центре «Почта Артека». Три победителя и три новогодние почтовые карточки выпущены и готовы радовать получателей. В числе тех, кто сможет поздравить своих близких и друзей артековцы 14 смены, ведь приобрести выпущенные специальным тиражом карточки можно не только во всех отделениях почтовой связи Республики Крым, но и в самом лагере. «Основная цель, которую мы ставили при организации конкурса, – напомнить юному поколению о почтовой связи. Результаты радуют, поступило 974 работы, а это немало. Да, гаджеты модно, быстро. И все же, когда каждый участник конкурса самостоятельно пришел в отделение связи, вложил свой рисунок в конверт, наклеил марку, опустил его в почтовый ящик, это останется в его памяти надолго. Благодарим каждого за участие», – отметила директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь.

Победителей и лауреатов конкурса наградили памятными призами от «Почты Крыма», а также познавательными и красочными энциклопедиями. Да и само мероприятие несло не только торжественный, но и просветительский характер. Детей познакомили с историей возникновения почты, конверта и сургуча, рассказали о принципах работы почтовой связи, порядке адресования, приема и вручения отправлений, а также с почтовыми профессиями.

Приятным дополнением к награждению победителей стала экскурсия по легендарному лагерю «Артек». Ребята посетили все достопримечательности лагеря и заглянули в столовую. Там состоялся праздничный ужин, и гости смогли попробовать еду, с любовью приготовленную поварами «Артека» Надо отметить, что питание в лагере отменное, пятиразовое с возможностью выбора блюд. Получив заряд мощных и ярких впечатлений не только от масштаба лагеря, но и от насыщенности жизни его обитателей, сытые и довольные, ребята вернулись на «Почту Артека», где смогли отправить открытки родителям и друзьям.



Объединив усилия «Почта Крыма» и «Артек» ставили задачу способствовать развитию художественного творчества юных жителей полуострова. Главное было не просто собрать со всего Крыма талантливых детей и поощрить их творческие порывы, но и вдохновить на дальнейшие свершения.