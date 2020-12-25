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1929. «Черная неделя» в Нью-Йорке

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01. Первая страница газеты Brooklyn Daily Eagle с заголовком «Уолл-стрит в панике из-за обвала акций», опубликованная в день краха Уолл-стрит


02. Толпы людей в зале фондовой биржи на Уолл-стрит в самом начале в начале краха фондового рынка


03. Толпы, собирающиеся на Уолл-стрит в самом начале в начале краха фондового рынка


04. После известия о крахе фондового рынка толпа биржевых спекулянтов, обеспокоенных падением курса ценных бумаг, собралась перед Нью-Йоркской фондовой биржей. 24 октября


05. Толпа на Уолл-стрит после краха фондовой биржи




07. Огромные толпы людей возле здания казначейства смотрят на здание фондовой биржи. 24 октября


08. Клиенты брокеров ждут у входа на Нью-Йоркскую фондовую биржу после обвала фондового рынка 24 октября


09. Биржевые трейдеры в панике толпятся на тротуарах возле Нью-Йоркской фондовой биржи в день обвала рынка


10. Нью-йоркская фондовая биржа. Множество брокеров у входа на фондовую биржу


11. Уличная сцена в «Черный четверг», день, когда рухнул фондовый рынок Нью-Йорка


12. Последствия «черного четверга». Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи читают сообщения, приходящие из зарубежных стран


13. Интерьер Нью-Йоркской фондовой биржи в «Черную пятницу»


14. Люди толпятся на Уолл-стрит после краха на фондовом рынке. Комиссар Уэлен отправил дополнительную команду в составе 400 полицейских для охраны территории биржи


15. После того, как фондовый рынок рухнул, для охраны района Уолл-Стрит было отправлено 400 дополнительных полицейских


16. Толпа на Уолл-стрит после новостей о крахе фондового рынка.


17. Полиция у входа на фондовую биржу


18. Полиция сражается с людьми на Уолл-стрит, пришедшими,чтобы узнать последние новости об обвале рынка


19. Толпы людей на Уолл-стрит во время краха фондового рынка, известного как «Черный Вторник»


20. Люди перед фондовой биржей в «Черный Вторник»


21. Заголовок на первой страницы газеты Brooklyn Daily Eagle «Уолл-стрит в панике из-за краха на фондовом рынке»


22. На лондонской бирже, которой управляет St Phalle Ltd, сотрудники следят за колебаниями на фондовом рынке Нью-Йорка во время краха. 31 октября


23. После обвала фондового рынка вкладчики штурмуют банк в Пассике, штат Нью-Джерси, опасаясь потерять свои деньги


24. Обанкротившийся спекулянт Уолтер Торнтон пытается продать свой роскошный родстер за 100 долларов наличными на улицах Нью-Йорка




26. После «Черного четверга» на фондовой бирже Нью-Йорка конная полиция разгоняет паникующую толпу, 2 ноября
Источник: https://humus.livejournal.com/7526609.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, США, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6449 5249
    Женечка 24 мин. назад

      Тут хочется вспомнить Советский Союз, который в этом же году взял курс на индустриализацию страны. И ведь именно тогда промышленники на грани банкротства, несмотря на различные санкции, бросились поставлять нам оборудование, чтоб заработать хоть какую копейку. А Союз был щедр: платил золотом. Американская пропаганда дала сбой и перефразируя известное выражение “холодильник победил радио”.

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