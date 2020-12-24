Одна из тайн Брестской крепости – Пятый форт… Пятый форт – это отдельная небольшая крепость, которая расположена в четырех километрах от основной цитадели. Здесь тоже шли бои… Один из самых дотошных и авторитетных исследователей брестской эпопеи Руслан Алиев приводит в своей книге выписку из журнала боевых действий немецкой 45-й пехотной дивизии от 28 июня 1941 года: «11.20 Гарнизон форта 5 не сдается».

Примечание Р. Алиева: «Надеюсь, когда-нибудь станут известны подробности эпопеи форта, продержавшегося, по немецким сведениям, почти до середины августа. Пока неизвестно ничего»…

Пока…

Пятый форт. Кто-то удачно сравнил его с бетонным крейсером, загнанным в Мухавец, точнее сказать – в междуречье Буга и Мухавца. А вот другое, не менее точное сравнение: «Если взглянуть на него с большой высоты, форт очертаниями чем-то напомнит космический корабль из киноэпопеи «Звездные войны». На самом деле перед нами — совершенная конструкция для ведения наземной войны. Внешние сооружения заслуживают самого почетного места в истории военной фортификации. Они совершенно уникальны и даже сегодня поражают воображение концентрацией мощи и следами разрушений».

Мне же форт напоминает некий лук со стрелой (передним капониром), направленной в сторону западной границы, если точнее, на северо-запад. Впрочем, как известно, все сравнения хромают.

На самом деле 5-й форт – это шедевр фортификации начала ХХ века, созданный по проекту замечательного военного инженера капитана И.О. Белинского.

Тогда он назывался довольно сухо, официально: «Казенный двухвальный форт», и состоял из семнадцати больших казематов, упрятанных под защиту пятиугольных земляных валов и рва с водой, оснащенных стальными противоштурмовыми решетками и шипами.

Своды и стены казематов были возведены из такого же прочного красного кирпича, как вся цитадель Брестской крепости.

На языке специалистов форт обрисован так: «В тыльной части – казарма для гарнизона, насчитывающая одиннадцать казематов, обвалованная землёй со стороны напольного фаса. Во фронтальной части находится передний капонир (фортификационное сооружение, способное вести огонь в двух противоположных направлениях) на шесть орудий, соединённый с казармой центральной потерной (подземный коридор, связывающий различные строения форта между собой)».

В годы Первой мировой войны Брест вместе с крепостью были оставлены русскими войсками, и до 1919 года в 5-м форту, как и во всей крепости, хозяйничали войска кайзера. На стенах некоторых казематов до сих пор сохранились немецкие надписи, сделанные скучающими солдатами.

С 1920 года форт обжили польские военные, облюбовав его под склады. В сентябре 1939 года, в разгар немецкого вторжения в Польшу, сюда, в толстостенные казематы 5-го форта, перебирается верховный главнокомандующий войска польского маршал Эдвард Рыдз-Смиглы со своим штабом. Отсюда он управлял ходом боевых действий в Польше настолько, насколько это было тогда возможно. 11 сентября маршал направил войскам приказ защищать Варшаву любой ценой.

Форт на отшибе Крепости был идеально защищенный и хорошо укрытый военно-мозговой центр. Но вскоре и его пришлось покинуть. Ставка войска польского перебралась в Румынию.

С приходом в Западную Белоруссию Красной армии 5-й форт несомненно привлек внимание командования 4-й армии, в чьей зоне ответственности оказался Брест и все прилегающие к нему территории. Но форт находился слишком близко к границе, и поэтому штаб армии расположился в Кобрине, в бывшем польском военном городке. Начальник штаба полковник Сандалов отмечал: «Следует считать большой ошибкой то, что формирование и переформирование частей и соединений проводилось непосредственно в приграничных районах. Это привело к тому, что в момент возникновения военного конфликта они оказались почти небоеспособными, а между тем эти войска по планам прикрытия получили боевые задачи». На случай войны полевой командный пункт 4-й армии был подготовлен в окрестной деревне Буховичи. Если бы приграничное сражение прошло так, как его планировали в генштабе, и войска Западного фронта двинулись бы вперед, на Люблин и Варшаву, то, несомненно, лучшим ЗКП – защищенным командным пунктом армии был бы 5-й форт. Его и приберегали для этой цели, разместив в нем не только склады, но и стрелковый батальон, который должен был стать батальоном охраны для прибывшего туда штаба. Но события пошли по другому сценарию. Штаб 4-й армии, как штабы и всех остальных трех армий Западного фронта двинулись на восток…

Итак, в канун войны в 5-м форту располагался 3-й стрелковый батальон 44-го стрелкового полка, которым командовал легендарный герой Брестской крепости майор Петр Гаврилов. В отличие от других подразделений, размещенных в старой крепости, 3-му батальону не надо было покидать казармы и спешить на заранее подготовленные позиции.

Он и так уже находился на своей позиции с задачей охранять укрытие для КП своей армии. Поэтому бойцы уверенно держали оборону.

О том, что и как происходило здесь в первые дни войны, известно очень мало. Официальная версия весьма лапидарна:

«С началом Великой Отечественной войны батальон был поднят по тревоге. Отбив несколько атак немцев и фактически израсходовав боекомплект, часть бойцов попыталась прорваться в Брестскую крепость, а часть с боями отошла на восток».

Еще короче: «С апреля 1941 г. в форту размещался 3-й батальон 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. 22 июня 1941 г. форт в ходе ожесточенного боя был захвачен частями вермахта».

Последнее утверждение вызывает большое сомнение. Не так-то просто в течение одних суток захватить этот великолепно продуманный, прекрасно отстроенный форт, эдакую автономную миникрепость. 45-я пехотная дивизия больше недели штурмовала цитадель, намного менее готовую к обороне. А здесь полнокровный батальон с полным вооружением и полным боекомплектом, со складскими запасами, с водой для питья и охлаждения пулеметов, мог очень успешно держать круговую оборону не день, не два и не три… К тому же надо учесть, что 5-й форт находился в полосе наступления не 45-й дивизии, которой были приданы сверхтяжелые мортиры типа «Карл», бронепоезда, ракетный дивизион, штурмовые орудия, а входил в полосу наступления 34-й пехотной дивизии, у которой, кроме штатной артиллерии, ничего не было. А взять такой бетонный «орешек», как 5-й форт, без бетонобойных снарядов, без крупнокалиберной артиллерии, без поддержки авиации невозможно. Узнав о крупных потерях в 45-й дивизии, командир 34-й пехотной не стал посылать своих солдат на убой, а блокировал форт силами 80-го пехотного полка. Форт никак не влиял на ход общего наступление вермахта под Брестом и потому проще всего было взять его на измор. Судя по хорошо сохранившимся укреплениям, можно с уверенностью сказать, что общего штурма не было.

Был тревожащий огонь, снайперские дуэли… И было очень плотное кольцо блокады. Сколько суток продержался гарнизон? Если где-то сохранились документы 34-й пехотной дивизии, это сразу же выяснится. А пока остается только предполагать. Быть может, и в самом деле до середины августа…

Но попытка прорыва должна была быть в любом случае. И если в первые дни, и даже недели была надежда, что наши войска вернутся, отбросят немцев за Буг, то однажды стало ясно: надо действовать самим, по своему усмотрению, а это значит – вперед. Точно так же поступали и те, кто оборонял цитадель: глухой ночью мощным броском в неожиданном месте шли на прорыв. Вырваться за валы крепости удавалось немногим, но те, кому посчастливилось, уходили в леса и болота, вливались потом в партизанские отряды. Из форта это было сделать намного проще – его со всех сторон окружал лес, не чета тому, который мы видим сегодня, спустя восемь десятков лет…

Известны имена лишь нескольких защитников 5-го форта.

Это командир батальона старший лейтенант Яков Семенович Воробьёв (1905 – 06.41–43). Родом из Курской области, Солнцевский район, Воробьевский сельсовет. В РККА с 1932 г. член ВКП(б). Жена Татьяна Ивановна жила на съемной квартире в окрестном местечке Волынка, дом 6 (ныне в черте Бреста). В донесении о безвозвратных потерях указано, что «пропал без вести в июне 1943 г.) Значит, сумел вырваться из каменной западни 5-го форта и провоевать ещё два года.

А вот командир взвода старший лейтенант Алексей Лущенко. Он попал в плен на второй день войны. Вряд ли его могли взять в самом форту. Значит, была вылазка. Скорее всего, Лущенко получил приказ от комбата пробиться в Крепость, уяснить обстановку, получить новую задачу и установить связь. Но взвод пробиться не смог.

Лущенко попал в плен. Остальные смогли вернуться в форт с известием – не пробиться. Об этом офицере мы знаем только то, что написано в его карточке военнопленного: «Лущенко Алексей Фомич. Родился 26.05.1911, Украинская ССР, Сумская обл., г. Сумы. Лагерный номер 1747. Дата пленения 23.06.1941, офлаг XIII D в Березе Картузской. Погиб в плену 29.04.1943 г.» В подобном поиске важен любой факт, любая деталь. Любая мелочь может дать зацепку…

Наверное, многое мог бы рассказать о судьбе своего батальона, об обороне форта командир взвода лейтенант Разин Николай Александрович. Он также попал в плен, но выжил. После войны вернулся на родину. Умер в 1968 году. О подвиге гарнизона Брестской крепости страна уже знала. И наверняка земляки расспрашивали Разина о войне, о судьбе его товарищей. Возможно, писала о нем местная пресса. Но знать бы, откуда он родом, в каком городе или селе проживал после войны?

Помогла база данных «Мемориал». Несмотря на очень распространенные фамилию, имя и отчество, удалось найти именно Николая Разина, того самого лейтенанта из 44-го стрелкового полка. Родился он в 1907 году в Житомире, а жил перед войной в Московской области, в Мытищинском районе, в поселке Перловка по улице Клары Цеткин, дом 22. Глянул на карту – почти земляк: Разин жил на левом берегу Яузы, а я – на правом. И улица сохранилась – как была Кларой Цеткин, так и осталась. И дом №22 стоит. Только живут в нем вовсе не Разины… Есть надежда отыскать в подмосковной прессе за 60-е годы заметку о защитнике 5-го форта лейтенанте Разине. Но тут ещё копать и копать…

Известны ещё несколько имен командиров 3-го батальона.

Это командир 7-й стрелковой роты лейтенант Яков Матвеевич Беда (1913 – 06.41). Украинец, уроженец села Жабинка Лисинского района, в РККА с 1936 г. Пропал без вести летом 1941 г.

Это командир 8-й стрелковой роты старший лейтенант Сергей Дмитриевич Горюнов, 1905 года рождения. Чудом отыскалось его довоенное фото! Жил он в Ленинграде на улице Каляева, д. 19, кв. 8. В службе с 1927 года. Но затем был большой перерыв, вторично призван в 1939 году, видимо, на войну с Финляндией.

Жена Вера Михайловна родом из Вологды (ул. Некрасова, дом 2, кв. 5).

В учетно-послужной карточке записано, что закончил службу 16 августа 1945 года. Значит, и ему, как и лейтенанту Разину, удалось выжить в той кутерьме! И встретить Победу не в лагере, а в строю – в 234-м стрелковом полку. Счастливчик. Едва ли не единственный во всем батальоне!

И известно о нем намного больше, чем об остальных: родился в Калининской области, Ленинский район, Бологов, сельсовет деревни Ратча. Призывался из Новгорода. Занесен в Книгу Памяти блокадного Ленинграда. Вместе со своим 234-м полком прошел немалый боевой путь – от Великих Лук до Клайпеды и Лиепаи. Освобождал Белоруссию, Литву, Латвию.

И, наконец, последнее имя – командир пулеметной роты младший лейтенант Савелий Дмитриевич Ананьев (1914 – 06.41). Родом из Харьковской области, Богодуховский р-н, село Марьяно. Украинец. Член ВЛКСМ. В 1935 году закончил курсы младших лейтенантов. Пропал без вести в 1941 г.

Вот и все.

Офицеры батальона (по тогдашнему «командиры») снимали жилье в ближайших деревнях – Волынке, Гершонах, Митьках. Оттуда до форта полтора-два километра. Все ли успели добежать до стен форта в первый час войны? Тут и диверсанты на дорогах орудовали, и «мессершмитты» пикировали, и снаряды рвались…

***

За три года оккупации немцы использовали форт в качестве склада. Но заглядывали сюда не очень охотно. Вот отрывок из воспоминаний капитана вермахта Иоганна Вестмана, служившего в Бресте:

«27.VII. 1943. Иногда ночью нас обстреливают русские, которые прячутся в казематах крепости.

Говорят, их не больше пяти человек, но мы не можем их найти. Как им удаётся выжить под землёй два года без еды и питья?! Я этого не знаю. Ни тотальное минирование развалин, ни огнемёты, ни даже газы – не помогают: патрули гарнизона продолжают нести в ночное время потери убитыми, реже ранеными, как правило, тяжело – в голову, шею, грудь.

Бывает, что патруль бесследно пропадает: не находят ни оружия, ни тел, ни даже следов крови! Дезертируют что ли, или это опять русские из крепости постарались?

…Курьёз: сказки братьев Гримм пользуются огромным успехом. А всё из-за того, что кто-то, (пальцем не будем показывать), в шутку, сказал, что там иносказательно изложены способы гарантированно избежать встречи с любыми из тех, кого не следует поминать на ночь глядя. Хотя там столько русских осталось с лета 41-го непогребёнными, а оттого – неупокоенными, что поневоле закрадываются мысли о том, о чём шепчутся по углам – что это сама Крепость мстит нам. Глупости! Нам противостоят люди. Однако же вопрос вопросов – как, ну как они ухитряются не просто выживать в нечеловеческих условиях в течение двух лет, а ещё и оказывать нам регулярное, небезуспешное сопротивление?! ».

Вся территория вроде бы покоренной крепости была объявлена запретной зоной. Местных жителей сюда не пускали под страхом расстрела, сами же оккупанты наведывались сюда от случая к случаю. Известно, что в 5-й форт привозили арестованных подпольщиков и прочих неугодных лиц, и там расстреливали. Весьма удобное место для подобных акций…

***

Сегодня 5-й форт стал филиалом Мемориального комплекса «Брестская Крепость-герой». Поток людей, машин, экскурсионных автобусов не слабеет, даже несмотря на пандемию. Много раз приходил сюда и я. Незабываемо первое впечатление: живописная глухомань с ощущением мрачной тайны. Сияет солнце, кругом зелено, носятся птицы, радуясь тишине и безлюдью, редчайшие растения и травы, упомянутые в «красной книге» благоденствуют здесь, как в ботаническом заповеднике… Но вот уходят бетонные стены вглубь стоялой воды, покрытой ряской, пристально щурятся амбразуры казематов, уходят под землю каменные ступени, приоткрыты ржавые тяжелые броневые двери… И в самых неожиданных местах какие-то отдушины, вентиляционные грибки, шахты. И снова метровой толщины стены, сырые потерны, ведущие к артиллерийским казематам, сводчатая анфилада казарменных дортуаров… Водяные рвы придают форту вид средневекового замка.

Здешний охранник рассказал, что в водяных рвах водятся раки и всякая рыба, что место давно обжили дикие утки, и перелетные птицы избрали форт своим становищем. А в былые годы сюда приезжали на велосипедах или мотоциклах влюбленные парочки, чтобы уединиться в неприступных стенах, которые умеют хранить свои тайны…

Как ни удивительно, но столетний форт ещё не потерял своей боевой ценности. Военные начальники бездумно объявили его устаревшим, ненужным, ни к чему непригодным объектов. А ведь это замечательный опорный пункт в противоатомном варианте. Попробуй, построй сегодня что-нибудь подобное в чистом поле?! Попробуй, возьми с ходу и не с ходу с применением всех современных боевых средств эти хорошо вписанные в ландшафт укрепления из тяжело армированного бетона?! Устоят.

И по-прежнему 5-й форт – идеальный защищенный командный пункт. Или стартовая позиция для ракет ближней зоны ПВО. Площадка для запуска дронов, полигон для спецназа – да мало ли на что еще могли бы пригодиться эти сверхпрочные подземные убежища, казематы, погреба?..

Но жизнь распорядилась быть ему форпостом нашей военной истории, и он исправно несет эту весьма нужную сегодня службу.

Москва – Брест

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