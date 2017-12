Как армия США тайно воюет по всему миру

Источник: ria.ru

Пентагон признал, что почти тысяча американских солдат находится сейчас в Нигере, где они участвуют в боевых действиях и гибнут.

Ранее об этом не знали даже в конгрессе. Кроме того, численность наземных сил США в Сирии и Афганистане на самом деле значительно больше, чем было объявлено официально. Соединенные Штаты держат свои войска по всему миру и тайно участвуют во многих вооруженных конфликтах. РИА Новости это подтвердили бывшие военнослужащие американской армии.

Трагедия у деревни Тонго-Тонго

Группа бойцов нигерского разведывательного батальона из 30 человек проводила зачистку деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Задачей отряда, в который входили и восемь американских «зеленых беретов», был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего полевого командира западноафриканского «Движения за объединение и джихад»*, присоединившегося к формированиям ИГ* в Сахаре. Рядом с деревней группа попала в засаду — полсотни боевиков открыли по ней огонь. Погибли четыре нигерца и четыре американца.

Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: «Он знал, на что подписывался». К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя её мужа.

Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер

Трамп поспешил все опровергнуть. «Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!» — написал он в Twitter.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2017