Как армия США тайно воюет по всему миру

Источник: ria.ru

Пентагон признал, что почти тысяча американских солдат находится сейчас в Нигере, где они участвуют в боевых действиях и гибнут.

Ранее об этом не знали даже в конгрессе. Кроме того, численность наземных сил США в Сирии и Афганистане на самом деле значительно больше, чем было объявлено официально. Соединенные Штаты держат свои войска по всему миру и тайно участвуют во многих вооруженных конфликтах. РИА Новости это подтвердили бывшие военнослужащие американской армии.

Трагедия у деревни Тонго-Тонго

Группа бойцов нигерского разведывательного батальона из 30 человек проводила зачистку деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Задачей отряда, в который входили и восемь американских «зеленых беретов», был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего полевого командира западноафриканского «Движения за объединение и джихад»*, присоединившегося к формированиям ИГ* в Сахаре. Рядом с деревней группа попала в засаду — полсотни боевиков открыли по ней огонь. Погибли четыре нигерца и четыре американца.

Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: «Он знал, на что подписывался». К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя её мужа.

Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер

Трамп поспешил все опровергнуть. «Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!» — написал он в Twitter.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2017

Но информация о случившемся уже стала широким достоянием, и скандал разразился теперь по другому — более основательному поводу.

«Война без границ»

Сразу несколько американских конгрессменов, в том числе входящих в профильные военные комитеты, признались: им ничего не было известно о том, что военнослужащие армии США воюют в Нигере. Одним из них был Линдси Грэм, член сенатского комитета по вооруженным силам.

«Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше», — заявил сенатор Грэм в телевизионном интервью.

Пентагон вынужден был признать, что в Нигере размещены 800 американских военнослужащих — ранее об их присутствии там ничего не сообщалось. Следом прозвучали и другие шокировавшие Америку цифры: так, в Афганистане находятся не 8900 военных США, а в полтора раза больше — 14 тысяч. В Сирии, где во времена Барака Обамы Минобороны сообщало о 503 военнослужащих Сухопутных войск, их оказалось две тысячи.

Трагедия у Тонго-Тонго в точности напомнила другую, произошедшую ровно 24 года назад и известную как битва при Могадишо, вспоминает Захар Артемьев, бывший военнослужащий армии США. Тогда, в начале октября 1993-го, были убиты 18 и ранены 73 американских солдата. Для Америки это стало таким же шоком, поскольку о присутствии военнослужащих США в Сомали в то время страна вообще ничего не знала. О тех событиях режиссер Ридли Скотт снял фильм «Падение черного ястреба» — по одноименной книге Марка Боудена.

Американские солдаты ведут огонь по снайперам в Могадишо. 17 июня 1993

«Мой командир-сержант был одним из тех, кто попал тогда в переделку у Могадишо, и он не любил вспоминать о пережитом. Таких историй за два года службы в группе рейнджеров — элитном подразделении глубинной разведки Сухопутных войск США — я слышал немало, и происходили они в самых разных частях планеты. Многие из них так и остались неизвестными», — рассказывает Артемьев.

«Везде чувствуют себя как дома»

В начале 2000-х Захар Артемьев жил в США, и, окончив университет Сан-Хосе, поступил в американскую армию. Был одним из немногих русских, служивших в знаменитом Форт-Беннинге — крупнейшей военной базе на территории Соединенных Штатов. Продолжил службу в Техасе, а затем на американской базе в Германии.

«В Европе, особенно в Германии, военные США чувствуют себя абсолютно свободно. Разветвленная сеть военных аэродромов позволяет им беспрепятственно перемещаться в любых направлениях. Собственно, так же они пытаются вести себя практически в любом месте, а подразделения американских войск можно обнаружить сегодня во множестве стран», — говорит Захар Артемьев.

Он вспоминает, в частности, об инциденте в одной из самых закрытых стран мира — Эритрее, имевшем место как раз в период его службы. Тогда размещенные там американские военные решили разобраться с местными криминальными авторитетами, под чьим покровительством разбойничали пираты. Закончилось все большой стрельбой — «баронов» попросту перебили. Об этой маленькой «войне» мир ничего не узнал, утверждает Артемьев.

«Американские военные везде и всегда ведут себя как хозяева. Я хорошо знаю об одном случае в Колумбии, где наши офицеры прямо отдавали распоряжения полиции. Хотя колумбийская полиция не должна была нас слушаться, она всегда брала под козырек. А о том, чтобы задержать американского военного, сделать ему замечание — это смешно», — рассказывает Николай Фельштинский, который уехал в США из Белоруссии и отслужил там в Сухопутных войсках.

Каждый третий служит за границей

Согласно официальным данным Минобороны, в Вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона человек, в том числе 450 тысяч несут службу за границей. Получается, что каждый третий американский военный выполняет задачи за пределами своей страны. Еще в Вооруженных силах числятся 826 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. К примеру, 250 нацгвардейцев также служат за рубежом — на Украине.

Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик

Какова реальная численность зарубежного военного контингента США, как выясняется, не знают даже сенаторы, хотя по конституции любое использование Вооруженных сил за границей может осуществляться только с их одобрения. Однако 14 сентября 2001 года, на третий день после серии терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, конгресс принял «Разрешение на использование военной силы против террористов» (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, AUMF), дающее право президенту направлять войска в те точки планеты, где действуют силы, виновные в нападении на Америку.

Год спустя, в октябре 2002-го, была принята специальная резолюция по Ираку, также разрешающая президенту использовать Вооруженные силы в этой стране в той мере, «насколько он считает необходимым и целесообразным».

«Именно такие документы, освобождающие хозяина Белого дома от необходимости спрашивать разрешение у сенаторов, и позволяют ему самостоятельно направлять американские войска в разные точки планеты. И в этом принципиальное отличие сегодняшней ситуации от той, что была в 1993-м, когда случилась трагедия в Сомали», — говорит Артемьев.

При этом не обходится без лукавства и казуистики. Так, сегодня в Ираке, Сирии и том же Нигере тысячи военнослужащих США действуют против формирований группировки ИГ*, возникшей уже после 2001 года. Официальные лица объясняют это тем, что AUMF может применяться для организаций, аффилированных с «Аль-Каидой»*, виновной в террористических атаках. Однако в документе об этом ничего не говорится. Кроме того, назвать «Исламское государство»* аффилированным с «Аль-Каидой»* можно лишь с большой натяжкой — хорошо известно о долгом противостоянии этих двух исламистских радикальных террористических организаций.

Американские военные в Сирии

«Под предлогом борьбы с терроризмом США могут решать любую задачу в любой точке мира, — уверен Фельштинский. — Можно сражаться с каким-нибудь режимом, который не нравится Трампу, Обаме, Бушу, а говорить: мы против терроризма. Просто написать в бумагах: есть подозрение на террористическую активность в каком-то районе, например Сирии. И отправить туда авиацию бомбить позиции асадовцев».

По всему миру

По словам экс-начальника штаба Сухопутных войск США Рэймонда Одиерно, американские военные размещены в 150 странах мира. В эту цифру входят все военнослужащие США — даже если речь идет об одном-единственном военном атташе в какой-либо маленькой стране. С его же слов известно также, что у США более 600 военных баз в 38 государствах мира (по другим данным, таких баз около 800).

В Ираке от 4000 до 6000 американских военных принимают участие в операции, направленной на ликвидацию ИГ*. Максимальное число военнослужащих, которое президент может направить в эту страну, — 5262 человека, однако, в зависимости от выполнения поставленных задач, лимит этот иногда значительно превышается. В Сирии заняты около двух тысяч спецназовцев, включая 850 морских пехотинцев, а также 200-250 рейнджеров. В Кувейте 15 тысяч военнослужащих США размещены в лагере Арифджан, на авиабазах Ахмед Аль Джабер и Али Аль Салем. В конце минувшего года туда же прибыли и развернулись 3800 кавалеристов.

Из семи американских военных флотов три развернуты вблизи реальных или потенциальных горячих точек по всему миру. Шестой флот ВМС США находится в зоне Гибралтарского пролива, Пятый флот — в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии и Седьмой — в Тихом океане у берегов Японии.

Боевые части ВВС США развернуты сегодня в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Корее.

Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осан в Южной Корее. 4 декабря 2017

Уходить не собираются

Характерная особенность американского военного присутствия в странах мира — то, что однажды войдя куда-либо, они не спешат оттуда уходить. Вот и сейчас военные США заявляют, что остаются в Сирии надолго.

«Мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока не убедимся, что ИГ* вытравлена из всех безопасных убежищ и не сможет больше проводить свои атаки», — сказал на минувшей неделе представитель пресс-службы Пентагона Роб Маннинг. По его словам, присутствие США в Сирии «будет определяться ситуацией на местах».

В Минобороны заявляют, что хотя ИГ* потеряло свою «столицу» в Ракке, но до сих пор порядка трех тысяч боевиков находятся на границе Сирии и Ирака. И американские военные намерены держать там силы своих подразделений для специальных операций неограниченное время.

Наиболее значительные по численности контингенты американских Сухопутных войск за пределами США

*Террористические организации, запрещенные в России.

Владимир Ардаев

Источник: nstarikov.ru