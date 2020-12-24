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“О Сталинском наследии”. Е.Ю.Спицын, Н.В.Асонов и В.Ю.Катасонов на канале Красная линия

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hvb1O1-MP0s
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение, Политика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6443 4475
    чужой 11 мин. назад

      Сейчас мучительный вопрос для всех какие иностранные компании строят новые предприятия в России.
      Где скрывались деньги России, и как они появились для дела, этот вопрос уже профукали.
      Сейчас работает творец не хуже Сталина. Когда команда подводит мяч к воротам, вот тогда и видно кто за кого переживает, без создания всяческих партий и идеологий.

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