Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Сейчас мучительный вопрос для всех какие иностранные компании строят новые предприятия в России.
Где скрывались деньги России, и как они появились для дела, этот вопрос уже профукали.
Сейчас работает творец не хуже Сталина. Когда команда подводит мяч к воротам, вот тогда и видно кто за кого переживает, без создания всяческих партий и идеологий.