Мы живём за счёт сталинского наследия. Николай Сапелкин

Концептуал СМИ Особняки финансовой элиты мира под прицелом

Историк Николай Сапелкин рассказывает о мифах, которые связаны с советской эпохой, а также отвечает на вопросы зрителей. Как отдыхали советские граждане и высшее советское руководство. Почему от оптимизма прошлого века мы перешли к социальному пессимизму сейчас. Что означает для мира власть “золотого миллиарда”.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич

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