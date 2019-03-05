Мы живём за счёт сталинского наследия. Николай Сапелкин
Особняки финансовой элиты мира под прицелом
Историк Николай Сапелкин рассказывает о мифах, которые связаны с советской эпохой, а также отвечает на вопросы зрителей. Как отдыхали советские граждане и высшее советское руководство. Почему от оптимизма прошлого века мы перешли к социальному пессимизму сейчас. Что означает для мира власть “золотого миллиарда”.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич
Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич
Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич
Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-zhivyom-za-schyot-stalinskogo-naslediya-nikolay-sapelkin
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Мы жили живём и будем жить за счёт природы, пока её богатства не иссякнут.