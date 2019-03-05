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Мы живём за счёт сталинского наследия. Николай Сапелкин

17:12. 5 марта 2019 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Особняки финансовой элиты мира под прицелом

Историк Николай Сапелкин рассказывает о мифах, которые связаны с советской эпохой, а также отвечает на вопросы зрителей. Как отдыхали советские граждане и высшее советское руководство. Почему от оптимизма прошлого века мы перешли к социальному пессимизму сейчас. Что означает для мира власть “золотого миллиарда”.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-zhivyom-za-schyot-stalinskogo-naslediya-nikolay-sapelkin

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Один комментарий»

  • 64 26
    Игорь 5 марта 2019 в 17:20 Ссылка
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    Мы жили живём и будем жить за счёт природы, пока её богатства не иссякнут.

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