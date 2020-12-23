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Родной лес по европейским ценам: Украина начала выкупать свою древесину из ЕС

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Родной лес по европейским ценам: Украина начала выкупать свою древесину из ЕС

Даже в страшном сне украинцам не могло бы и пригрезитья, что страна начнет задорого покупать у Европы необработанную древесину, да еще ту самую, которую из Незалежной вывозят по дешевке

Парадоксальная схема, как выясняется, характерна именно для Украины. В народе ее уже окрестили «реверсом кругляка». О том, что происходит, стало известно от экоактивиста и члена правления Сети защиты национальных интересов «АНТС» Остапа Еднака. «Украина начала импорт леса-кругляка из Евросоюза. Именно так. Вы все правильно поняли», — написал Еднак в Facebook и опубликовал фотографию, сообщив, что на ней первая партия дуба из Франции. В ближайшие месяцы ее переделают «на ламель и отправят за границу (в Европу, США, Японию или еще куда-то)». Как прокомментировали украинские пользователи в Сети: «Наш кругляк возвращается домой только по европейским ценам».

По словам экоактивиста, у местных производителей стройматериалов сложилась катастрофическая ситуация с поставками лесоматериалов. Отечественный товар уходит на сторону по серым схемам в ту же Европу, а все, что остается с барского стола для украинских граждан, продается на аукционах по заоблачным ценам на фоне искусственно созданного дефицита. Вот и выходит на деле, что покупать лес-кругляк дешевле в Евросоюзе. «Потому что там существует рынок… Рынок нужно тотально выводить из тени и схем. Единые правила для всех, полная прозрачность, электронный учёт древесины и цепи поставок с открытыми данными. Институциональная реформа лесхозов с внешним аудитом, наблюдательными советами и без влияния чиновников», — пояснил Еднак.

А пока украинский гражданин мечтает о прозрачном рынке, который чудесным образом появится на Украине с легкой руки благодетелей, те самые благодетели в этом, естественно, совсем не заинтересованы. Даром что ли Брюссель на днях дожал Киев, вынуждая его снять мораторий на вывоз необработанной древесины в Европу, который худо-бедно (с нелегальным вывозом за рубеж) функционировал в течение пяти лет. Кстати, согласно данным Гослесагентства Украины, объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тыс. куб. м, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тыс. куб. м). За 2020 год статистика пока не приводится, но можно представить, что прогресс в этой сфере не стоит на месте. И не важно, что Зеленский в бытность свою кандидатом в президенты сулил народу установить контроль за вырубкой лесов. Это не самое его основное обещание.

Показателен случай, по поводу которого иронизировали на Украине пару месяцев назад. В октябре глава Закарпатской ОГА Алексей Петров (ныне председатель Закарпатского областного совета), будучи первым номером в списке президентской партии «Слуга народа» на местных выборах, выступал с агитационной речью, когда рядом проезжал лесовоз, груженный кругляком. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале IN UA с подписью: «Пока губернатор Закарпатской области толкает свою пламенную предвыборную речь, на его фоне тихонько проезжает под завязку набитый лесовоз. Для полной эпичности не хватает фуры с янтарем и местных мафиози».

В общем, не сложно представить, какая перспектива ожидает Закарпатье, несмотря на то, что местные жители и эксперты давно бьют тревогу по поводу надвигающейся экологической катастрофы и рассказывают о лысеющих горах. Да и перспектива увеличения объемов «реверса кругляка» также очевидна после того, как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства официально пересмотрит ограничения на экспорт лесоматериалов с Украины с учетом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, как того требуют кураторы. Потому как результатом этого пересмотра станет рекордный вывоз древесины за границу по бросовым ценам, и на аукционах украинский производитель даже днем с огнем не достанет родных лесоматериалов.

Впрочем, к реверсу в Незалежной не привыкать. Это касается и нефти, и газа, и прочих природных богатств. А там, глядишь, не за горами и реверс на вакцину от коронавируса. Гордый Киев на чем свет стоит поливает грязью российский препарат «Спутник V» и даже отказался от выгодной локализации производства вакцины в Харькове с перспективой продажи в другие страны. Но при этом, оставшись без помощи Запада, который пока прокатил Украину с поставками препарата, местным властям, чтобы хоть как-то уцелеть у кормушки, придется, видимо, также прибегать к излюбленному способу, спасающему самолюбие. Не исключено, что закупаться станут в какой-нибудь третьей стране, например, Индии, которая, в отличие от Украины, своего шанса не упустила. И не беда, что удовольствие это дорогостоящее, особенно для несчастного украинского бюджета.

Анна Пономарева, Аналитическая служба Донбасса

Источник: https://news-front.info/2020/12/23/rodnoj-les-po-evropejskim-czenam-ukraina-nachala-vykupat-svoyu-drevesinu-iz-es/
Рубрики: Новости Украины и Новороссии
Метки: древесина, Европа, последние новости украины на сегодня, статьи, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6428 4460
    чужой 7 мин. назад

      Если Тимошенко на этот раз купит газ не по 400 а по 500 долларов, то Украина будет опять гордой а Тмошенко пока спина в тюрьме не заболит. Умом Украину не понять.

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