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Когда “элита” продаст последние ресурсы – РФ начнёт рассыпаться. Владимир Лепехин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TQKa7iG3EJA
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика
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