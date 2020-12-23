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Последнее время Польшу изрядно лихорадит. Недальновидная, а порой и абсолютно иррациональная политика Варшавы привела как к внутри-, так и внешнеполитическим проблемам. Уже несколько месяцев в стране не утихают антиправительственные протесты. Главная причина недовольства поляков - решение Конституционного суда республики об ужесточении закона о запрете абортов. Стоит отметить, что законодательство об абортах в Польше и без того всегда было одним из самых суровых в Европе. Теперь же суд запретил прерывать беременность даже по причине патологии плода. В результате, противники нового закона и просто недовольные политикой польского руководства стали массово выходить на улицы. Между тем, несанкционированные многотысячные акции серьезно усугубили непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Властям пришлось даже ввести новые ограничительные меры, которые вызвали очередную волну негодования среди польского населения.

Страна фактически погрузилась в хаос, с которым не в состоянии справиться даже суровая польская полиция, разгоняющая демонстрантов слезоточивым газом. Но не спешите ругать местных правоохранителей. Мирными акции протеста, само собой, не назовешь. Свое недовольство митингующие обрушили не только на блюстителей правопорядка, но и на католическую церковь, поддержавшую принятие закона о запрете абортов. Активисты неоднократно нападали на храмы и срывали мессы. В нескольких костелах возникли силовые конфликты и стычки.

Так почему изначально мирные шествия превратились в беспорядки и погромы? Оказалось, что протестами умело воспользовались левые радикалы из движения "Антифа". Такое открытие сделал сотрудник польской полиции, причем удивительным образом. Играя на досуге в популярную компьютерную игру, полицейский был случайно приглашен в закрытую группу антифашистов на платформе Discord. В частности, в диалоге обсуждалась организация беспорядков в стране и противодействие полиции. Однако полагаю, об этом и так все знали. Интересно другое: главной темой разговора экстремистов стала очередная поездка в тренировочный лагерь в Германию.

Необычный, на первый взгляд, выбор локации, объясняется легко, стоит лишь немного углубиться в историю "Антифа". Движение возникло в 20-е годы прошлого века именно в Германии. Идеологически тактику ультралевых можно охарактеризовать как нанесение максимального имущественного и человеческого ущерба во время проведения массовых демонстраций, в том числе организованных представителями иного политического спектра. Таким образом, "Антифа" присоединяется к кампаниям других активистов, перехватывают инициативу и целенаправленно дестабилизируют ситуацию в стране. При этом, в качестве борьбы за свои идеалы антифашисты допускают радикальные, в том числе насильственные методы: погромы, грабежи, акты вандализма, нападения на неугодных лиц. Именно такое развитие событий наблюдается сегодня в Польше. В последние годы в Европе происходит возрождение антифашистского движения на фоне роста правых настроений, спровоцированных, в первую очередь, миграционным кризисом. Очень активная левая экстремистская среда существует во многих европейских странах, среди которых Великобритания, Франция, Италия и, конечно же, Германия. Немецкое объединение "Антифа" представляет собой весомую силу и отметилось рядом громких провокаций, включая нападения на полицейских и высокопоставленных чиновников.

Возникает вопрос: почему власти Германии не только допускают существование подобных тренировочных лагерей, но и закрывают глаза на то, что на немецкой земле проходят подготовку и обучение радикальные террористы для отправки в другие страны? Теперь вспомним про внешнеполитические проблемы Польши. Отношения Варшавы с ЕС и руководящей в союзе Германией в последние годы переживают не лучшие времена. Польское руководство ведет себя откровенно вызывающе и крайне непокорно при выстраивании диалога с западными патронами. Достаточно вспомнить недавний инцидент, когда Польша блокировала утверждение нового бюджетного плана ЕС, вызвав тем самым серьезное недовольство в том числе и со стороны Берлина. Главным камнем преткновения в отношениях Варшавы и Брюсселя остается внутренняя политика находящихся у власти в Польше правых популистов, ценности которых разительно отличаются от того, что пропагандирует ЕС. Таким образом, немецкое руководство, недовольное дерзостью своих польских коллег, может быть крайне заинтересованно в дестабилизации политической обстановки в Польше. А значит, поездки польских ультралевых экстремистов в Германию, скорее всего, прекратятся только после смены вектора внутриполитического развития Польши.