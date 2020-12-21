Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН в ходе испытаний подтвердил свои ударно-штурмовые возможности и качества боевой машины десанта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными. Вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах», — сообщил источник.

По мнению экспертов, Ми-8АМТШ-ВН демонстрирует высочайший модернизационный потенциал базовой платформы. Обновление или замена одних систем, а также внедрение других компонентов позволяют повышать тактико-технические характеристики и получать новые возможности.