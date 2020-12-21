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Новейший российский вертолет удачно прошел испытания

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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН в ходе испытаний подтвердил свои ударно-штурмовые возможности и качества боевой машины десанта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Новейший российский вертолет удачно прошел испытания

«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными. Вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах», — сообщил источник.

По мнению экспертов, Ми-8АМТШ-ВН демонстрирует высочайший модернизационный потенциал базовой платформы. Обновление или замена одних систем, а также внедрение других компонентов позволяют повышать тактико-технические характеристики и получать новые возможности.

Новейший российский вертолет удачно прошел испытания

В данной версии вертолета используется пара турбовальных двигателей, которые соединены с модернизированной трансмиссией. Рост тяговооруженности и характеристик несущей системы позволил повысить грузоподъемность и максимальную скорость полета. Также улучшились высотные характеристики. Вертолет оборудован цифровым автопилотом. Кабина пилотов и жизненно важные узлы прикрыты титановыми бронедеталями.

Источник: https://news-front.info/2020/12/21/novejshij-rossijskij-vertolet-udachno-proshel-ispytaniya/
Рубрики: Вооруженные силы, Творчество
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