Новейший российский вертолет удачно прошел испытания
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН в ходе испытаний подтвердил свои ударно-штурмовые возможности и качества боевой машины десанта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными. Вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах», — сообщил источник.
По мнению экспертов, Ми-8АМТШ-ВН демонстрирует высочайший модернизационный потенциал базовой платформы. Обновление или замена одних систем, а также внедрение других компонентов позволяют повышать тактико-технические характеристики и получать новые возможности.
В данной версии вертолета используется пара турбовальных двигателей, которые соединены с модернизированной трансмиссией. Рост тяговооруженности и характеристик несущей системы позволил повысить грузоподъемность и максимальную скорость полета. Также улучшились высотные характеристики. Вертолет оборудован цифровым автопилотом. Кабина пилотов и жизненно важные узлы прикрыты титановыми бронедеталями.