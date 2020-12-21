Латвия, в отличие от других прибалтийских соседок, наиболее страдает русофобией. Официальная Рига постоянно выступает за сохранение и расширение санкций ЕС, требует размещения на своей территории войска НАТО, закрывает российские СМИ типа RT, также заводит уголовные дела против русскоязычных журналистов, преследует правозащитников. Между всеми этими мерзопакостями еще и претендует на территорию Пыталовского района РФ.

И после всего этого она еще и жалуется на торможение транзита угля из-за России. Зачем России подкармливать Латвию, раз у нее есть свои портовые терминалы, тем более зная, какую политику эта прибалтийская страна ведет?! Одним словом, латвийской наглости нет предела.

Тем временем в уходящем году из-за сокращения объемов грузов из России, латвийская логистическая компания вынуждена была сократить 1,5 тысячи работников. Падение составило почти 44,9%. В результате «Латвийская железная дорога» ушла в убыток на 2,2 млн евро. Есть из-за чего впадать в истерику.

Если бы не русофобская политика властей, то можно было бы прибегнуть к консенсусу. А так зачем России подставлять правую щеку, да и тратиться там, где это не имеет смысла?! Рига получила то, что заслужила.