Русский Мир — ещё один шаг назад

Русский Мир. Обычно, когда произносится это словосочетание, в крайние несколько лет имеется в виду нечто, связанное с Новороссией, или с бывшей Украиной. Именно там сейчас этот вопрос максимально накалён и максимально актуален, даже не смотря на политическое похолодание, которому до сих пор не видно края. И я сам, когда это словосочетание использую, практически всегда веду речь именно об этом. Но не сегодня. Хотя, то, о чём я хочу сегодня с вами поговорить, всё равно связано с Донбассом. Напрямую и куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Включая даже некоторые персональные аспекты. Впрочем, об этом поговорим ближе к концу. Ну, а сейчас…

Латвия ведь очень далеко от Донбасса. Конечно, не так далеко, как Африка или Марс, но, тем не менее, отнюдь не рядом. И в эти дни там тихо и буднично происходит то, что на Донбассе четыре года назад стало одним из поводов для восстания и начала войны. В Латвии фактически запрещается русский язык. Несколько дней назад комиссия сейма, занимающаяся этим вопросом, одобрила и утвердила очередные поправки к закону об образовании, которые в очередной раз запрещают русский язык в очередном образовательном сегменте. На этот раз, преподавание на нём запрещается в частных ВУЗах. С лицемерной формулировкой о том, что образование дозволено вести на одном из языков ЕС. В том, что законопроект станет законом, лично я не сомневаюсь ни разу. И не думаю, что сомневается кто-либо вообще.

Лично мне особо понравился в этом законопроекте вот какой момент: ранее, в предыдущей версии закона (уже запретившей русский язык в государственных ВУЗах) была оговорка, что преподавать на русском языке в частных ВУЗах всё же можно, в том числе, и если подобное необходимо для достижения целей обучения (например, по языковым и культурным программам). Так вот теперь и это будет запрещено. Я поясню, что это значит: русский язык и русскую культуру отныне запрещается преподавать даже просто в качестве предмета. Как таковые. В принципе. Банальный вопрос: является ли это дискриминацией? Да, является. Ещё один банальный вопрос: является ли это проявлением жесточайшего шовинизма и национальной сегрегации по отношению к огромной части фактического населения Латвии (от четверти, до трети)? Разумеется, да. Отреагирует ли на это хоть в какой-то степени ЕСПЧ, структуры ООН или любые другие международные структуры, защищающие права человека? Увы, но и это тоже банальный вопрос. И ответ на него не менее банален — нет.

Полагаю, не нужно объяснять, почему.

И это, в общем, ожидаемо. Но дело в другом. Меня мало интересует реакция «цивилизованного мира». Главным образом потому, что она очевидна и пенять на неё не имеет смысла. Русский народ в этом самом «цивилизованном мире» не имеет вообще никаких прав. Но ответьте мне на один вопрос: если уж говорить о правах, то кто-нибудь когда-нибудь кому-нибудь давал эти права просто так? По «доброй воле», Господи прости. Нет. Никто, никому и никогда. Права вообще не даются. Они берутся. Причём, жёсткой и непоколебимой волей. Давайте предположим, что латышские «сверхчеловечки» попытались запретить, скажем, обучение на иврите в еврейских культурных центрах и национально-религиозных образовательных учреждениях. Если, конечно, такие в Латвии есть, о чём лично мне неведомо, но давайте предположим. Что бы было?

Да на следующий же день государство Израиль устроило бы такой скандал везде, включая ООН, что «сверхчеловечки» очень долго бы искали пятый угол. И ведь евреев там намного меньше, чем русских. А если бы было столько же? До трети населения. Или, хотя бы, до четверти? Полагаю, что еврейский там уже стал бы вторым официальным. Как шведский язык в Финляндии.

Но это не иврит и даже не шведский — это русский язык. И, знаете — списывать ситуацию на скотство наших европейских соседей можно сколько угодно, только правда от этого легче не станет. А правда неприятна. И состоит она в том, что нашим европейским соседям, по большей части, попросту плевать. Они не испытывают тех горячих эмоций, которые им приписываются, а, напротив, холодно и безразлично следуют собственным интересам. Ситуация в Латвии им безразлично — зачем вообще тратить на неё время, если этого не делают те, кому сам Бог велел? Вот они и не тратят. А мы подошли к главному. Как среагировал бы в данной ситуации Израиль — понятно. А как среагировала Российская Федерация? Та, которая является страной основного проживания русского народа. И по факту является его национальным государством, хоть на политическом уровне это и отрицает. И вот такой интересный вопрос я задаю.

Мне ответ озвучить, или сами догадаетесь?

И то верно — зачем отвлекаться от футбольного чемпионата. Но это, всего лишь, моё ворчание. Я ворчун, знаете ли. Есть грех. И, вероятно, моим ворчанием является и тот факт, что такая ситуация вообще могла не состояться, если бы не серия последовательных сдач русскоязычного населения Прибалтики.

То, что сейчас происходит — это ведь начиналось и развивалось не в один день и даже не в один год. И было последовательно проигнорировано, проиграно и откровенно сдано ответственными структурами. Такими, как «Россотрудничество», к примеру. Это та самая богодельня, которая, в рамках «налаживания конструктивного сотрудничества с братским украинским народом», финансировала бандеровские мероприятия в Европе (и не только), сдавала украинским властям списки пророссийских активистов в Крыму, а деятелей донецкого русского движения ещё до войны называла «провокаторами, ссорящими братские народы». И не она одна такая. Как вели себя, скажем, в Киеве перед бандеровским переворотом структуры нашего МИДа, я деликатно промолчу. Но, подозреваю, что в Латвии они вели себя не лучше.

Кстати говоря, когда запрет русского языка там только начинался, свою политику в Риге они вели через местного «политолога» по фамилии Казаков — того самого, которого теперь назначили «идейно окормлять» Донбасс. В самом Донецке. Такое милое стечение обстоятельств. Особенно с учётом того, что тот результат, который мы имеем в Риге — это его прямая заслуга. А результат следующий — русское население этой Латвии получает фактический запрет на образование. А, значит, выбрасывается на обочину жизни, теряет право на будущее и на человеческое достоинство. А ведь это ДИАСПОРА — то, что дано нашей стране Господом Богом, как природный, естественный инструмент влияния на те страны, в которых она живёт. Посмотрите, как с диаспорой работают китайцы, как с ней работают армяне, как с ней работают те же евреи. И ведь получается же. Ну, а если говорить в целом — это огромный шаг назад для всего Русского Мира. Ещё один.

И для Российской Федерации, разумеется, тоже.

Знаете, в чём ирония? Этим сверхчеловечкам, которые сейчас запрещают нашим братьям и сёстрам говорить по-русски, даже их алфавит создали мы — в 1908 году он был утверждён комиссией, созданной от имперской академии наук. Ну, что тут скажешь? Немцы были чертовски правы, что в своё время держали их за скотов и даже не давали заходить в большие города. Мало кто помнит, но первый латыш вошёл в Ригу тогда, когда она уже была наша. А до этого перед её воротами висело что-то вроде известной таблички про «собак, лошадей и китайцев». И вот посмотрите, как они нынче виляют хвостом перед теми, кто вытирал о них ноги. Ну, видимо, правильно делал, что вытирал — эк они теперь чувствуют хозяина. А вот добрая воля по отношению к ним противопоказана: добрую волю рабы воспринимают, как слабость. И я искренне надеюсь, что в итоге мой народ, наконец, поймёт эту нехитрую истину.

Вы спросите, причём здесь Донбасс? Что ж… Я вот о чём думаю. Если бы в 2014 году всё окончилось иначе — победой. Не нынешним невнятным и невероятно позорным миром, который во сто крат хуже войны и от которого население бежит больше, чем оно бежало от войны, а именно победой. Пусть не полной, но победой — отважилась бы теперь на такое Латвия? И смотрело бы теперь её русское население с таким медитативным, фаталистическим безразличием на происходящее? Боюсь, что к этим вопросам можно прибавить и другие. Например, посмели бы заставить нашу сборную выступать на олимпиаде под нейтральным флагом, и многое, многое ещё. К сожалению, в нашем сложном мире всё взаимосвязано. А такие огромные аспекты этого мира, как война на Донбассе, тем более, напрямую связаны со всем остальным. И если ты проявляешь малодушие там — то цену тебе приходится платить везде. И не только тебе, но и тем, кто мог бы быть твоим потенциальным союзником.

Так может хватит так жить? Есть вещи поважнее футбола.