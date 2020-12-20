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Боевые отряды гомосексуалистов в США

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Этот человек, что на переднем плане - это не просто человек с ружьём. Он - настоящий защитник угнетённых, так-то! Во всяком случае, по его собственному мнению.
 
Этот человек, что на переднем плане - это не просто человек с ружьём. Он - настоящий защитник угнетённых, так-то! Во всяком случае, по его собственному мнению.

Дело в том, что Сан-Франциско в 50-е годы был городом весьма вольных нравов. Настолько вольных, что там имелись десятки заведений, в которых разрешалось разрешалось употреблять вещества и прочищать дымоход. Закинуться известно чем и заходить, так сказать, задней калиткой. Точнее, злоупотребить 228 и уколоться мясной иглой в тухлую вену.

Но время шло, и любители употреблять и предлагать как первое, так и всё остальное ВНЕЗАПНО основательно "расплодились" и перестали считаться чем-то забавным. Их стали убивать. Регулярно. Цинично. Резали средь бела дня. Забивали толпой. А полиция... Доблестные защитники этого вашего правопорядка составляли протоколы.

И боролась с наркоторговлей, разумеется. Кстати, весьма вяло боролась. Впрочем, иногда устраивала рейды по столь любимыми ею заведениям, но занималась всё больше запугиванием посетителей, независимо от наличия у тех веществ.

Город ждал своего героя. И он появился. Звали его Рэймондом Брошерсом. Этот самый Брошерс прибыл во Фриско после отсидки за некие "сексуальные преступления". Нужно понимать, что мужеложство в те времена каралось, причём порой - весьма сурово. Немного было мест в Оплоте Свободы, где можно было безнаказанно предаваться этому этому интересному. И Брошерс, пострадав в боях за любовь, решил бросить вызов лицемерному обществу.

Будучи вполне себе правоверным христианином, причём - больше того, пастором-пятидесятником, он подошёл к делу со всей основательностью. Он начал основывать центры помощи униженным и угнетённым, где всячески ободрял несчастных и павших духом молитвой и, по слухам, братской помощью.

А ситуация всё накалялась. За какие-то пару лет нападения на подопечных Рэя Брошерса стали исчисляться десятками ежемесячно. До суда доходили единицы заводимых дел.

Сам преподобный был человеком очень харизматичным и деятельным. Митинги, шествия, перформансы (как массовые, так и личные), организовываемые им, собирали сотни зрителей. Бывало, что и по лицу получал наш герой, чего уж там. Говорят, что порой лично провоцировал нападавших.

Переломным стал День Независимости 73-го года. Противостояние вошло в "горячую" фазу - подростки, вооружённые самодельными пороховыми гранатами сначала напали на машину нашего проповедника, а вскоре отправили и его самого к травматологу.

В тот же день Брошерс объявил о создании настоящей боевой гей-бригады. В основном, туда стали набирать очень крепких ребят, не боящихся, как вы понимаете, кулака ни спереди, ни, что характерно, сзади. Ну и имеющих стволы не только в штанах.

Организацию преподобный пафосно назвал "Лавандовыми Пантерами".

Эти ребята кружили по районам мирного некогда Сан-Франциско и отлавливали недостаточно толерантных граждан. Сначала - от гей-бара к гей-бару, в ожидании нападений на местную клиентуру. Затем - по вызовам неравнодушных граждан. Наконец, "Лавандовые Пантеры" стали штатными охранниками крупных мероприятий, где можно было ожидать стычек с непонятливыми натуралами.

Закончилось всё довольно ожидаемо. Через годок одним из попавших под лавандовый каток стал сын одного влиятельного гражданина, и полиция закономерно потребовала прекратить это вот всё. В противном случае, её организатору светила новая отсидка.

Такая перспектива Брошерса, почему-то, не устроила. Первую боевую гомобригаду пришлось расформировать.

Впрочем, неугомонный пастор на этом не успокоился. Он попытался заняться политикой, требуя отделения Калифорнии от прогнивших США и декриминализации этого вот всего. Избиратели отнеслись к его призывам без восторга.

Потом обратил своё внимание на прессу, но гей-журнал под го редактурой тоже "не взлетел".

Постепенно у Рэймонда Брошерса окончательно отлетела кукуха на фоне антигейских заговоров и веществ. Правда, вроде как сильно буйным он не стал, ибо разжирел и обленился.

10 января 1982 года поставило точку в деятельности гомопастора. Кровоизлияние в мозг - страшная штука. Особенно, если ты всеми забыт и в полном одиночестве раскабанел от разочарования и фаст-фуда.

Берегите себя и защищайте свои тылы!

Автор - Павел Заикин

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/mlozha/boevye-otriady-gomoseksualistov-v-ssha-5fd7bb23353faf7652f24fd2
Рубрики: История
Метки: Запад, история
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