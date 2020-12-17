Два вопроса на большой пресс-конференции задал президенту России Владимиру Путину певец Сергей Шнуров. Сначала он поинтересовался, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу одержать победу на выборах, как якобы сделали это в прошлый раз. Второй вопрос: как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики?

Первый вопрос певца Путин назвал провокацией. Никакие российские хакеры никогда во внутренние дела США не вмешивались. А появление таких вбросов объясняется желанием испортить отношения между двумя странами, на которые в настоящее время сильно влияет внутриполитическая обстановка в США. Российский лидер выразил надежду, что избранный президент «поймет, что происходит», и хотя бы часть проблем будет решена.

Что касается второго вопроса Шнурова, то президент посоветовал вспомнить советскую киноклассику и говорить - «Редиска!», когда на ногу упадет металл. В завершение ответа Путин иронично поблагодарил певца за то, что тот сейчас не использовал ненормативную лексику, как это делает на своих выступлениях.

Телеканал Life спросил об отношении президента к расследованиям про его родственников и про Навального.

По словам президента, в материалах, касающихся членов его семьи, в частности дочери, «навалено все в одну кучу». Например, все время говорят о «зяте Путина», а потом указывают, что это все-таки «бывший зять».

Что касается «пациента в берлинской клинике», то «это — легализация материалов американских спецслужб», считает Путин. «Мы не знаем, что они локацию отслеживают? Это так, а это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно — то правильно, что наши спецслужбы присматривают. Но если бы хотели отравить — довели бы дело до конца», – заявил он.