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Итоги протеста рабочих в Жезказгане

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В дополнение к теме борьбы рабочих за свои права.
В отличие от Индии, где работники выбрали путь погромов https://colonelcassad.livejournal.com/6400609.html, в Казахстане рабочие выбрали путь забастовки и в итоге добились выплаты 13-й зарплаты и увеличения заработной платы на 45% сразу и еще на 45% через полгода.





Итоги протеста рабочих в Жезказгане!

12 декабря 2020 года руководство транспортной компании ТОО KM TRANCO, подрядной организации при ТОО «Корпорация «Казахмыс» (одного из промышленных гигантов Казахстана) пошло на уступки бастовавшим рабочим и заявило, что всем работникам выдадут 13-ую зарплату и повысят зарплату на 45%, и ещё на 45% в июле следующего года. Исполнит ли руководство свои обещания – остаётся под вопросом, но в противном случае забастовки могут повториться.

Напомним, 11 декабря текущего года работниками ТОО KM TRANCO была устроенна спонтанная акция протеста с требованием выплаты 13-й зарплаты и повышением зарплаты на 100%. Среди других требований: 100-процентная оплата больничных листов и переработок, повышение размера командировочных при выезде на вахту, прекращение преследований активных сотрудников, поднимающих проблемы, улучшение технического состояния железнодорожных путей. Причинами тому послужило продолжающееся уже несколько лет игнорирование требований работников о повышении зарплаты, а также неудовлетворительное состояние железнодорожных путей и оборудования.

https://tengrinews.kz/news/v-seti-rasprostranyaetsya-..
https://rus.azattyq.org/a/30995231.html

Пусть требования трудящихся не были удовлетворены в полной мере, однако данным примером было доказано, что за свои законные права можно и нужно бороться. Только представьте, если бы у работников был организованный профсоюз, который бы на деле боролся и отстаивал в законном порядке права трудящихся, в том числе право на достойную зарплату. Путём организованной коллективной защиты, в рамках действующего законодательства, можно добиться от "владельцев заводов, газет, пароходов" соблюдения ваших трудовых прав и улучшения условий труда.

Организация Трудящихся Казахстана

https://vk.com/red_yurt?from=quick_search&w=wall-195469004_12612 – цинк

Грамотно организованная забастовка с внятными требованиями, по-прежнему остается одним из главных инструментов борьбы трудящихся за свои права. Можно вспомнить забастовку шахтеров в ЛНР, которые сумели добиться выполнения части своих требований и подключения к решению проблемы руководства республики. Да и еще ряд таких же примеров был, в том числе и в России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6400818.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: Видео, забастовка, Казахстан, протесты, рабочие, средняя азия
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