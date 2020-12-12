Политика России – только в интересах России
Известный певец Авраам Руссо пригласил побеседовать в программе, которую он делает для своих подписчиков.
Поскольку я всегда стараюсь использовать все возможности для донесения идей и мыслей до максимального числа умов, то сразу согласился.
Планировали говорить на тему международной политики и роли России в мире. Получилось чуть иначе, но всё равно очень интересно.
Сам Авраам Руссо родился в сирийском Алеппо – поэтому коснулись и темы российской помощи Сирии.
Хронометраж:
00:00 — О юности Николая Старикова
07:14 — Об «оттоке» граждан из России и ранней смертности населения
14:28 — Как в США назначают президентов
19:49 — О развале СССР, Путине и Чубайсе
32:10 — Сильна ли сегодня Россия на мировой арене
36:03 — Кто и почему хочет видеть Россию слабой
46:44 — О российских олигархах и их отношениях с властью
53:36 — Как Русский народ делят на части
1:00:26 — Об интересах России в Сирии
1:07:56 — Про конфликт в Нагорном Карабахе
1:13:17 — Потеряла ли Россия Кавказ