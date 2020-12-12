Известный певец Авраам Руссо пригласил побеседовать в программе, которую он делает для своих подписчиков.

Поскольку я всегда стараюсь использовать все возможности для донесения идей и мыслей до максимального числа умов, то сразу согласился.

Планировали говорить на тему международной политики и роли России в мире. Получилось чуть иначе, но всё равно очень интересно.

Сам Авраам Руссо родился в сирийском Алеппо – поэтому коснулись и темы российской помощи Сирии.

Хронометраж:

00:00 — О юности Николая Старикова

07:14 — Об «оттоке» граждан из России и ранней смертности населения

14:28 — Как в США назначают президентов

19:49 — О развале СССР, Путине и Чубайсе

32:10 — Сильна ли сегодня Россия на мировой арене

36:03 — Кто и почему хочет видеть Россию слабой

46:44 — О российских олигархах и их отношениях с властью

53:36 — Как Русский народ делят на части

1:00:26 — Об интересах России в Сирии

1:07:56 — Про конфликт в Нагорном Карабахе

1:13:17 — Потеряла ли Россия Кавказ

Скачать аудио