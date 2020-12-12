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“Коррупция неистребима?” Профессор МПГУ Н.В.Асонов на канале Красная линия в программе “Точка зрения

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IivXo5tXxaY
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Политика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 35686 31072
    Вячеслав три часа назад

      Всё решается на раз-два… Была бы на то политическая воля… Здравомыслящие правители заботятся о своём народе, а не возвышают свою приближённую челядь и не дают им всяческих поблажек…

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