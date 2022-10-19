С нашей точки зрения, даже полным отсутствием здравомыслия не объяснить, почему так «непробиваем» Запад. Очень может быть, что это следствие начавшейся там антироссийской пропаганды, назначившей нашу страну причиной всех зол. Но природа-то человеческая с её любопытством, стремлением знать больше и глубже, с неистребимой потребностью сомневаться во всём, она-то куда подевалась? Где этот широкий взгляд на мир, сделавший Европу колыбелью современной цивилизации? Где, наконец, неистребимое желание докопаться до истины, свойственное человеку разумному?

Но при всей очевидности абсурда в отношении Запада к России, нам таки не хочется ставить на этом крест. Не из страха, конечно, но из той простой мысли, что до сих пор история подсказывает: тотальное единомыслие всегда было верным признаком тотального единовластия, которое не может существовать вечно. И тут следует отдать им должное, и «у них» есть те, кто нас понимает.

Типичный американец, лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес (Christopher Hedges), хорошо знакомый с деятельностью последней десятки президентов США, симптоматично заметил: «Я провел два десятилетия в качестве иностранного корреспондента на окраинах империи в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и Балканах. Я остро осознаю дикость империи, то, как инструменты жестоких репрессий испытываются на несогласных… Тотальная слежка. Пытка. Перевороты. “Черные” сайты. Черная пропаганда. Военизированная полиция. Армейские беспилотные летательные аппараты. Убийства. Войны».

Хеджес считает, что Соединенные Штаты пережили скрытый от глаз общественности корпоративный государственный переворот, и теперь это страна мёртвой демократии.

Как следует из документов тома Vault 7, опубликованных WikiLeaks и раскрывших хакерские инструменты, используемые ЦРУ для слежки за телефонами, телевизорами и даже автомобилями, журналистика в США была приговорена к распятию. Реальные центры власти в корпоративном, военном секторах и секторе национальной безопасности «совершают военные преступления, используют ложь, заговоры с целью подавления демократических устремлений уязвимых и бедных слоев населения, скрывают безудержную коррупцию здесь и по всему миру», куда дотягиваются их руки.

Сейчас эти руки дотянулись до Украины.

Согласитесь, ничего нового для нас с вами в этом нет – давно известно. Но чем тогда можно объяснить слепоту большинства европейцев с американцами в отношении России? Ведь только в этом году санкции против нас объявили все страны Евросоюза, Швейцария, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия… Причем больше всех санкций ввели «глубоко уважающая собственный нейтралитет» Швейцария (1 103 санкции), Великобритания (1 098), Брюссель (940), Франция (931), США (838) …

Речь даже не о том, что от этих санкций они сами и страдают. А о том же взаимопонимании без взаимности. Достаточно только осмыслить уже имеющиеся и известные в США факты, чтобы по-настоящему ужаснуться, как жестко и планомерно «американская демократия» перлюстрирует правду о самой себе.

В Штатах хорошо известна корпорация Rand, старейший аналитический центр, одним из соучредителей которого был командующий военно-воздушными силами генерал Кертис Лемей (Curtis LeMay), «архитектор» бомбардировки Токио в 1945 году и атомной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки. Это он советовал президенту Джону Кеннеди нанести превентивные ядерные удары по Советскому Союзу. Корпорацию финансирует Вашингтон и потому она выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.

Исследование корпорации Rand «Перенапряжение и дисбаланс России», законченное в апреле 2019 года, но ставшее известным только что, интересно тем, что неопровержимо демонстрирует: война на Украине на самом деле является только частью масштабной спланированной конфронтации с Россией.

«То, что происходит сейчас, – считает американский аналитический центр Information Clearing House, – без сомнения, является кульминацией многолетнего планирования США. Это придает совершенно иной смысл нынешнему конфликту на Украине, который продолжается уже восьмой месяц. Это не является, как утверждают западные правительства и СМИ, «неспровоцированным» нападением на Украину и «западные демократические ценности» со стороны «российского агрессора». Конфликт был намеренно разжигаем, разжигается и теперь усугубляется политическим выбором, сделанным Вашингтоном и его партнерами по НАТО».

Исследование предполагало перечень «дорогостоящих вариантов» развития событий и мер, которые авторы Rand настоятельно рекомендовали применить против России: предоставление боевого оружия (lethal military aid) Украине, мобилизацию всех европейских членов НАТО, наложение более жестких торгово-экономических санкций (понятное дело, на Россию), увеличение производства энергоресурсов для экспорта в Европу. Напомню – это рекомендации трехлетней, трамповской еще давности. И есть ли из них хоть одна, оставшаяся не выполненной?

Понятно, что именно в Вашингтоне, которому пала в ноги Европа, формируется политика текущего дня. Именно подкормленный пампушками Нуланд государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года дал импульс Вашингтону «попросить рекомендации» у Rand. И Киев, отравленный яростной антироссийской и неонацистской идеологией, стал удобным инструментом американской и натовской политики по противодействию России.

Специальная военная операция России на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, была спровоцирована безжалостной агрессией при поддержке НАТО не только против этнических русских на Украине, но и против самой России. Это точка зрения не только Криса Хеджеса.

И если он считает возможным, что «это стало войной необходимости для России защищать свои национальные интересы, вызванной опосредованной войной по выбору, развязанной Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО», то исследование Rand Corp совершенно ясно показывает, что зарождающийся опасный конфликт между ядерными державами с самого начала был организован США.

«Под гнусной опекой Вашингтона и Лондона киевский режим отвергает любые дипломатические усилия по поиску политического решения для достижения мира, – пишет Information Clearing House. – Похоже, что существует спираль безумия, которой мы обязаны США, европейской элите и киевскому режиму».

Добавлю, что толкает Вашингтон и его союзников на это безумие крепнущее осознание смертельной опасности, нависшей над англосаксами, теряющими способность править миром тотально и диктовать каждому – человеку или государству, – что ему есть, покупать и думать.





