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“А были ли славянские князья и богатыри?” Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на Радио Аврора. “Прямой эфир

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j0GoHRfviU0
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 35688 31074
    Вячеслав час назад

      Славяне тоже могут, маленько по-другому, поставить вопрос – а вменяем ли сам, этот “Профессор МПГУ Г.А.Артамонов?”

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