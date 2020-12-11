Традиционно в конце ноября в Москве проходит православный кинофестиваль «Радонеж». «Радонеж-2020», 25-й по счету, прошел онлайн.

Приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» получила документальная картина «Вечная Отечественная». Сценарий для нее написал писатель, лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин. Вручая приз, член жюри фестиваля — Валентина Теличкина — сравнила этот фильм с картиной Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Это очень высокая оценка. Для людей моего поколения фильм Ромма был прививкой от нацизма, полученной раз и навсегда.

Фильм «Вечная Отечественная» надо обязательно посмотреть.

И показать детям.

Начинать надо прямо с первой серии, которая рассказывает о том, как Лондон и Вашингтон привели Адольфа Гитлера к власти. Моя книга «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» — ровно о том же самом.

Первая серия