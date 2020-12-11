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Вечная Отечественная

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Традиционно в конце ноября в Москве проходит православный кинофестиваль «Радонеж»«Радонеж-2020»25-й по счету, прошел онлайн.

Приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» получила документальная картина «Вечная Отечественная». Сценарий для нее написал писатель, лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин. Вручая приз, член жюри фестиваля  Валентина Теличкина  сравнила этот фильм с картиной Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Это очень высокая оценка. Для людей моего поколения фильм Ромма был прививкой от нацизма, полученной раз и навсегда.

Фильм «Вечная Отечественная» надо обязательно посмотреть.

И показать детям.

Начинать надо прямо с первой серии, которая рассказывает о том, как Лондон и Вашингтон привели Адольфа Гитлера к власти. Моя книга «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина»  ровно о том же самом.

Первая серия

 
Источник: https://nstarikov.ru/vechnaja-otechestvennaja-122187
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение
Метки: блог, Видео
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12619 11165
    Руса 11 декабря 19:04

      Хорошее видео в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией.
      Документальные кадры- свидетели того, как Британия, Франция и США
      явились подельниками нацистов в развязывании Второй мировой войны.

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