Доброта требует разума: почему добрые люди умнее всех остальных
Если вы думаете, что «добрый» значит «наивный», вы заблуждаетесь! Специалисты говорят, что доброта — один из главных признаков интеллекта.
Иными словами, добрые люди — самые умные.
Нейробиолог Ричард Дэвидсон говорит: «основа здорового мозга — доброта». Он поясняет, что доброта требует способности думать не только о себе, но и о других. В конце концов, интеллект определяется как «способность приобретать и применять знания и умения».
То есть быть умным означает не просто запоминать случайные факты, а находить применение своим знаниям в повседневной жизни.
Для эгоизма, злобы и презрения к окружающим много ума не надо. Делать, что хочется, не задумываясь о последствиях для других, проще простого. Так поступают даже бактерии и вирусы, у которых и мозгов-то нет: они размножаются, когда им хочется, даже если это убивает их носителя.
Добрые же люди часто совершают хорошие поступки за счёт персональных жертв. Они тратят своё время, деньги и ресурсы, чтобы дать другим то, что им нужно. Они способны думать и осознавать, что добрые дела улучшают весь мир, а не только их маленький закуток.
Дэвидсон — не единственный эксперт, который утверждает, что добрые люди умнее. Многочисленные исследования пришли к выводу, что в среднем у злобных людей интеллект ниже.
Например, одно канадское исследование обнаружило, что люди, подверженные расизму и предрассудкам, обладают более низким IQ, чем более терпимые. Хотя изначально это исследование задумывалось как изучение причин возникновения политических взглядов, эти результаты проливают свет на обе стороны вопроса.
Дело в том, что склонность к расизму и предрассудкам часто продиктована неспособностью адаптироваться к переменам, а это ещё один признак низкого интеллекта. Стивену Хокингу часто приписывают высказывание: «Интеллект — это способность адаптироваться к переменам». На самом деле эта цитата известна как минимум с 1905 года, но не в том дело; главное, что это чистая правда.
И это вполне логично. Способность принимать перемены требует умственных усилий.
Для начала надо понять, почему перемены необходимы. Затем надо отказаться от устаревших представлений о мире. Это очень трудно даже для самых умных.
Наконец надо осознать, что как бы нас ни пугали перемены, они делают нашу жизнь — и весь окружающий мир — немножко лучше. Опасаться перемен вполне нормально — это вовсе не признак «тупости». Страх перед неизвестностью — у нас в генах. Умных от глупых отделяет именно способность принимать необходимые изменения.
Справедливости ради, стоит отметить, что некоторые исследования обнаружили у людей с крайне высоким IQ ряд не самых привлекательных черт. Такие люди более самоуверенны и склонны не замечать собственных недостатков. Это, конечно, трудно соотнести с добротой.
Однако IQ — не единственный и далеко не лучший показатель истинного интеллекта. Всё больше учёных склоняются к тому, что существует три типа интеллекта, в том числе социальный и эмоциональный.
Эмпатия — важная составная эмоционального интеллекта — настолько важна, что в датских школах её даже преподают наряду с математикой и чтением. Час в неделю детей учат быть добрее и сострадательнее.
И это тоже понятно. Ведь эмпатия — это в первую очередь способность понимать чужие чувства. Чтобы понимать чувства другого человека, требуется куда более развитый ум, чем чтобы запоминать факты и выдавать их по команде.
Конечно, в каждом правиле бывают исключения. Некоторые люди с высоким IQ не отличаются добротой, а некоторые носители низкого IQ демонстрируют редкую способность к состраданию.
Но всё же интеллект — это не показатели в тесте. Доброта, уважение к чужим чувствам и адаптация к переменам, даже когда они вас пугают, — вот истинные показатели выдающегося ума.
А вы согласны?
Рубрики: Мировоззрение, Психология
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А еще осознанная доброта диктует быть сильным и уметь наказывать зло здесь и сейчас..
Доброта НЕ КАРАЕТ.
Каратели-наказатели не добрые.
Почему Вы не понимаете элементарного?
Не карать, а не допускать проявления зла.
Старая притча.
Кратенько…
В городе где жили добрые люди завёлся ОДИН злой убийца.
Один на тысячу и убивал и насиловал добрых НЕУБИЙЦ.
И они собрались и наказали-убили ЗЛОГО.
И сразу сами стали убийцами.
Теперь это город тысячи убийц
Пацифистом,давно стал?
Такой добрый,хоч до раны прыкладай!
Я не добрый но пацифист.
Чужие войны не моя проблема
Пацифист я,пацифист!)))Спасибо,поржал.)))
Помнится раньше собирался глотки врагам грызть за свою семью,ну и за себя любимого.
Что поменялось?Я что-то пропустил?
Ты тоже не понимаешь смысл слов.
Пацифист это который ПРОТИВ ВОЙНЫ.
Поэтому в ней не участвует любыми способами.
А убить это не проблема.
Я НЕ добрый
Та ладно.Лохматишь,тут,бабушку….)))
Затихарился, как только “чёрный список” составили…
Ты не договорил.
Наши деды, взявшие Берлин, кто..?
Мои деды Берлин не брали.
Их убили.
Твои уверен тоже…..
Просто понты колотишь….
Давай Ф.И.О деда и где служил.
Я проверю.
Бисер метать предлагаешь?
Предлагаю не врать и не кривляться.
Сидишь на диване и радуйся ты ТРУС.
И даже если деды воевали Ты причём?
Ты хомяк диванный который в этой жизни ничего не создал и не создаст.
Мечтаешь на диване и прожить.
Это нормально.
Но зачем кривляться?
Он тут другое мечет…
Воздаяние не делает его источник ни добрым, ни злым. Просто каждый получает то, что заслуживает. Кто-то пинка, а кто-то рельсой в лоб. Все дело в самоощущении того, кто воздает. Если воздаешь во благо – ты добро, а если воздаешь в отместку или из корысти – ты зло. А уж окружающие тебя оценят по делам твоим.
Воздаяние должно быть прямо пропорционально…
А это зависит от личности того, кому воздают. некоторым мастерам мелких ходов нужно сразу монтажкой меж рогов, тогда доходит мгновенно
Идиот статью пеЙсал.
Не доброта умная а УМ ДОБРЫЙ.
Умный не делает плохого окружающим понимая что ПРИЛЕТИТ в ответ.
Кретину на всех насрать он занят только собой и своими шубами
Добро никого не наказывает, добро просто убеждает в своей правоте так, что ни у кого не может остаться сомнения,но увы испытания не заканчиваются.
От доброты идёт поиск оптимального, справедливого решение для всех, а это непростая задача и требует очень высокого уровня интеллекта.
“Интеллектуально высокоразвитая часть человечества тратит весь свой высокий интеллект, чтобы наепать умственно отсталую часть человечества, в результате чего обе части человечества фундаментально прокляты!”. Тут речь идёт о жыдах, которые мочат гоев тысячами способов https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_20.htm, и гоях, которых жыды мочат пачками https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_78.html. Два параллельных человечества, отличающихся генетикой https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_0.html. И где тут доброта? В християнстве?.. Так что, всё как бы наибарот: доброта признак глупости?
Чтобы понять эту тему надо изучать Савельева, от чего и когда мозг включается. Если кратко, мозг на пике работы потребляет почти треть ресурсов организма, при весе 2%, поэтому существуют врождённые механизмы снижения мозговой активности, чтобы работали только древние, дочеловеческие структуры мозга, которые мало потребляют. Новые, человеческие структуры мозга, сильно завязаны на социальность, на схемы отношений в обществе, типа “ты мне я тебе”, не только в смысле денег и услуг, а обмена “психологическими поглаживаниями”. Слабому приходится много думать, сильному думать не надо, у него инстинкт доминантности и другие инмтинкты удовлетворяются. Программа врождённая, инстинкт у слабого включается: быть для всех добрым и хорошим, (иногда проявляется как стремление к совершенству, сразу надо задать ему вопрос: “совершенным для кого?”, если скажет: “для всех.” надо сказать : “это невозможно, всем не угдишь”), а для этого много надо думать, выстраивать сложные схемы, а сильный делает как ему удобно, исходя из своих интересов(учитывая интересы других) легко принимает решения, потому что нет цели быть совершенным, думать обычно не надо, по крайней мере со слабыми, если только это не затрагивает более сильных, там уже нужно немножко думать. Но сильному не надо всем угождать, и поэтому в голове не надо держать много схем по которым все будут им довольны, чтобы никого не перепутать и эти схемы питать и поддерживать чтобы отношения не развалились.
Как-то запутано. Не читайте Савельева.
Да, это сложно.)) Есть тип “доброты” низкорангового члена стаи наших предков/ребёнка(слабого) – желание всем услужить, помочь, понравиться, и тогда кто нибудь покормит, защитит, пустит к костру погреться и есть тип “доброты” высокорангового члена стаи(вожака по отношению к подчинённым, родителя/деда по отношению к детям/внукам – прояаленная как забота и защита в действии. И то и другое врождённые программы поведения включающиеся когда надо. Есть и промежуточные автоматические неосознаваемые программы поведения между вожаком и низкоранговым. Это что касается биологии, люди наполнили неосознаваемые инстинкты гуманистическим смыслом и используют для цивилизационных целей. “Силы зла” стараются активировать в нас разрушительные низменные инстинкты, “силы добра” – созидательные. Социальные системы это конструирование из инстинктов. Ничего другого нет.
Ещё Савельев рассказывает и показывает, что с возрастом нервные связи(новые дорожки между нервными клетками) образуются всё хуже и хуже, и электрическая искра нервных импульсов бегает по старым дорожкам, по одним и тем же образованным ещё в юности схемам (буквально как дорожки в печатных платах в электротехнике). Гоняет одни и те же мысли и чувства. Поэтому полезна смена деятельности, путешествия, переезд в другую местность.
Вы-молодец.Савельев-это …зарождающийся светоч эволюции человечества.Вы не сможете донести мысль в массы.Любым способом.Я все перепробовал.Эзотерика и манипуляции…Только это работает.Задроты пытаются сделать свой онанизм священным.Ты пробуешь иные способы донесения абсолютно проверяемой информации,не скрытой уровнями “массонства”…потом идут приколы..потом издевки…потом издевательства….ТЫ-БЕССИЛЕН….Придется жить с…ними.Это еще нужно иметь волю полюбить.Старущенцию,Лошадь,Брахманюгу и т.д.Я уже не могу остановится.ОНИ РАЗГОВАРИВАЮТ ЧУЖИМИ МЫСЛЯМИ.Соревнуются в том,как и кто им более круто вы..бал мозг.У какого храма более крутой наставник…И сколько нужно пройти испытаний,чтобы духовный(или любой другой) онанизм был правильным и прибыльным.У меня на душе одна усталость лишь….
А проблема просвещения человечества точно носит внешний а не внутренний характер? Она существует на уровне человечества или на уровне вашего внутреннего мира? Я почему спрашиваю, проблему надо решать там где она есть. Проверьте. Смоделируйте в голове ситуацию: вы лично стали спасителем человечества, просветили его, и все признают ваше величие и прославляют вас. Красивые молодые женщины массово становятся вашими ученицами и преданно внимают вашим словам у ваших ног. Станете ли вы счастливым?
Наверное я не был до конца доходчив.Изначальная беседа была о Савельеве.Мне пох..на счастье женщин.Мне вообще пох на счастье.Счастье для меня-это возможность почесать там,где чешется.”Трахательное счастье”-это не ко мне.Я видел свое счастье в телевизоре…Человек(в Шотландии,что-ли..) 70 лет высаживал на поле разновидности трав,которые растут в лесу.А все распахивали,пололи,еще сельхоздела…А этот человек выкапывал из леса и сажал на своем поле…У них там прохладно но не холодно…Он “вкурил вспышку”.Потом он сена никогда не заготавливал.Круглый год коровы ели природное.Молоко его ценилось…И тысячи бонусов.Каких-то 70 лет,и потрясающий эффект,ломающий стереотипы.А потом он умер….Я уже где-то это видел в государственном строе.Я не воспринимаю понятие-”внешний характер”.Мне мое величие нах..не нужно.Я умею смеяться…Для это…наверное единственное ценное личностное.
Я тоже наверное был не до конца доходчив. Моделирование ситуации было нужно чтобы понять себя. Мозг, наследие предков и инстинкты не дадут вам спокойно спать, а тем более быть счастливым или хотя бы спокойным пока: “Это еще нужно иметь волю полюбить.Старущенцию,Лошадь,Брахманюгу и т.д.” и “Вы не сможете донести мысль в массы.Любым способом.Я все перепробовал.Эзотерика и манипуляции…Только это работает.Задроты пытаются сделать свой онанизм священным.Ты пробуешь иные способы донесения абсолютно проверяемой информации,не скрытой уровнями “массонства”…потом идут приколы..потом издевки…потом издевательства….ТЫ-БЕССИЛЕН….Придется жить с…ними.” Пока у вас есть хоть один человек которого ваш инстинкт воспринимает как врага, мозг в фоновом режиме будет постоянно работать над этим, и направление мыслей, эмоционально-гормональное и физическое состояние будет соответствующим. А уж если вы всё человечество воспринимаете неразумным, то это вообще гормональная катастрофа – и для некоторых неподьёмная психическая ноша: будут выделятся масса неприятных гормонов, в том числе провоцирующих сначала апатию а потом депрессию. Если член первобытного стада не ответил на вызов, а тем более на унижение, то его авторитет понизится, и это напрямую отразится на доле в добыче и допуске к размножению. Понаблюдайте в какой очерёдности едят собаки в стае и поймёте что такое иерархия стаи. Тогда досыта не наедались. И месть твёрдо закреплена в наших инстинктах, от неё зависело выживание.
Все истинные духовные учения и религии и эзотерика направлены на то, чтобы избавить людей от врагов в голове.
Блин…Это не так.Со всем уважением…Мне пох..как там у собак.И поверьте,я гораздо глубже окунался в ту тему,о которой вы вещаете.Без зла…Вы-тяжесть.Вас поднимают атлеты.Что вам ответить…Это не ваше.Поэтому так тяжело.Изначально легкая информация,пропущенная через вас.Вы такой тяжелый…Как штанга чемпиона 1953 года.Все же было просто….”Член стада”….Андрей Попов…Я как бы понимаю абсолютно все,что вы вещаете…Но вы-”тяжелый”.Не от донесения смысловой нагрузки,а от подачи текста.Как болезнь…(Без наезда,как ощущение)
“Все истинные духовные учения и религии и эзотерика направлены на то, чтобы избавить людей от врагов в голове.”…
“Вставай Страна Огромная”-это то,что избавляет людей от врагов в голове…Это-очень крутая композиция,даже не от слов,а от музыки.
Ощущение тяжести это возможно моё внутреннее напряжение, есть такое состояние.
Фоновая работа мозга не осознаётся. При наличии большого количества воображаемых врагов в интернете, мозг работает взолостую на больших оборотах.
Если ситуация с врагами разрешилась, как на войне, это хорошо(“Вставай Страна Огромная”), если не разрешилась нехорошо, а если она в принципе не разрешима, потому что враги воображаемые, или реальные но мы никогда их больше не увидим, или не собираемся ничего предпринимать это плохо. Мозг в фоновом режиме будет об этом помнить всю оставшуюся жизнь, даже если враги воображаемые, или реальные люди, которым мы что пририсовали в своём воображении. Для слепого инстинкта это вызов и он требует ответа.
Добро должно уметь карать зло(.)
Добро, умное добро, должно создавать такие обстоятельства, так изменять среду, чтобы не допускать проявлений зла.
Характерным примером такого делания может служить внесение посетителей в чёрные списки на сайте ЯП. Человек, которого достал некий злобный субъект, может отключить все контакты с ним, стать недостижимым для злобных проявлений. Да, мир несколько обедняется, не все комменты можно сходу прочитать, но, как правило, уже давно известно, что скажет тот или иной человек, поэтому теряешь не много. Зато неоспоримым бонусом является отсутствие злобного бухтения и прямых оскорблений от внесённых в чёрный список. Мне понравилась такая профилактика зла. Ну, конечно, злыдни могут говорить, что угодно, всякие гадости, но я уже их не читаю и мне на них плевать. Спасибо Брахману за нашу счастливую старость!
Спасибо Михал Иванычу.
А звание у вас какое? Как-кое звание? Как у Володи, лейтенант милиции? Ллыйтенант, я! Старшой!: https://m.youtube.com/watch?v=C6vOmC8Nozc
Являюсь исполнителем работ у бизнесменов, когда начинал, искал среди них умных, хотел понять источник успеха думал история успеха это про ум. Попался только один умный и добрый айтишник, но он скорее профессионал высокого класса, чем бизнесмен. Успех как я понял – доминантность и упорная деятельность на своих ошибках. У кого то связи и родителии родня.
Что бы заработать деньги нужны деньги.”Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир.” Тоже можно сказать и о деньгах.Есть особи которые могут заработать с нуля,но их единицы.А тех,которые могут просрать состояния намного больше.
“Переворачивать” надо тех, кто мир мешает строить по-человечески…
Смею добавить, мочить нужно тех кто мешает быть добрым!
Невзирая на ранги и чины!
И растить доброе поколение.
Знаете…А мне свезло на данный момент.Меня позвали как специалиста…Понятно вопросы…что знаю,что умею…И началось…-”А у вас какие ботинки будут…”.Я-”Вот эти”…-”Они не достаточно утеплены,вам придется работать иногда в закрытых холодных помещениях,вы должны быть здоровы” и выдал зимние ботинки в первый день…Первая мысль-кинет пид..р.Потом еще хлеще(я лишен прав до августа 2021,для справки).Я-”Понимаете,супруга в отъезде,а я отвожу детей в детсад,а он открывается в 7.00,я успеваю только к 8.00 в притирку”…”Ну если такая ситуация,то я буду вызывать вам такси(обращаясь ко мне по имени)…Б..ть по любому кинет,подумал я…Вообщем уже 3 месяца меня возят на такси на работу и с работы…Я накосячил один раз(все нажрались и я в том числе…ебан..ый коллектив).Платит для моего региона хорошие деньги(как на вахте),обращается только по полному имени,и ругается со всеми подрядчиками,которые пробуют с нами спорить…Я не могу избавится от ощущения что меня швырнут…Я уже заработал больше,чем за год до этого….Б..ть,какая-то фантастика.Не официально все,конечно…Но он может,говорит,и официально устроить…по-серому.Я не умираю на работе.Все спокойно…И я понял почему так…МЫ-вторые.Генподрядчик…ОН, а потом МЫ.Нет больше посредников.
“Генподрядчик…ОН, а потом МЫ”,-редкость для нынешнего времени.)
Явление Христа…Не меньше.
Давайте я вам скажу за что меня ценят абсолютно все в работе,от начальников до трудяг(это не рабочие,это-другое понимание).Вдруг вам сгодится…Вы же в Польше.Меня можно охарактеризовать как “технолог”.Я сперва посмотрю…Мое понятие-это “любое движение на работе стоит денег”.Работает только со “сдельщиной”.Первые-это сварные.Максимальная усталость приходит от движения “взять электрод”.Они приседают по 500 раз смену.Просто вешаешь колчан на пояс…Это-элементарщина.Потом идет другое.Когда люди понимают подход,то усталости меньше,а доход больше.Минимизировать беспонтовые движения…Есть очень активные люди…Они должны делать чужую работу….Что-то подтаскивать…Они не должны активно общаться с трудящимися людьми.Когда все это организовано,то тогда…можно поймать 100 т.р. за обычный месяц,без переработок (если все честно).По факту,конечно,просто люди учатся зарабатывать и кидают ох..его коммерса,потому что он думает,что так будет теперь всегда,за те же маленькие деньги…которые он платит б..длу.Но бывает и иначе.
Такая приятная статья…Особенно начало…Все про меня…Как в зеркало посмотрел….Комменты читаешь-все такие злые.Все-такие.А я-нет….Мир и согласие в душе.Вокруг агрессивные юродивые и неполноценные психопаты,недоразвитые эзотерики и деградировавшие маразматики.А я не такой.Я Человек-Добро….Приятно осознавать.Спасибо автору….Побольше бы статей обо мне…
Какое ж добро для коровы,если ее убьют на мясо и сьедят,зато для людей добро,они не умрут с голода.Какое добро к примеру для насильников и убийц,если будет всем позволено истреблять их как диких зверей любому,и любыми способами.Но для остальных людей это добро.Так мы приходим к выводу что добро и зло относительно,главное на какой вы стороне,на такой и добро.)))