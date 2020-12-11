Если вы думаете, что «добрый» значит «наивный», вы заблуждаетесь! Специалисты говорят, что доброта — один из главных признаков интеллекта.Нейробиолог Ричард Дэвидсон говорит: «основа здорового мозга — доброта». Он поясняет, что доброта требует способности думать не только о себе, но и о других. В конце концов, интеллект определяется как «способность приобретать и применять знания и умения».То есть быть умным означает не просто запоминать случайные факты, а находить применение своим знаниям в повседневной жизни.Для эгоизма, злобы и презрения к окружающим много ума не надо. Делать, что хочется, не задумываясь о последствиях для других, проще простого. Так поступают даже бактерии и вирусы, у которых и мозгов-то нет: они размножаются, когда им хочется, даже если это убивает их носителя.Добрые же люди часто совершают хорошие поступки за счёт персональных жертв. Они тратят своё время, деньги и ресурсы, чтобы дать другим то, что им нужно. Они способны думать и осознавать, что добрые дела улучшают весь мир, а не только их маленький закуток.Дэвидсон — не единственный эксперт, который утверждает, что добрые люди умнее. Многочисленные исследования пришли к выводу, что в среднем у злобных людей интеллект ниже.Например, одно канадское исследование обнаружило, что люди, подверженные расизму и предрассудкам, обладают более низким IQ, чем более терпимые. Хотя изначально это исследование задумывалось как изучение причин возникновения политических взглядов, эти результаты проливают свет на обе стороны вопроса.Дело в том, что склонность к расизму и предрассудкам часто продиктована неспособностью адаптироваться к переменам, а это ещё один признак низкого интеллекта. Стивену Хокингу часто приписывают высказывание: «Интеллект — это способность адаптироваться к переменам». На самом деле эта цитата известна как минимум с 1905 года, но не в том дело; главное, что это чистая правда.И это вполне логично. Способность принимать перемены требует умственных усилий.Для начала надо понять, почему перемены необходимы. Затем надо отказаться от устаревших представлений о мире. Это очень трудно даже для самых умных.Наконец надо осознать, что как бы нас ни пугали перемены, они делают нашу жизнь — и весь окружающий мир — немножко лучше. Опасаться перемен вполне нормально — это вовсе не признак «тупости». Страх перед неизвестностью — у нас в генах. Умных от глупых отделяет именно способность принимать необходимые изменения.Справедливости ради, стоит отметить, что некоторые исследования обнаружили у людей с крайне высоким IQ ряд не самых привлекательных черт. Такие люди более самоуверенны и склонны не замечать собственных недостатков. Это, конечно, трудно соотнести с добротой.Эмпатия — важная составная эмоционального интеллекта — настолько важна, что в датских школах её даже преподают наряду с математикой и чтением. Час в неделю детей учат быть добрее и сострадательнее.И это тоже понятно. Ведь эмпатия — это в первую очередь способность понимать чужие чувства. Чтобы понимать чувства другого человека, требуется куда более развитый ум, чем чтобы запоминать факты и выдавать их по команде.Конечно, в каждом правиле бывают исключения. Некоторые люди с высоким IQ не отличаются добротой, а некоторые носители низкого IQ демонстрируют редкую способность к состраданию.Но всё же интеллект — это не показатели в тесте. Доброта, уважение к чужим чувствам и адаптация к переменам, даже когда они вас пугают, — вот истинные показатели выдающегося ума.