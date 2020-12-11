Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Грозное оружие. Это как старфаршерский кот слопает любую наномуху.
Это все кремлевска пропаганда.)Неужто не видно что это мультики,их в Кремле десятками рисуют,а мы верим глупые.)))
Во это правда. Котеночкин наше усё!!!
Ну, море то Белое. Это же видно.
Помню там отдыхали. Водичка – парное молоко.
Да уж…
Вырос на ЮЖНОМ берегу Белого моря….
Злая судьба забросила на старость и на СЕВЕРНЫЙ берег и море ещё Чёрное..
Его просто покрасили,как траву в зеленый свет,перед нашествием высокого начальства.)
От жись то кака. Никому верить нельзя
Можно верить только в пирог с яблоками,статных мущин,и звонкое имя-Роланд.)
ЭТО точно. Помнится, в прошлом веке было. На побережье о. Диксон, два стакана местной “Массандры” потребовали купания, мозги в чувство привёл прогуливающийся на горизонте мишка беленький такой. Гы.
Дорого возить слабенькое вино на Север, этот деликатес только для подводников. Сколько градусов было у Вашей “Массандры”? Сейчас на Белом море температура +15 в июле. Можно и покупаться, а потом на лудах отогреться.
Сей божественный напиток из летного рациона. Некоторые СУшки заправляют им до краёв.
А ты верь….
Вот как вмажут ракетами по Кока-коле и Уберу и интернету в каждом российском городе.
По авто и холодильникам американским в квартирах и гаражах россиян.
Всё в хлам.
Капец Америчке
Холодильники давно китайские,а машины почти все с ивропы,так что пускай вмажут,не жалко.)
Таи я о чём.
Нет у них шансов…..
Еслиб СССР строил много танков и ракет глядишь и не развалился-бы.
https://www.youtube.com/watch?v=e74ix6WDU1s&feature=emb_logo
Есть интересные моменты. Ракета в той же УВП, что П-800 “Оникс” – УКСК (3С14). Но “Оникс” имеет скорость 2,6мах. За счёт чего достигнута скорость “Циркона” 8 мах? Ведь чтобы увеличить скорость “Калибра” 1мах до “Оникса” 2,6мах, пришлось увеличить мощность двигателя в 5 раз.
…А волны на Белом море противные для любительского катамарана длиной 6,5метров: на 1-ю входишь, а во 2-ю врезаешься мордой (короткие и частые). На Баренцевом приятнее: просто поднимаешься на большие валы и плавно опускаешься.
Тому, кто ответит на Ваш вопрос не позавидуешь.
А чё сложного?
Расточили цилиндры + турбина.
let it be
Чаво летит ?
старфаршерский кот, если малыш нам не врёт.
Это раньше называлось еще-болтун,находка для шпиена.)))
Всё очень замечательно, ракета летит красиво, но неужели нельзя было предусмотреть штатив какой-нибудь для камеры? Нафига эти трясущиеся кадрики с суперракетой? Вот вечно у нас так…
В Белом море разок искупалась по студенческой дури, освежает.