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Я дрался на танке, история переправы на танке Трунина Владимира Ивановича.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o-lo0Z9fBJw
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12619 11165
    Руса 10 декабря 19:31

      “Все для фронта, все для Победы!”
      Красноармейцы и советское население в тылу ради разгрома врага
      не щадили себя, самоотверженно воевали и работали в суровые годы войны.
      Их подвиги навечно останутся в нашей памяти и потомков, в истории страны.

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