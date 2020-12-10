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Красивая и умная женщина Елена Пономарева рассказывает о балканских событиях 90-х годов и современном положении дел там. Оказывается, мое мнение, высказанное в одном из комментариев, не сильно расходится с ее позицией – профессора МГИМО, доктора политических наук.
Очень милая в своей наивности ,гражданин России и начитанная ,но именно наивная ;”А может олигархи вдруг вспомнят про интересы России??-а вдруг не вспомнят и кто эти олигархи ,которые увеличили отчисления и вывод денег,чтобы Байден не сильно потом ругал,а кто пропустил Турцию ,т.е.Англию на Каспий и вместе теперь его контролируют ,пожертвовав какой-то арменией .Да мало кем они еще пожертвуют ,ради своих интересов .Надо же, признавая и трубя сегодня про катастрофу развала СССР,а так же то ,что их и не собирались встраивать в западный мир и оставили им роль муравьев ,которые должны выносить им пищу из дома россии,они хотят чего-мобилизации народа к жертвам ??Ради чего? .Да и Лавров обьявил ,ну что ж раз не берете и не хотите суверенности ,мы мол тоже не настаиваем-это Германии -она же содержит европу.А Англия -это Европа или самостоятельный игрок ,которой сегодня потакает России.Так что ж РБ думать при этом -торгуются кому удобнее продаться и всё.
Не наивная.
На хорошей работе с хорошей зарплатой там наивных СЬЕДАЮТ конкуренты мигом.
Притворяется наивной ЗА ДЕНЕШКУ для слушателей.
Льёт ИМ в уши то гуано которое ОНИ хотят услышать.
К реальности этот словесный поток не имеет отншения