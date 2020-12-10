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“Коллективный Байден” у нас под боком. Что происходит в Восточной Европе. Елена Пономарёва

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ovbz0c-SdVE
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5978 4942
    Антон 10 декабря 23:53

      Красивая и умная женщина Елена Пономарева рассказывает о балканских событиях 90-х годов и современном положении дел там. Оказывается, мое мнение, высказанное в одном из комментариев, не сильно расходится с ее позицией – профессора МГИМО, доктора политических наук.

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    • 14696 12138
      марина 11 декабря 11:08

        Очень милая в своей наивности ,гражданин России и начитанная ,но именно наивная ;”А может олигархи вдруг вспомнят про интересы России??-а вдруг не вспомнят и кто эти олигархи ,которые увеличили отчисления и вывод денег,чтобы Байден не сильно потом ругал,а кто пропустил Турцию ,т.е.Англию на Каспий и вместе теперь его контролируют ,пожертвовав какой-то арменией .Да мало кем они еще пожертвуют ,ради своих интересов .Надо же, признавая и трубя сегодня про катастрофу развала СССР,а так же то ,что их и не собирались встраивать в западный мир и оставили им роль муравьев ,которые должны выносить им пищу из дома россии,они хотят чего-мобилизации народа к жертвам ??Ради чего? .Да и Лавров обьявил ,ну что ж раз не берете и не хотите суверенности ,мы мол тоже не настаиваем-это Германии -она же содержит европу.А Англия -это Европа или самостоятельный игрок ,которой сегодня потакает России.Так что ж РБ думать при этом -торгуются кому удобнее продаться и всё.

        • 25335 3425
          Русофилмарина 11 декабря 11:24

            Не наивная.
            На хорошей работе с хорошей зарплатой там наивных СЬЕДАЮТ конкуренты мигом.
            Притворяется наивной ЗА ДЕНЕШКУ для слушателей.
            Льёт ИМ в уши то гуано которое ОНИ хотят услышать.
            К реальности этот словесный поток не имеет отншения

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