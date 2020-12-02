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Безотказная жыдофская махинация: мочить своих – обвинить кого надо в их смерти – возмездие “Гнева божьего”… Очевидно, что пора уже самим махинаторам делать целевую профилактику…