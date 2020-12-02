Главная » Видео, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Убийство иранского физика и 3 цели израильской многоходовки

08:05. 2 декабря 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AdLXzJTD0pc

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Убийства настоящих Русских Учёных
...чем разбился». Израильский Моссад подозревается также в гибели иранских учёных, связанных ... повесили агента Моссада за убийство физика-ядерщика Масуда Али Мохамадди»... заболевания, жертвой которых стал целый ряд руководителей Латиноамериканских государств,...
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2020
...спецслужбах, теракт совершили израильские спецслужбы.В КСИР ...когда то убийство иранских ракетчиков не затормозило иранскую ракетную программу...нападения был убит иранский физик-ядерщик.В Дамаванде,... постоянным13. Важной целью является обеспечение стабильности...
Конвейер убийств научной элиты РФ
...с иранским ядерным досье. Перечисление фактов, связанных с убийствами ... заговора. По мнению израильских журналистов, он был ... следует расправа. Известный физик-ядерщик профессор Андрей Горобец,...стал политикой в масштабах целого государства. Америкой нельзя...
Убийства под аплодисменты
...с иранским ядерным досье.Перечисление фактов, связанных с убийствами ... заговора. По мнению израильских журналистов, он был ..., следует расправа.Известный физик-ядерщик профессор Андрей Горобец...стал политикой в масштабах целого государства. Америкой нельзя...
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
...в тонкий блин израильской и американской авиацией...февральский доклад по иранской ядерной программе, ..., выдающегося ученого-физика, более всего ...против несовершеннолетних (72%), убийства (64%), терроризм (...интенсивно используется с целью откровенного шпионажа,...
Древняя Греция в ударе или США на «слив»
...него требуют признания израильского режима, отказа ... в военных целях являться причиной,... научным дисциплинам, включая физику, химию, математику,... Ирана, уничтожение иранского пассажирского самолета, замораживание...того может служить убийство персидского посла. ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15474 9248
    Maleos 2 декабря 2020 в 9:26

    Безотказная жыдофская махинация: мочить своих – обвинить кого надо в их смерти – возмездие “Гнева божьего”… Очевидно, что пора уже самим махинаторам делать целевую профилактику…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)