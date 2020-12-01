Главная » Здоровье, Мировоззрение

Советский думающий врач отвечает на вопрос: Как активировать защитные силы?

15:05. 1 декабря 2020 204 просмотра Один комментарий Опубликовал:
К сожалению, пока это последняя часть лекции врача Елены Фёдоровны Крамаренко.



***
Метки: дети, здоровье, здравый смысл, медицина, система, советский, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5330447.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Советский думающий врач отвечает на вопрос: От чего зависит тяжесть протекания инфекции?
...перестаю восхищаться системному подходу смоленского врача Елены Фёдоровны Крамаренко! Ведь как... - полный порядок. Чувствую, что врач меня принял за симулянта. И... - это для современных западных врачей норма.А мне, в итоге... за ссылку на видеоканал врача!
Саманта Смит - девочка которая знала правду
... конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела...вопрос — самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу...нашего государства Владимир Ленин. Советские люди хорошо знают, какая...крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и дети,...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...одна зарплата, у рядовых врачей – совсем другая. И ...некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим... достижения прошлого, советских лет. А Советский Союз, так ... саморазвивающийся, так называемый «думающий» интеллект.Где-то мы...
Сталинские репрессии 30-х годов. А вы уверены, что они сталинские?
...вопросов, ставящих под сомнение эту версию. В принципе, сомнения у думающих..., что из развращенного советского аппарата можно сделать работоспособное...задавали вопросы о причинах такой плохой работы. Он отвечал,...факт, что коллектив врачей успешно излечил и ...
Воспитание навыков и привычек культурного поведения детей
...чёрствые люди, эгоисты, думающие только о себе, пренебрегающие...готовностью отвечать на все обращённые к нему вопросы старших,...воспитание скромности. Советская школа и советская семья воспитывают это...привычку. Так, например, врач требует, чтобы курящий ...
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
... случае для нечестных врачей и прочих чиновников ... выше перечисленных потенциальных вопросов я отвечу только на самый...Специального Контроля, также известная как Советская атомная (позже «ядерная») ...понравится. Но вот зато думающих людей она повергнет в...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)