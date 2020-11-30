Не перестаю восхищаться системному подходу смоленского врача Елены Фёдоровны Крамаренко! Ведь как нас лечат сегодня? Узкоспециализированные балбесы в белых халатах дальше своей узости понимания системного устройства человека продвинуться в принципе не способны.Это как если бы ваш автомобиль ремонтировала куча узких специалистов: профессионал по резине, другой – по шестерёнкам, третий – по контактам электропроводки, четвёртый – по генераторам и т.д. Ясно ведь, что качественного ремонта достичь при таком подходе невозможно.Личный пример. Как-то раз при техосмотре на территории гуманной и демократичной родины свободы, равенства и братства выяснилось, что треснула рама, на которой расположен двигатель. Отдал машину в мастерскую, где работали замечательные специалисты по железу. Поменяли раму. Назавтра сел за руль и отправился в путь. Проехал 600 км, слышу – стук. Ещё полсотни – уже не стук, а грохот. Свернул с магистрали, проехал с километр, выбирая удобную стоянку, и… всё. Мотор накрылся полностью. А было это в воскресенье зимой в заснеженной Германии…Но раму-то они честно поменяли на новую – как-никак специалисты по железу, профессионалы!!! Правда, не смогли грамотно отрегулировать ремень распредвала, но это моя вина: после их ремонта мне следовало обратиться в мастерскую со специалистами по распредвалам – как-никак на прогрессивном Западе есть всё для удобства клиента…Наша медицина, к сожалению, активно перенимает этот порочный западный подход к лечению людей. Могу и здесь привести личный пример ограниченной тупости западной медицины.Как-то подхватил некий штамм бактерий, который поселился в желудке и регулярно вызывал резкие скачки давления и пульса. Порою просто не мог ходить. Обратился к терапевту – тот отослал к кардиологу. Записался на приём в новейшую лионскую огромную больницу, на тот момент недавно отстроенную. Прихожу. Всё блестит, везде разная аппаратура, наверно, по последнему слову техники.Сделали кардиограмму, проверили вены допплером – полный порядок. Чувствую, что врач меня принял за симулянта. И тут говорю доктору (на вид ему было лет 45), что обычно снимаю пик давления приёмом полстакана воды с растворённой щепоткой соды. Надо было видеть его глаза!В общем, для этого титулованного „специалиста”-кардиолога сказанное мною граничило с признанием моего собственного помешательства.И лишь мой тогдашний терапевт предпенсионного возраста (т.е. ещё кое-что соображавший в системном подходе), которому я с самого начала заявил о соде, направил меня в другую клинику к гастро-энтерологу. А вот уже там мою информацию о действии соды встретили спониманием, хотя и с большой долей удивления.И мнение дочери моего хорошего знакомого, закончившей лионский медвуз, было до омерзения простым: это у вас на нервной почве. Такая у неё была реакция на феномен действия соды. Короче, в голове у этого типичного западного терапевта полный… аут. Рецептуры на ту или иную симптоматику, да, помнит наизусть. По пять-семь видов таблеток за сутки – это для современных западных врачей норма.А мне, в итоге, дали что-то попить от этих– и всё прошло за пару недель.Но, хватит о наболевшем. Перейдём к здоровой информации от здравого человека – Крамаренко Елены Фёдоровны.