Профессор Попов | Большой вечер вопросов и ответов (30.11.2020)
На вопросы зрителей прямого эфира #LenRu отвечает доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. Запись стрима от 30.11.2020.
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Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
00:00 О реакционном социализме некоторых блогеров
24:01 О конфликтах в республиках
29:59 О коммунистах и социал-демократах
36:02 Идеализм и материализм
39:34 Зарплата и бухгалтерия
40:54 Проблемы либерализма и социализма
42:27 РПР в Донбассе
44:23 Ленинское определение классов
47:47 Плановая и рыночная экономики
49:05 Надстройка
51:17 Соревнование и выполнение плана
55:14 Отбор людей по Савельеву
57:24 Понятие "слово"
59:55 Политарный способ производства
1:01:06 Плановая экономика и дефицит
1:03:48 Защитные механизмы
1:07:01 В каких людях нуждается РПР?
1:08:52 Секта "Граждане СССР"
1:11:02 Маржинальные величины
1:13:10 Какие положения "Капитала" нельзя понять без Гегеля?
1:19:15 Коммунизм через 100 лет?
1:21:14 Надо ли рабочим улучшать технологии?
1:26:55 О программе ОКП
1:28:07 Понятие "экономический уклад"
1:37:04 Опять про "надстройку"
1:40:25 Прибыль без неоплаченного труда
1:42:23 Где у Гегеля про "аналогию"?
1:44:56 Надо ли возрождать колхозы?
1:46:55 Федеральный центр компетенций
1:48:59 Про "тотальную чипизацию сознания"
1:55:33 Полный коммунизм в отдельно взятой стране
1:58:07 О толковой молодёжи
2:07:29 Бескровное взятие власти
2:12:38 Парикмахеры – пролетариат?
2:15:16 Отношение к Елене Ведуте
2:17:39 "Загадка капитала"
2:18:03 Отношение к анархо-синдикализму
2:20:49 О Брежневе
2:30:06 Создаётся ли прибавочная стоимость при продаже услуг?
2:31:58 Деньги как товар
2:35:25 Различия между ленинизмом и маоизмом
2:38:14 О поиске единомышленников
2:44:30 Мнение и знание
2:48:30 С чего школьнику начать изучение марксизма?
2:56:24 Момент качества
2:57:10 Ограничение выезда за границу при СССР
3:01:30 Консультируется ли с Вами власть?
3:06:30 Говорящие головы в Интернете
3:10:13 Любимые книги