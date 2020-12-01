На вопросы зрителей прямого эфира #LenRu отвечает доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. Запись стрима от 30.11.2020.

Участие в команде https://www.youtube.com/channel/UCtYm_PM6vQVfRdSgBqg6ksQ/join

Удобные формы пополнения:

http://donatepay.ru/d/lenru

https://www.paypal.me/lenru

https://money.yandex.ru/to/410016530866815

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

00:00 О реакционном социализме некоторых блогеров

24:01 О конфликтах в республиках

29:59 О коммунистах и социал-демократах

36:02 Идеализм и материализм

39:34 Зарплата и бухгалтерия

40:54 Проблемы либерализма и социализма

42:27 РПР в Донбассе

44:23 Ленинское определение классов

47:47 Плановая и рыночная экономики

49:05 Надстройка

51:17 Соревнование и выполнение плана

55:14 Отбор людей по Савельеву

57:24 Понятие "слово"

59:55 Политарный способ производства

1:01:06 Плановая экономика и дефицит

1:03:48 Защитные механизмы

1:07:01 В каких людях нуждается РПР?

1:08:52 Секта "Граждане СССР"

1:11:02 Маржинальные величины

1:13:10 Какие положения "Капитала" нельзя понять без Гегеля?

1:19:15 Коммунизм через 100 лет?

1:21:14 Надо ли рабочим улучшать технологии?

1:26:55 О программе ОКП

1:28:07 Понятие "экономический уклад"

1:37:04 Опять про "надстройку"

1:40:25 Прибыль без неоплаченного труда

1:42:23 Где у Гегеля про "аналогию"?

1:44:56 Надо ли возрождать колхозы?

1:46:55 Федеральный центр компетенций

1:48:59 Про "тотальную чипизацию сознания"

1:55:33 Полный коммунизм в отдельно взятой стране

1:58:07 О толковой молодёжи

2:07:29 Бескровное взятие власти

2:12:38 Парикмахеры – пролетариат?

2:15:16 Отношение к Елене Ведуте

2:17:39 "Загадка капитала"

2:18:03 Отношение к анархо-синдикализму

2:20:49 О Брежневе

2:30:06 Создаётся ли прибавочная стоимость при продаже услуг?

2:31:58 Деньги как товар

2:35:25 Различия между ленинизмом и маоизмом

2:38:14 О поиске единомышленников

2:44:30 Мнение и знание

2:48:30 С чего школьнику начать изучение марксизма?

2:56:24 Момент качества

2:57:10 Ограничение выезда за границу при СССР

3:01:30 Консультируется ли с Вами власть?

3:06:30 Говорящие головы в Интернете

3:10:13 Любимые книги

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q5R-zE62MRU