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... 80% населяли серые, то произошел захват, ограбление. Русские...а душонка у них темная, живущие по принципу:...своего собственного мира. Некоторые воплощают этот мир на нашей Земле, ... маме и папе. каккакая-то проблема, так ...вороной, либо в тайне принять новое, но...