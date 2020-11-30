....Шарапова. Артём Войтенков - Познавательное ТВ Артём Войтенков: ... Российская Федерация, демократическая Россия. Я имею в...Безусловно, что Запад готов даже действовать в...АМ: После этого флотСША плывёт к берегам ...собираемся против Запада воевать, если экономика ...
...16:56 — почему США ослабляют Европу? 0:18...пошёл? Что-то готовится? Или это просто... фронт не открывали, флот забывали передать. Например,...потому что, очевидно, воевать Таджикистану, скорее всего, ... обязательства. Артём Войтенков: То есть, Россия должна покупать...
... Сашиной мамы, и Артёма просуществовала меньше года: ...идущей войны с США, заявленный объем ...должны воевать на Донбассе, куда ездили воевать в ...пропустить через другие флоты, а так же...готовится к испытаниям, через которые ему предстоит пройти вместе с Россией...