var ytcfg={d:function(){return window.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){return k in ytcfg.d()?ytcfg.d()[k]:o},set:function(){var a=arguments;if(a.length>1)ytcfg.d()[a[0]]=a[1];else for(var k in a[0])ytcfg.d()[k]=a[0][k]}}; ...
...).- 3 -Советская цивилизация, таким образом, есть вершина в развитии ценностно... помнить слова заклятого врага СССР, русского народа и Сталина – Гитлера...всей системы мирового капитализма, но сокрушить российскую цивилизацию, уничтожить русский, украинский и...
... основополагающий вопрос человеческой цивилизации, поскольку подразумевает объективность...глобальным предиктором (по-русски — мировым предуказателем, сценаристом-планировщиком... то на вершине управленческих иерархий ...военного оружия уничтожить СССР не удалось,...
...картинке однодолларовой банкноты, на вершине пирамиды — отдельно сидит ... в год крушения СССР в Русскойцивилизации появляется альтернативно-объемлющая... контакты другими внеземными цивилизациями.Но подобная ситуация ...подобных в локальных и мировых войнах, да и...
...соревнования, в ходе которого СССР наглядно продемонстрировал несостоятельность всей ...программы «Аполлон», поныне остающейся вершиной достижений мировойцивилизации. Вернер фон Браун и...а покосившиеся избы вконец разоренной русской деревни. Она оплачивала и ...