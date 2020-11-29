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О заседании ЦК ТПК. Борьба с коронавирусом и антисоциалистическими деяниями

13:33. 29 ноября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Ким Чен Ын отметил необходимость поддержания жестких ограничительных мер, рассмотрены различные антисоциалистические деяния и преступления внутри КНДР и поставлен вопрос о необходимости более решительной борьбы за социалистическую нравственность.

О расширенном заседании ЦК Трудовой Партии Кореи.

Под руководством ЦК великой партии отважно развертывается 80-дневная трудовая вахта верности, созванная для преодоления вызовов и испытаний на пути к Ⅷ съезду партии. На фоне этого 15 ноября в штаб-квартире ЦК партии созвано 20-е расширенное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании.
На расширенном заседании Политбюро участвовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.

Также работники соответствующих отделов ЦК партии, председатели провинциальных комитетов ТПК, министр общественной безопасности, генпрокурор Центральной Прокуратуры, члены государственной чрезвычайно-противоэпидемической области слушали через систему видеоконференции.
По поручению Политбюро ЦК партии уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын председательствовал на заседании.
На 20-ом расширенном заседании Политбюро ЦК ТПК 7-го созыва обсужден вопрос о дальнейшем укреплении государственной чрезвычайно-противоэпидемической системы в связи с тем, что по-прежнему ухудшается мировой здравоохранительный кризис.

На заседании уважаемый высший руководитель подробно проанализировал и оценил серьезность положения мирового распространения злокачественного вируса и государственное противоэпидемическое положение в стране, осветил партийные, военные и экономические задачи и пути для дальнейшего монолитного укрепления чрезвычайно-противоэпидемического фронта – основной линии в 80-дневной трудовой вахте. И подчеркнул, что следует осознать важность ответственности за безопасность государства и благополучие народа, дальше поддерживать сверхнапряженное состояние, установить совершенный барьер блокады и более интенсивно развернуть чрезвычайно-противоэпидемическую борьбу.

Также на расширенном заседании Политбюро ЦК партии проинформированы данные о несоциалистических деяниях, проявляемых в учебных заведениях и обществе в целом, и серьезно обсужден вопрос по решительному искоренению таких деяний.

На заседании резко критикованы безответственность и чрезмерная халатность на службе парткома Пхеньянского медицинского института, совершившего серьезное преступление, соответствующих отделов ЦК партии, органов юстиции и прокуратуры, органов общественной и государственной безопасности, которые не усиливали партийное руководство и нарушали принципы рассмотрения жалоб, надзора, и даже покровительствовали, потворствовали и подстрекали к преступлениям.

На расширенном заседании Политбюро отмечено, что необходимо еще раз пробудить партийные организации всех инстанций, чтобы в общепартийном масштабе развернуть более интенсивную борьбу за искоренение антипартийных, антинародных и антисоциалистических деяний.
Подчеркнут вопрос о повышении интенсивности законной борьбы в органах юстиции для последовательного поддержания социалистической прекрасной нравственности в общественной, политической, экономической и моральной жизни в целом.

Политбюро ЦК партии глубоко проработало и обсудило внесенные на повестку вопросы, выдвинуло важные задачи и единогласно приняло соответствующие решения.

https://vk.com/wall-156278021_13749 – цинк

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, тпк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6363893.html

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