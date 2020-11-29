Михаил Делягин: Международный валютный фонд разрушает экономику стран под видом помощи
По словам эксперта, МВФ обеспечивает макроэкономическую стабильность конкретной страны за счет предельного ужесточения её финансовой политики. Фонд работает по принципу «чем меньше в стране денег, тем меньше уровень инфляции». Однако на практике все деньги стекаются из реального сектора в финансовый, который Делягин считает спекулятивным. Приток валютной помощи в виде кредитов МВФ не является исключением и также не доходит до реальной экономики.
«Это обеспечивает стабилизацию на кладбище. У реального сектора денег нет, но они неминуемо оказываются у финансовых спекулянтов в рамках Вашингтонского консенсуса. Деньги у спекулянтов – и страна разрушается», — сказал Делягин.
К плюсам работы МВФ экономист относит повышение уровня бюджетной дисциплины, а примером качественной помощи со стороны фонда называет Италию середины XX века. Однако в последние десятилетия данная структура преимущественно уничтожала экономики поддерживаемых стран: плоды её деятельности можно увидеть в Греции, на Украине и в ряде других кризисных стран.
«Бюджетная дисциплина оборачивается уничтожением экономики. Ее просто перестают финансировать, и она умирает. МВФ также требует раскрытия границ для внешней конкуренции – не так оголтело, как ВТО, но на достаточно высоком уровне. Я работал на переговорах МВФ и имел дело с его рекомендациями с 1994 по 2003 года. Я знаю, о чем говорю», — заявил Делягин на своем YouTube-канале.
Россия вступила в МВФ в 1992 году и в первые годы после распада СССР неоднократно получала от фонда транши финансовой помощи. Однако с 2000 года Москва ни разу не обратилась в МВФ за кредитом, а в начале 2005 года досрочно погасила все долги перед ним. Отсутствие задолженностей перед внешними и международными кредиторами называют одной из самых сильных сторон российской экономики, которая по данному критерию является противоположностью бумажному богатству Запада.
Обложка: Коллаж: ФБА «Экономика сегодня»