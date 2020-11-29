По словам эксперта, МВФ обеспечивает макроэкономическую стабильность конкретной страны за счет предельного ужесточения её финансовой политики. Фонд работает по принципу «чем меньше в стране денег, тем меньше уровень инфляции». Однако на практике все деньги стекаются из реального сектора в финансовый, который Делягин считает спекулятивным. Приток валютной помощи в виде кредитов МВФ не является исключением и также не доходит до реальной экономики.

«Это обеспечивает стабилизацию на кладбище. У реального сектора денег нет, но они неминуемо оказываются у финансовых спекулянтов в рамках Вашингтонского консенсуса. Деньги у спекулянтов – и страна разрушается», — сказал Делягин.

К плюсам работы МВФ экономист относит повышение уровня бюджетной дисциплины, а примером качественной помощи со стороны фонда называет Италию середины XX века. Однако в последние десятилетия данная структура преимущественно уничтожала экономики поддерживаемых стран: плоды её деятельности можно увидеть в Греции, на Украине и в ряде других кризисных стран.

«Бюджетная дисциплина оборачивается уничтожением экономики. Ее просто перестают финансировать, и она умирает. МВФ также требует раскрытия границ для внешней конкуренции – не так оголтело, как ВТО, но на достаточно высоком уровне. Я работал на переговорах МВФ и имел дело с его рекомендациями с 1994 по 2003 года. Я знаю, о чем говорю», — заявил Делягин на своем YouTube-канале.

Россия вступила в МВФ в 1992 году и в первые годы после распада СССР неоднократно получала от фонда транши финансовой помощи. Однако с 2000 года Москва ни разу не обратилась в МВФ за кредитом, а в начале 2005 года досрочно погасила все долги перед ним. Отсутствие задолженностей перед внешними и международными кредиторами называют одной из самых сильных сторон российской экономики, которая по данному критерию является противоположностью бумажному богатству Запада.

Обложка: Коллаж: ФБА «Экономика сегодня»

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-deljagin-mezhdunarodnyj-valjutnyj-fond-razrushaet-jekonomiku-stran-pod-vidom-pomoshhi-121797