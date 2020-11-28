...основу всей современной мировой цивилизации. Поэтому ...территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии,...бетонные сваи в нераскрытые участки и проводили...гипотезу об индоевропейских корнях древнеегипетской цивилизации, .... Это уже вторая волна расселения, ...
...Второй задачей этого переворота был вывод Российской империи из Первой мировой...полиции о раскрытых и нераскрытых охранкой деяниях революционеров ... от Российской империи Прибалтику, Польшу, Украину, Юг России (... коего сразу в корне прекратили бы всякие намёки...
Наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает её к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и справедливостью — своё гниение.