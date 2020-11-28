««Зоя»: Самый красивый музей Московской области Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки». Под таким заголовком вышел материал в российском либеральном гламурном издании The Village. Музей спроектировало бюро «А2M» Андрея Адамовича и Даны Матковской вместо старого. Издание с восхищением сообщает: «Из тех проектов, что уже ими реализованы, «Зоя» стала визитной карточкой». Между прочим, проектирование новой «Зои» обошлось в 23,3 миллиона рублей наших с вами, народных денег, а строительство — в 508,9 миллиона рублей.

Бездушная каменно-стеклянная коробка вместо прежнего исторического сруба, скамьи, красных знамен, под которыми воевал и победил нацизм наш народ. Авторы «шедевра» решили, что подобное архитектурное «высказывание» должно вызывать восхищение «чистотой линий» и «незаангажированностью».

На стендах искажены даже предсмертные высказывания Зои, обращенные к нацистам: исчезли слова о Сталине, отражавшие искреннее уважение и веру в него как в вождя, столь характерные для того времени, искажены цифры. А к месту, где прикреплена сохранившаяся вырезка из старой, военных времен газеты, экскурсоводы посетителей стараются не подводить.

Это не ново: мы каждый год видим «занавешивание» мавзолея на Красной площади ко Дню Победы, к которому наши воины 24 июня 1945 г. бросали нацистские штандарты и знамена. Эту традицию завел Ельцин, по просьбе «американских партнёров». Ельцин ушел, а «традиция» осталась. И как это согласуется с призывами «помнить историю и бороться с фальсификациями»? Кого винить, если мы сами стыдимся своей истории? Я намеренно говорю «мы». Потому что вина за содеянное против истории рано или поздно ляжет на нас. Все труднее будет объясняться с младшим поколением, воспитывать и учить их должным образом.

В приведенной статье The Village автор с явным неудовольствием пишет о том, как преподносится в музее советский период: «СССР 30-х показан как государство без недостатков: строятся заводы и электростанции, люди массово получают образование, развивается искусство. И ни единого стенда о репрессиях».

Любимая мозоль либеральных «правдолюбов» должна быть повсюду, по их мнению.

Еще цитата: «…также в музее воспроизводится несколько устрашающих или, наоборот, вдохновляющих мифов, например, о 28 панфиловцах». Что тут можно сказать? Да, цифры иные, но события, герои и подвиги были, и их не стереть из истории.

Однако для либералов не существует ни генерала И.В. Панфилова, ни его 316-й стрелковой дивизии. Для них они — миф.

В своё время маршал Д.Т. Язов, прошедший войну от начала до Великой победы, жёстко высказался о подлости фальсификаторов в своей статье в газете «Советская Россия». Будучи министром обороны СССР, он работал с архивными документами, касающимися тех событий, и был лично знаком с семьей погибшего генерала. На эту же тему — и известная монография Г.А. Куманёва, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН, руководителя Центра военной истории России, академика РАН «Подвиг и подлог: страницы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» (М., 2000; М., 2004, 2-е, доп. изд.; М., 2007, 3-е изд.)

Но вернемся к статье в The Village. Её автор выражает сомнения и относительно таких призывов героев-комсомольцев, как «За Родину», «За Сталина», с которыми советские воины бросались в бой на врага. По его мнению, вероятно, гибли не за Родину, а так, непонятно за что…

Но, как говорят сегодня, «вишенкой на торте» стала приведённая цитата старшего преподавателя Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Олега Морозова:

«Спокойно говорить о Зое Космодемьянской сегодня очень сложно: историческая политика Кремля рьяно защищает любые советские символы, связанные с героизмом, патриотизмом и прочими добродетелями военного времени, иначе «учредительный миф» пошатнется. Всякое разумное сомнение или научная критика, затрагивающие Сталина, советское командование, Красную армию или СССР в целом, расцениваются как оправдание фашизма и предательство».

Любопытен послужной список молодого учёного: он — стипендиат Фонда имени Фредерика Паульсена (Лондонская школа экономики и политических наук) (2018); программы «Академическая аспирантура НИУ ВШЭ» (2013-2015); Германского исторического института в Москве (2014); Центра высших исследований Холокоста имени Джека, Джозефа и Мортона Манделов (2014).

В его полномочия и обязанности входят: ведение лекций и семинаров на образовательных программах бакалавриата, он редактор сайта Центра университетских исследований ИГИТИ имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ и, что особенно удручает, — председатель методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по истории. Собственно, чему удивляться, учитывая «особую» специфику ВШЭ? Так и хочется воскликнуть: убереги наших детей от подобных «наставников»!

Если кто-то думает, что на фоне общественного резонанса авторы пожалели о чем-то и хотят раскаяться, то отнюдь…

В статью от 18.11.2020 редакция действительно внесла «поправку»: «Обновление: в связи с претензиями к авторам текста по поводу формулировки «фон для фэшн-съемки» в заголовке, хотим пояснить — это не предложение редакции, это констатация факта». Как говорится, комментарии излишни.

Но факт остается фактом: приезжая в старый музей, люди плакали, склоняли головы. Приезжая сегодня в музей и видя новодел, люди уезжают, полные недоумения и негодования: как такое могли допустить?!

Источник: https://nstarikov.ru/glamur-ili-glumlenie-121789