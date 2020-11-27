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Г.Г. Царёва. Что хотят сделать с нашими детьми

18:01. 27 ноября 2020 51 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Ещё совсем недавно правительство Медведева вовсю раскручивало проект „Детство-2030”. Причём нет никакой гарантии, что эта зверская инициатива куда-то отложена в сторону, хотя, да, новостей по ней пока нет.

Что хотят сделать с нашими детьмиПочему проект зверский? Во-первых, потому что его поддерживал Медведев. Во-вторых, и это ещё не самое дикое, для будущих родителей предусмотрена вот такая норма: хотите завести детей, да ещё, не дай бог, сами их воспитывать? Приобретите у частника, аффилированного государством, лицензию. И, конечно, никакого домашнего воспитания: только детские учреждения.

А сама система современного образования школа-вуз должна быть разрушена, а вместо неё – „индивидуальные образовательные траектории”.

Кстати, во Франции с год назад снижен возраст обязательного посещения ребёнком яслей. Теперь как только вашему дите стукнет 3 года – в ясли! По нашим сведениям в Германии то же самое.

А что будет в яслях, садике и школе? Подсоединение мозга вашего ребёнка к компьютеру. И так далее.

Если кому-то подобный проект не представляется зверским, то можно назвать его животным проектом. В смысле отрывания от ребёнка человеческой составляющей и превращения его… В общем, как-то так.

Подробнее – в репортаже Галины Георгиевны Царёвой.





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Метки: гаджет, дети, информационная, медведев, мозг, образование, общество, правительство, проект, Россия, Царёва, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5325801.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24798 3264
    Русофил 27 ноября 2020 в 18:13

    У Царёвой нет детей.

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  • 6040 4128
    чужой 27 ноября 2020 в 18:20

    Это все так ужастно. Вначале сделали жертвы ЕГЭ. И стало невозможно договориться с хорошими людьми. Сейчас сделали дистанционное образование и люди сами хотят обращаться к платному образованию, у кого есть возможность. Куда мир катится ? Скоро за ваучеры вместо зарплаты люди будут неблагодарны, и чубайсы их не будут спасать. Люди будут просто специалистами и просто работать во благо своей страны и будущего своих детей. Как же остановить это безобразие ?

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