Новости Украины и Новороссии 26 января 2020

ЦРУ опубликовало секретные материалы с подробностями ужасающих преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В этих документах значится также имя известного украинского националиста — Степана Бандеры, передаёт канал «Россия 1».

Как отмечается в документах, опубликованных американскими спецслужбами, «30 июня 1941 года украинский фашист и гитлеровский профессиональный шпион Степан Бандера (согласно своему немецкому прозвищу — “Консул II” провозгласил в оккупированном немцами Львове восстановление Украинского государства на Западной Украине»).

Так, сообщается, что «Бандера появился на украинском политическом горизонте в июне 1934 года, когда, как лидер ОУН* на Западной Украине, он отдал приказ убить польского министра внутренних дел Перацкого».

«Хотя совершивший преступление человек не был арестован, у польской полиции в распоряжении незамедлительно оказались данные, чтобы начать дело против лидеров ОУН», — гласит документ.

Далее, когда немцы оккупировали Варшаву в 1940 году, Бандера был освобождён и взял на себя более важную роль, уже не на областном уровне, а в качестве одного из главных лидеров ОУН, которая уже существовала на немецкой территории.

«В первые дни бандеровского правления террор был направлен, в первую очередь, против организации, возглавляемой А. Мельником. Затем наступил черёд оппонентов Бандеры среди украинского народа в целом. Наконец, дошла очередь до национальных меньшинств на западе Украины — поляков и евреев, которых подвергали кровавым преследованиям.

Более 10 тысяч евреев были уничтожены в ходе одной “операции” на границе Карпатской Украины. Венгерские жандармы вывезли этих евреев из области, оккупированной Венгрией с согласия Гитлера. На границе они были переданы “специальным” подразделениям бандеровской милиции, которые свезли их в неизвестное место, уничтожив всех их в дороге», — говорится в тексте публикации.

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, в эфире программы «60 минут» прокомментировал эту новость.

«Благодаря какому закону были рассекречены эти данные? Закону о преследовании нацистских преступников!» — отметил он, добавив, что на основании этого закона американская сторона официально признала «этого человека» «нацистским преступником».

Далее эксперт рассказал, что делает с нацистами Израиль, согласно их официальным законам о противодействии нацизму.

«Что сделает с нацистскими преступниками Израиль? У них официально по закону — уничтожение в любой точке света. Они их уничтожали в Латинской Америке, они их уничтожали в Европейском союзе. Я напоминаю, у них такая позиция официальная, у Израиля», — подчеркнул эксперт.

После он перенёс внимание на Украину и рассмотрел, а что же происходит там.

«Теперь разбираемся, что с Украиной. Если вы считаете, что у вас власть слабая, что она не способна перекрыть улицы, не дать людям разрешения на проведение акции в поддержку Бандеры, а это все муниципальные власти разрешают!.. Попробуйте просто так пройтись где-нибудь в Украине. Вы не сможете контролировать эту улицу. Если массовая акция, вы не сможете на них заявить», — пояснил он.

По словам эксперта, всё это делается с одобрения украинской власти, причём официально. Все эти марши «азовцев», С14, «правосеков»* и прочей швали — всё это происходит при поддержке властей. Более того, на Украине ставят памятники героям-«оуновцам», уничтожавших поляков и евреев.

«Когда дело до декоммунизации доходит — вы очень быстро этот вопрос решаете, вы быстро закрываете памятники, вы быстро переименовываете улицы, вы быстро убираете таблички. А когда дело доходит до Бандеры — оказывается, вот здесь есть тонкие моменты!» — сказал Абзалов.

Политолог добавил, что «если вы считаете, что он — нацистский преступник, как американцы, например, как израильтяне, как поляки, возьмите, закройте эти памятники». Но для такого шага украинцам «надо определиться сначала» с кем они. «С американцами, с израильтянами, со всеми нами» или нет? Но проблема в другом — «в двойных стандартах».

«Как вы думаете, после публикации этих данных посла Украины вызвали, например, в Госдепартамент? Нет. Как вы думаете, после публикации этих данных кто-нибудь официальную ноту протеста со стороны США, например, Польши или Израиля доставил, например, украинскому послу? Да конечно нет! В том-то и проблема…» — указал он.

«Все эту историю знают, все понимают, что это беспредел, но в некоторых случаях это можно! Как с Прибалтикой: все знают, что неправильно ходить со свастикой по городам, это как-то моветон в последнее время. Но всё равно ходят. В этом-то проблема. Все понимают, но никто ничего не делает», — подытожил российский эксперт.

Как сообщала «Русская Весна», в Верховную Раду Украины подали законопроект о запрете героизации нацистов.

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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.