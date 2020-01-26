Новости Украины и Новороссии 26 января 2020
- 14:21 «После Суркова»: сдаст ли Москва Донбасс.
- 11:58 Азаров: Что поляки не могут простить украинцам?.
- 11:05 Шоу соросят.
- 09:32 Украинский священник назвал погибшего «киборга» братоубийцей и выгнал его семью из церкви.
- 04:00 Не смог отмыться: изоляция Зеленского в Израиле и нацистские преступники (ВИДЕО).
- 00:27 Вулкан под снегом, — Олег Царёв написал воспоминание о Суркове.
- 00:00 «Я бы не торопился с выводами об отставке Суркова», — бывший помощник Захарченко выступил с интригующим заявлением.
- Вчера 22:58 Наши маленькие успехи.
«После Суркова»: сдаст ли Москва Донбасс
Одесский журналист, главный редактор «Таймер Одесса» Юрий Ткачёв комментирует ситуацию вокруг предполагаемой отставки Владислава Суркова.
«В украинских телеграм-каналах начинается дискуссия, которую можно кратко свети к формуле „Донбасс в условиях транзита“, или, грубо говоря, сольёт ли Кремль после Суркова Донбасс Киеву.
Два момента.
Во-первых, по поводу „после Суркова“ я бы не воспринимал всё так буквально.
Во-вторых: нет, не сольёт.
Первое и самое главное: Донбасс (для Кремля) важен не сам по себе, а в контексте Крыма. А Крым для Кремля — это репутационная красная линия, которую они сами же себе провели, но которую теперь вынуждены будут соблюдать.
Как только решится вопрос с Донбассом — будет поднят вопрос с Крымом. Точка. И в Кремле это понимают. А поднятие вопроса с Крымом, даже само появление его в „дискурсе“ (тм) © очень невыгодно. Поэтому — нет, по этой линии изменений не будет, „сдавать Донбасс“ окончательно никто не станет. Как и наоборот.
Потому что это переговорная позиция. Которая выгодна именно как переговорная позиция — без окончательных решений.
Что бы там себе не думали жители Крыма, снаряды, которые при прочих равных падали бы на голову им, падают на голову жителей Донбасса. Думаю, тем из них, кто тоже считает, что на Донбассе не так восстали, стоит это учитывать.
PS. И нет, если вы спросите меня, нравится мне эта конструкция или нет, то она мне не нравится.
PPS. А если кто-то думает, что в случае чего Крымом закончится, то он тоже ошибается. Есть ведь ещё Кавказ, Калининград, Курильские острова, Южный Сахалин. А если вот совсем по-взрослому, то и Татарстан… Ну и далее везде».
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Азаров: Что поляки не могут простить украинцам?
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Шоу соросят
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Украинский священник назвал погибшего «киборга» братоубийцей и выгнал его семью из церкви
Мать украинского военнослужащего, который погиб в попытке захватить Донецкий аэропорт, обратилась к Владимиру Зеленскому после того, как местный священник назвал её сына-оккупанта «братоубийцей» и отказался говорить с семьей «героя».
«В день рождения Дениса вместе с моим мужем и внуками пришла к церкви заказать службу. Но вместо сочувствия и благословения услышала ужасные оскорбления. Он назвал моего сына братоубийцей. Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», — рассказала мать военнослужащего.
Женщина много лет пела в этой церкви, и главное для нее была вера в Бога, а не разница между патриархатами, рассказала женщина на пятой годовщине «обороны ДАП».
«Раньше я не понимала разницы между патриархатом… Главное — вера в Бога. А церковь — лишь место, куда можно прийти за духовным воодушевлением. Сейчас же, когда наша семья для священника — враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника», — пожаловалась Надежда.
«Киборг» Денис Попович был гранатометчиком в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных сил ВСУ «Дикая утка». Погиб 22 января 2015 года в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта «Зенит». У него остались двое маленьких сыновей.
Отдельного внимания заслуживает празднование годовщины «обороны аэропорта» — чем закончилось стояние украинских захватчиков в аэропорту, все мы помним, в город им прорваться не удалось, а брошенные окоченевшие трупы «киборгов» находили потом ещё очень долго. Впрочем, отмечать свои военные провалы украинцы умеют и любят, чего стоят только ежегодные церемонии в память о «героях Крут».
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Не смог отмыться: изоляция Зеленского в Израиле и нацистские преступники (ВИДЕО)
ЦРУ опубликовало секретные материалы с подробностями ужасающих преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В этих документах значится также имя известного украинского националиста — Степана Бандеры, передаёт канал «Россия 1».
Как отмечается в документах, опубликованных американскими спецслужбами, «30 июня 1941 года украинский фашист и гитлеровский профессиональный шпион Степан Бандера (согласно своему немецкому прозвищу — “Консул II” провозгласил в оккупированном немцами Львове восстановление Украинского государства на Западной Украине»).
Так, сообщается, что «Бандера появился на украинском политическом горизонте в июне 1934 года, когда, как лидер ОУН* на Западной Украине, он отдал приказ убить польского министра внутренних дел Перацкого».
«Хотя совершивший преступление человек не был арестован, у польской полиции в распоряжении незамедлительно оказались данные, чтобы начать дело против лидеров ОУН», — гласит документ.
Далее, когда немцы оккупировали Варшаву в 1940 году, Бандера был освобождён и взял на себя более важную роль, уже не на областном уровне, а в качестве одного из главных лидеров ОУН, которая уже существовала на немецкой территории.
«В первые дни бандеровского правления террор был направлен, в первую очередь, против организации, возглавляемой А. Мельником. Затем наступил черёд оппонентов Бандеры среди украинского народа в целом. Наконец, дошла очередь до национальных меньшинств на западе Украины — поляков и евреев, которых подвергали кровавым преследованиям.
Более 10 тысяч евреев были уничтожены в ходе одной “операции” на границе Карпатской Украины. Венгерские жандармы вывезли этих евреев из области, оккупированной Венгрией с согласия Гитлера. На границе они были переданы “специальным” подразделениям бандеровской милиции, которые свезли их в неизвестное место, уничтожив всех их в дороге», — говорится в тексте публикации.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, в эфире программы «60 минут» прокомментировал эту новость.
«Благодаря какому закону были рассекречены эти данные? Закону о преследовании нацистских преступников!» — отметил он, добавив, что на основании этого закона американская сторона официально признала «этого человека» «нацистским преступником».
Далее эксперт рассказал, что делает с нацистами Израиль, согласно их официальным законам о противодействии нацизму.
«Что сделает с нацистскими преступниками Израиль? У них официально по закону — уничтожение в любой точке света. Они их уничтожали в Латинской Америке, они их уничтожали в Европейском союзе. Я напоминаю, у них такая позиция официальная, у Израиля», — подчеркнул эксперт.
После он перенёс внимание на Украину и рассмотрел, а что же происходит там.
«Теперь разбираемся, что с Украиной. Если вы считаете, что у вас власть слабая, что она не способна перекрыть улицы, не дать людям разрешения на проведение акции в поддержку Бандеры, а это все муниципальные власти разрешают!.. Попробуйте просто так пройтись где-нибудь в Украине. Вы не сможете контролировать эту улицу. Если массовая акция, вы не сможете на них заявить», — пояснил он.
По словам эксперта, всё это делается с одобрения украинской власти, причём официально. Все эти марши «азовцев», С14, «правосеков»* и прочей швали — всё это происходит при поддержке властей. Более того, на Украине ставят памятники героям-«оуновцам», уничтожавших поляков и евреев.
«Когда дело до декоммунизации доходит — вы очень быстро этот вопрос решаете, вы быстро закрываете памятники, вы быстро переименовываете улицы, вы быстро убираете таблички. А когда дело доходит до Бандеры — оказывается, вот здесь есть тонкие моменты!» — сказал Абзалов.
Политолог добавил, что «если вы считаете, что он — нацистский преступник, как американцы, например, как израильтяне, как поляки, возьмите, закройте эти памятники». Но для такого шага украинцам «надо определиться сначала» с кем они. «С американцами, с израильтянами, со всеми нами» или нет? Но проблема в другом — «в двойных стандартах».
«Как вы думаете, после публикации этих данных посла Украины вызвали, например, в Госдепартамент? Нет. Как вы думаете, после публикации этих данных кто-нибудь официальную ноту протеста со стороны США, например, Польши или Израиля доставил, например, украинскому послу? Да конечно нет! В том-то и проблема…» — указал он.
«Все эту историю знают, все понимают, что это беспредел, но в некоторых случаях это можно! Как с Прибалтикой: все знают, что неправильно ходить со свастикой по городам, это как-то моветон в последнее время. Но всё равно ходят. В этом-то проблема. Все понимают, но никто ничего не делает», — подытожил российский эксперт.
Как сообщала «Русская Весна», в Верховную Раду Украины подали законопроект о запрете героизации нацистов.
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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.
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Вулкан под снегом, — Олег Царёв написал воспоминание о Суркове
Экс-депутат Верховной Рады и глава парламента Новороссии Олег Царев — о человеке, который никого не мог оставить равнодушным.
«Владислава Юрьевича я знал задолго до трагических событий, которые произошли во время и после Майдана. Это удивительный человек. Очень простой в общении и очень сложный внутри. Если бы я пытался описать, какой он — я бы сказал, что это вулкан под снегом.
Почему? Потому что этот очень эмоциональный человек много лет вынужден был работать в рамках жесткой административной системы.
Я знаю, что многие мои друзья обвиняют его в том, что события на Донбассе не стали развиваться по крымскому сценарию. Я не буду много рассказывать, но я точно знаю, что даже события в Крыму не сложились бы таким образом для крымчан, как они сложились, если бы не Владислав Юрьевич. В том, что Крым снова стал русским, есть и его большой вклад.
Не могу рассказывать детали, но, насколько это зависело от него, в рамках тех задач, которые перед ним ставились, он всегда пытался сделать все возможное, чтобы интересы русских на Украине и Донбассе были защищены».
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«Я бы не торопился с выводами об отставке Суркова», — бывший помощник Захарченко выступил с интригующим заявлением
Бывший советник первого Главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков прокомментировал информацию о возможной отставке помощника президента РФ Владислава Суркова и о кадровых пертурбациях в правительстве.
«По уходу Суркова.
Я бы не торопился с выводами. Напомню две вещи, чтобы не торопиться.
1. Один раз Сурков уже „уходил“. В 18 году, и тогда тоже всё началось с „намёка“ Чеснакова в РБК. А потом, после дикого хайпа и вибрации на всех вертикалях, Сурков остался на своём месте.
2. Сурков — один из тех высокопоставленных российских чиновников, который умеет сам (без советов „специалистов“) играть в медийные игры. Себе на пользу.
Вывод: я воздержусь от комментариев до появления указа Президента. А когда и если указ появится, обязательно прокомментирую.
Козак туда, Сурков сюда, Орешкин тоже куда-то. Но для того, чтобы понять перспективы (экономического) развития Донбасса, надо следить за другими фамилиями.
Вот заместитель бывшего Орешкина, и при этом подчинённый Козака Назаров — он где? Уйдёт ли в АП вслед за Козаком? Тогда всё как раньше, потому что Назаров по-другому не умеет и не будет.
Говорят, в среду как ни в чём не бывало проводил совещание с крымчанами в Минэкономразвития».
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Наши маленькие успехи
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